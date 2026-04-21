新しくなった「キリンビール 晴れ風」、販売数量前年比約150％※1と好調　「飲みごたえ」と「飲みやすさ」に磨きをかけた、新しい味わいが好評

キリンホールディングス株式会社

キリンビール株式会社（社長 堀口英樹）が1月製造品から中味・パッケージともにリニューアル※2した「キリンビール 晴れ風（以下、晴れ風）」が、多くのお客様から好評をいただいています。リニューアルのコミュニケーションを開始した 3月 23 日（月）から 3 週間の販売数量は、前年比約 150％と好調に推移しているほか、2024年の発売から現時点までの累計販売本数は、4.2億本※3を突破しました。

※1 リニューアルコミュニケーション開始日から 3週間（2026年3月23日～4月12日）における当社出荷実績

※2 次世代ビールサーバー「TAPPY（タッピー）」の3Lペットボトルは中味のみのリニューアル

※3 350ml換算 2026年4月20日（月）時点

「キリン 一番搾り生ビール」に次ぐ定番ブランドとして2024年4月に発売した「晴れ風」は、発売以来多くのお客様から高い評価をいただいてきました。2026年10月に酒税改正を控え、ビール市場は大きな変化の機会を迎えます。変化が激しい環境でも常においしさを進化させ、お客様から愛され続ける定番ブランドになることを目指し、今春、「晴れ風」はブランド初のフルリニューアルを行いました。

これからも「晴れ風」を通じてビールカテゴリーに新しい風を吹かせ、さらなる市場の魅力化・活性化を推進していきます。

■「晴れ風」好調要因

１.「飲みごたえ」と「飲みやすさ」にさらに磨きをかけた、新しい味わいが好評

仕込み・発酵工程の条件を見直したほか、国産ホップ「IBUKI」に加えて新たに清涼感のあるホップを採用し、これまで評価されていた「飲みごたえ」と「飲みやすさ」が両立した味わいに、さらに磨きをかけました。「すっきりした飲み口」と「ぐっと締まる後味」へ進化した、新しい味わいが特長です。

リニューアル後の商品は、以下のコンペティションでの受賞をはじめ、高い評価をいただいています。

・「ジャパン・グレートビア・アワーズ 2026」 銅賞受賞

２.今の時代に合った、パッケージ・多方面のコミュニケーション・「晴れ風ACTION」への共感

新しいパッケージやリニューアル前から先行して展開してきた多方面のコミュニケーション、ならびに、桜や花火といった「日本の風物詩」を未来につなげていく活動である「晴れ風ACTION」を通じて、「今の時代に合っている」という共感をいただいています。こうした取り組みが、普段あまりビールを飲まない方を含め、「晴れ風」を手に取っていただくきっかけとなっています。

-記-

1．商品名 「キリンビール 晴れ風」

2．発売日 2026年1月製造品より順次切り替え

3．発売地域 全国

4．容量／容器 １.350ml・500ml缶、２.500ml中びん、３.3Lペットボトル

5．価格 オープン価格

6．アルコール分 5％

7．純アルコール量 １.350ml缶：14g 500ml缶：20g、２.500ml中びん：20g

8．製造工場

１.キリンビール 仙台工場、取手工場、横浜工場、名古屋工場、滋賀工場、岡山工場、福岡工場

２.キリンビール 取手工場、名古屋工場、岡山工場、福岡工場

３.キリンビール 取手工場、横浜工場