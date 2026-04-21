「Qualia 10周年記念展」5月29日(金)より池袋PARCOにて初の特別展を開催！

株式会社パルコ

株式会社パルコ（本部:東京都渋谷区）は、池袋PARCO 本館 7F・PARCO FACTORYにて、2026年5月29日(金)から6月22日(月)までの期間、カプセルトイメーカーQualia(クオリア)の設立10周年を記念し、「Qualia 10周年記念展」を開催致します。

Qualiaは、「ワクワクするものづくり」を信念に、限られたカプセルの中で、びっくり箱のような驚きと喜びを届ける商品を展開するカプセルトイメーカーです。

代表例として、Xにおいて約1,200万PVを記録した「酔いスキーマスコットフィギュア」や、発売以降再販を重ねている人気商品「わけあいっこマスコットフィギュア」など、数々のオリジヒット商品を展開してきました。 また、ぬいぐるみカプセルトイブランド「にっこりーノ」においては、カプセルトイ発のオリジナルキャラクターとして、POPUPや絵本化など多角的に展開し、幅広い層のファンを獲得しています。

会場では、代表作「ネコのペンおき」の巨大モニュメントをはじめ、巨大カプセルトイ「モンスターガチャ」や「にっこりーノ特設展示スペース」などが登場。ワクワクが詰まった、見て、回して、楽しめる、Qualiaの魅力が詰まった展示となっております。

Qualiaがこれまで届けてきた「カプセルトイ」の世界を是非ご体感くださいませ。

■開催概要

タイトル：Qualia 10周年記念展

会 場：池袋PARCO 本館7F PARCO FACTORY（東京都豊島区南池袋1-28-2）

会 期：2026年5月29日(金)～6月22日(月) 11:00-21:00 ※入場は閉場の30分前まで ※最終日18時閉場

入場料：大人1,000円、小学生500円

※未就学児無料 ※障がい者手帳ご提示で介護者１名様のみ無料（ご本人は有料）

※入場特典のお渡しは有料入場者のみとなります ※混雑時は入場規制等行う場合がございます

主催 ：株式会社パルコ / 株式会社Juice

協力 ：株式会社Qualia

PARCO ART https://art.parco.jp/parcomuseum/detail/?id=1908

Qualia公式X https://x.com/Qualia_45_

■展示内容

本展では、Qualiaの10年間の歩みを振り返りながら、普段見ることのできないカプセルトイの製造過程や、製造工場、原型師による原型制作の様子など、同社が誇る「ものづくり」の背景を知っていただけます。また、代表作「ネコのペンおき」の巨大モニュメントをはじめ、巨大カプセルトイ「モンスターガチャ」、「にっこりーノ」特設展示、思わずSNSにもアップしたくなるようなフォトスポットやゲームコンテンツもご用意。

会場内でしか手に入らないカプセルトイや、物販コーナーでは限定商品を販売するなど、"Qualia"を多角的に体験いただけます。何と展示されるカプセルトイは150面！訪れた方は、「これもQualiaだったの！」ときっとなる筈。子供はもちろん、大人も童心に変えって楽しめる展示です。

■豪華入場特典

Qualiaの人気商品がプリントされた実写ポーチ。 最大約15cm×15cmと化粧品もたっぷり入るビッグサイズです！



※有料入場でのお客様対象となります

※ノベルティは無くなり次第終了となります

※引換は一回のご入場につきお一人様一回までとなります

※ランダム配布のため、デザインはお選びいただけません

■限定カプセルトイ

10周年を記念した限定カプセルトイや、Qualia看板シリーズの新作を一足先に販売いたします。

さらに、“チャラ社長”（Qualia代表）まで、まさかのカプセルトイ化…！？ 気になるラインナップを、ぜひ会場でチェックしてください！

また、通常は全国で展開される商品も、本イベントでは会場限定で先行販売いたします！

限定商品は数量に限りがあるため、ここでしか手に入らない特別なラインナップとなっております。こちらも是非、会場でチェックしてみてください！

■限定販売

「ネコのペンおき」「神獣ベコたち」が、約2倍サイズのソフビフィギュアとして登場いたします。

また、「にっこりーノ」もQualiaカラーのライトブルー生地を使用した特別仕様のぬいぐるみとして展開予定です。

あわせて、10周年を記念したクリアファイルやステッカーもご用意しております。

さらに、Qualia公式YouTubeチャンネル『クオリアらしさチャンネル』のグッズ（Tシャツ・トートバッグ・缶バッチ・ステッカー）も多数取り揃え、数量限定で販売いたします。

■「にっこりーノ」コラボメニュー実施 (池袋PARCO 本館8階 Collabo_Index)

池袋PARCO 本館 8階のCollabo_Indexでは、展覧会と会期を同じくして、Qualiaの大人気商品のひとつ「にっこりーノ」とのコラボメニューを展開致します。

ついつい食べるのが惜しくなる、見た目にも味にもこだわったメニューを用意しております。さらに、対象メニューをご注文のお客様にはノベルティの配布も予定しております。

展覧会にお越しの際は、是非こちらにもお立ち寄りいただき、楽しんでいただけますと幸いです。

なお、詳細につきましては5月中旬にCollabo_Index公式Xにて発表予定となります。

公式X https://x.com/SLD_collabocafe

公式サイト https://www.sld-inc.com/brand-collabo-cafe

池袋PARCO HP https://ikebukuro.parco.jp/shop/detail/?cd=007589

コラボカフェメニュー

１.にっこりーノのこっそりごちそうバーガー・・・・・・・\1,620

２.気づいたら流れ星チョコムース・・・・・・・・・・・・\1,298

３.タコさんのいたずらトマトミックスドリンク・・・・・・\990

４.きらめきゼリーのクリームソーダ・・・・・・・・・・・\990

５.すみれ香るフラワーティー・・・・・・・・・・・・・・\990

６.にっこりーノのランダムラテ（HOT）・・・・・・・・・\990

※すべて税込表記となっております

※３.～５.のドリンクメニューにつきましてはテイクアウトが可能です

■株式会社Qualiaについて

【会社名】株式会社 Qualia(クオリア)

〒170-0005 東京都豊島区南大塚3-20-6 VORT大塚FT 6階

【代表者】代表取締役 小川 勇矢

【事業内容】玩具の企画、デザイン、製造および販売、雑貨、玩具の 卸、各種催事の企画および運営、キャラクターコンテンツの版権管 理、雑貨、玩具、アパレル商品の他社ブランド品の製造および営業 代行業務。

公式サイト https://qualia-45.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/@qualia45

公式X https://x.com/Qualia_45_

公式Instagram https://www.instagram.com/qualia45/?locale=ja_JP