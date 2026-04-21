『スキンクリア クレンズ オイル』に、使う人にも地球にも優しい大容量ボトルが登場。プラスチック量を削減。

株式会社アテニア

株式会社アテニアは、2026年6月15日（月）より、『スキンクリア クレンズ オイル』シリーズに、新仕様の大容量ボトルとつめかえ用を発売します。これに伴い、従来の“専用ホルダーにエコパック*をセットする仕様”から、直接ボトルに注ぎ込むタイプの“つめかえ仕様”へ変更します。

シンプルな形へと刷新することで、プラスチック量の削減を実現しながら、大容量ボトルは、これまでのエコパック*と変わらず約４ヵ月分という大容量（350ｍL）で、よりスリムでコンパクトなボトルにリニューアル。

容器のプラスチック量は『スキンクリア クレンズ オイル〈大容量ボトル〉』で42％削減*、『スキンクリアクレンズ オイル〈350mLつめかえ用〉』で32%削減*を実現しました。使いやすさと環境への配慮を両立した、新たなエコ容器です。

＊エコパックとは、環境に優しいパッケージ

＊リニューアル前の仕様と、新しい容器との比較

アテニアの銘品クレンジングオイル“スキクレ”

■数々の称号を獲得するほどの大ヒットアイテム

2016年、“年齢を重ねるにつれて肌がくすむ*”という悩みに着目して誕生した初代“スキクレ”を発売。その後、 2度のリニューアルを重ねてパワーアップし、現在は３代目になります。くすみ*を洗い流し、次に使うスキンケアの浸透を高め、透明感までもたらす美容クレンジングと大好評で、累計販売数2,800万本*を突破。

＠cosme ベストコスメアワードでは、「総合大賞」を2024年2025年と２年連続で受賞*するほどのベストセラーアイテムで、２年連続の「総合大賞」受賞は、スキンケア部門で初の快挙です。

＊「くすむ」「くすみ」とは、古い角質による汚れのこと

＊2025 年11 月15 日時点 『スキンクリア クレンズ オイル』シリーズ累計

（2016 年2 月16 日～2025 年11 月15 日・エコパックは1 個につきレギュラーボトル2 本分で換算。国内・海外売上合計）

＊「スキンクリア クレンズ オイル アロマタイプ リフレシングシトラスの香り」で受賞

製品情報

■オイル状クレンジング『スキンクリア クレンズ オイル』

新旧比較

アテニアのエコ容器への取り組み

■1995 年に初代の“エコ商品”を開発

「きれいな容器を捨てるのがもったいない」というお客様からの声をきっかけに、1995 年に化粧水の「エコパック*」が誕生。ガラス容器が主流だった当時に試行錯誤を繰り返し作り上げた初代「エコパック*」は、使うほどにコンパクトになり、扱いやすく捨てやすいと、多くのお客様からご支持いただきました。その後も、時代やニーズに合わせて、素材や使い勝手に工夫を重ねて現在に至ります。

＊エコパックとは、環境に優しいパッケージ

■化粧水の初代「エコパック*」 （1995年）

■ゴミ・プラスチック量の削減と機能性を両立

当社は、お客様の生活に想いを馳せ、「使いやすさ・美しさ」と「環境配慮」を両立させるべく、プラスチック量の削減を行いながら、決して使い心地が損なわれないよう努めてきました。

例えば、詰め替えるときのストレスを最小限にするために素材を選び、最後の１滴まで使い切れる真空構造のレフィルを叶えました。ジャータイプの商品はプラスチック量を最小限にしながらも入れ替えるだけの簡単な仕様です。

今後も、使いやすさや美しさといった視点にもこだわりながら環境に配慮した商品を開発していきます。

■プラスチック量削減事例

◇化粧水・乳液容器：プラスチック量 約86～89％削減*1

『ドレスリフト』『ドレススノー』の化粧水・乳液のつめかえ商 品には「スマートエコパウチ」を採用。ボトルに注ぎやすく、スムーズなつめかえ

を実現。

◇クリーム類アイテム：プラスチック量 約89.5％削減*2

『インナーエフェクター』『ミッドナイトモイスチャライザー』は、ワンタッチでセットできるレフィル仕様。

◇専用ホルダータイプ：プラスチック量 約70％削減*3

『プライマーショット』のレフィルは、二重構造で中身が減ると内袋がつぶれる「エアレス容器」を採用。最後まで空気に触れずに使い切れるといった衛生面にも配慮。

＊1 『ドレスリフト』および『ドレススノー』のローション：ボトル→つめかえ用 約89％削減／デイエマルジョン：ボトル→ つめかえ用 約86％削減。

＊2 『インナーエフェクター』総重量（スパチュラ含まず）→レフィルのみ（スパチュラ、アルミシールは含まず）：約89.5％の削減に。

＊3 『プライマーショット』本製品→〈つめかえ用レフィル〉：約70％削減。

アテニアとは

女性の本音に寄り添い、「品質」と「使い心地」にこだわって、確かな美しさを「続けられる価格」で提供するブランド。1989 年の創業以来続くエイジングケア*研究から生まれる「確かな品質」と、五感に響く香りや触り心地など「官能品質」の追求、製造から販売までを一貫して自社で行うことにより実現する「適正価格」で、大人女性の肌も心も解き放つ上質な体験を提供します。

＊エイジングケアとは、年齢に応じたケアのこと

ブランドサイト：https://www.attenir.co.jp/brand/index.html

オンラインショップ：https://www.attenir.co.jp/

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