【期間限定！5月1日より母の日POP UP開催】初のアートフラワーワゴン『Francfranc Bloom Bar（フランフラン ブルームバー）』が登場

株式会社Francfranc

ライフスタイルを提案するインテリアブランド『Francfranc（フランフラン）』は、2026年5月1日（金）～2026年5月7日（木）までの期間限定で、神奈川県横浜市「JOINUS（ジョイナス）」にて母の日に向けた期間限定POP UP SHOPを開催します。

会場には、Francfranc初となるオリジナルのアートフラワーワゴン『Francfranc Bloom Bar』が登場。ここでしか出会えない、バルーンラッピングを施したブーケも数量限定で展開します。また、2026年4月中旬に発売したばかりの、素敵な“自分時間”を贈る新作ギフトセットをはじめ、母の日におすすめのアイテムをご用意しました。アートフラワーに囲まれた特別な空間で、大切な方へのギフト選びをお楽しみいただけます。

＜POP UP SHOP イメージ＞Francfranc初のアートフラワーワゴン『Francfranc Bloom Bar』

「Francfranc Bloom Bar」は、お好きな花を自由に選べるアートフラワーバーです。海外のフラワーマーケットのワゴンをイメージしたオリジナルデザインで、母の日に向けて多彩なデザインのアートフラワーをご用意しました。季節を問わず長く楽しめるアートフラワーは、感謝の気持ちを長く伝えることを叶えてくれます。ありがとうの気持ちをインテリアとして空間に残し、思い出として日常に寄り添い続けます。自由に選べるデザイン性と、気持ちをインテリアとして長く残せるアートフラワーを通じ

て、想いをかたちに残す新しい母の日のギフトスタイルを提案します。

アートフラワーの魅力

・アートフラワーでしか表現できない形や色、多彩なデザインをお楽しみいただけます。

・実際に手に取って、相手を想いながら自由に組み合わせて、“自分だけの特別なギフト”が作れます。

・枯れない花で空間を彩り、“長く続くありがとう”の想いをインテリアとして残すことができます。

＜『Francfranc Bloom Bar』 イメージ＞POP UP限定で、バルーンラッピングを施したアートブーケが数量限定で登場！

2026年5月1日（金）～2026年5月7日（木）の期間中、母の日に合わせて、1日数量限定でボボバルーンを使用したラッピングのアートブーケギフトを販売します。アートフラワーならではの長く楽しめる特性を活かした、ここでしか出会えない特別なアイテムです。贈った瞬間の高揚感やサプライズ感を演出し、受け取ったときに思わず笑顔になるような、“気持ちがそのまま伝わる特別な体験”をお届けします。ぜひこの機会に、大切な人が心ときめく華やかなラッピングとともに、花に想いを込めたギフトを贈りませんか。

～購入者特典～

バルーンラッピングアートブーケをご購入いただいたお客様限定で、バルーンにメッセージをご記入いただけるスペースをご用意し、専用ペンをお貸し出しいたします。ぜひ、大切な想いを込めたメッセージを添えてお楽しみください。

＜バルーンラッピング イメージ＞

※商品ごとに価格は異なります。

※各日数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※ラッピング済み商品のため、アートフラワーの変更はできかねます。

※バルーンの状態保持期間には個体差があり、商品によって異なります。母の日までの状態維持を保証するものではございませんので、あらかじめご了承ください。

POP UP SHOP概要

■開催場所 : 神奈川県横浜市西区南幸1-5-1 ジョイナス1F 催事スペース（パパブブレ前広場）

■開催期間 : 2026年5月1日（金）～ 2026年5月7日（木）

■開催時間 : 10:00～21:00

※開催場所や開催時間、および実施内容は予告なく変更になる可能性がございます。

取り扱いアイテム ※一部抜粋

アートフラワーをはじめ、素敵な“自分時間”を贈れるギフトセットをご用意しました。また、エプロンやケアアイテムなど、母の日ギフトにおすすめのアイテムを多数ラインアップ。これからの季節を快適に過ごせる、夏のヒットアイテム「フレ ハンディファン」シリーズも展開しています。

アートブーケアートフラワーバスアイテムエプロンケアアイテム「フレ ハンディファン」シリーズ

※取り扱いアイテムは、配送状況や在庫状況により異なる場合がございます。

※参考：2026年母の日ギフトのプレスリリース https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000489.000021410.html