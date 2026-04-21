Pierrotから【働きながらリカバリー新！お仕事パンツ】が登場！

株式会社ベルーナ

株式会社ベルーナ（本社：埼玉県上尾市／代表：安野 清）の子会社である株式会社セレクト（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梶永孝子）は、2026年4月21日(火)10:00～応援購入サービス「マクアケ」にて【働きながらリカバリー新！お仕事パンツ】を発売します。

※マクアケとは・・・新しい商品を応援しながら、いち早く購入できるサイトです。本商品はマクアケ限定で先行販売いたします。

●プロジェクトストーリー

きっかけは、何気ない日常の疑問でした。 リカバリーウェアといえば「寝る時に着るもの」というイメージ。 でも、一番エネルギーを使う日中の時間こそ、体をケアできる服が必要なのではないか。

「起きている間も、常にリカバリーされている状態になれたら……」

一日の大半を占める「お仕事の時間」を、もっと心地よく、自分を整える時間に変えたい。 そんな想いから、“日常そのものがリカバリーになる服”への挑戦が始まりました。

目指したのは、「きちんと見える」のに、実は「体をいたわる機能」を備えた一着。

働きながら、無意識のうちにコンディションが整っていく。 そんな新しい発想から、このパンツは生まれました。

目指したのは、“美脚とリカバリーを両立する『新しいお仕事パンツ』” 遠赤外線シートによるサポート機能を備えつつ、オフィスでも違和感なく穿ける洗練されたスラックスを目指しました。これまでPierrotが培ってきた「美脚見え」のシルエットをベースに、細部のディテールを徹底的に追求。 ブランドの強みである豊富なサイズ展開に加え、しわになりにくい素材を採用しました。 動きやすさや快適さはもちろん、「働く女性の“あったら嬉しい”」を細部まで詰め込んでいます。

この一着に込めた想い

「穿いているだけでセルフケア」を当たり前に。 一日中キレイでいたい、でも楽に過ごしたい。「きちんと感」も決して妥協したくない。 そんな欲張りな願いを叶え、どんな日も自分らしくいられるように。 私たちは、この“新しいお仕事パンツ”を届けます。

●商品詳細

商品名：働きながらリカバリー 新！お仕事パンツ

カラー：ブラック

サイズ：PS/PM/PL/PLL/S/M/L/LL/TS/TM/TL/TLL

価格 ：\9,990（税込）

※超超早割 20名様限定 40%OFF \5,990(税込)

●購入ページのお知らせ

2026/4/21(火)10:00～マクアケにて販売開始

https://www.makuake.com/project/pierrot02

「Pierrot」概要

【ブランドコンセプト】

ー Brighten Your Days Through Fashion ー

いつもと違うテイストに挑戦したい

次のお出かけに着ていくのにちょうどいい服が欲しい

自分に似合う1枚を見つけたい

洋服を着るには様々な背景があります。



どのようなシーンで、どういった洋服を着たいのか「等身大の女性」が共感できるファッションを提案します。

オシャレを通していつも笑顔で女性としての人生を楽しんでもらうこと、それがPierrotのおもいです。

ベーシックアイテムに程よいトレンド感と女性を綺麗にみせるフェミニンさを表現し、プライス・品質・着回し力を軸にコスパを感じられるアイテムを展開しています。

公式Instagramアカウント

＠pierrot_shop

ブランド概要

30代女性が中心ターゲットの「等身大の女性」が共感できるファッションを提案しています。

ベーシックアイテムに程よいトレンド感と女性を綺麗にみせるフェミニンさを表現し、 プライス・品質・着回し力を軸にコスパを感じられるアイテムを展開しています。

■公式サイト

https://pierrotshop.jp/

■コーポレートサイト

https://select-ltd.jp/

会社名：株式会社セレクト

代表者：梶永 孝子

所在地：大阪府大阪市中央区久太郎町2-5-19丸忠第3ビル7F

設立：2005年7月

事業内容：ECサイト運営（レディースアパレル「Pierrot（ピエロ）」、「RASW（ラス）」、「ECLAM（クラム）」）



店舗：以下8店舗

・Pierrot公式サイト店

・楽天市場店

・Rakuten Fashion店

・Yahoo!ショッピング店

・ZOZOTOWN店

・SHOPLIST店

・Amazon店

・LOCONDO店

■ベルーナ会社概要

会社名 ：株式会社ベルーナ

（コード番号9997 東証プライム市場）

代表 ：代表取締役社長 安野 清

所在地 ：埼玉県上尾市宮元町4番2号

企業サイト：https://www.belluna.co.jp/

事業内容 ：プロパティ・ホテル事業/化粧品健康食品事業

グルメ事業/ナース関連事業/呉服関連事業

アパレル・雑貨事業/その他の事業

データベース活用事業