ヘインズ、ストリートブランド＜GDC＞ とのコラボレーション第二弾4月29日（水・祝）より発売開始

ヘインズジャパン株式会社

へインズジャパン株式会社（本社:東京都新宿区）では、120年以上にわたり世界中の人々に親しまれるベーシックアパレルブランド Hanes（ヘインズ）にて、スタイリスト・フォトグラファー・クリエイティブディレクターとして活躍する熊谷隆志氏が手がけるストリートブランド＜GDC（ジーディーシー）＞と第二弾となるコラボレーションモデルを、2026年4月29日（水・祝）11:00に、ヘインズ公式オンラインストアならびに4月29日（水・祝）からの開催が決定した〈渋谷PARCO 1F POPUP SPACE「GATE」 GDC POPUP〉にて、その後5月2日（土）12:00より〈GDC代官山フラッグシップストア〉および〈GDCオフィシャルオンラインストア〉で、発売を開始いたします。

今回GDCがセレクトしたのは、1975年の誕生以来長きにわたり支持され続ける「BEEFY-T(R)」をベースとしたクルーネックTシャツ。肉厚なコットン100％のボディは、タフな着用にも耐えうる強さを持ちながら、着込むほどに身体に馴染み、自然な風合いへと変化。

クラシックなボックスシルエットに加え、丸胴編みによるストレスのない着心地、タグレス仕様による快適さなど、Hanesが培ってきたベーシックの完成度をそのままに、GDCならではのアプローチを加えた一枚に仕上げました。

フロント胸元にはGDCロゴを配し、背面ネックポイントにはブランドの思想を象徴する“A rolling stone gathers no moss”のレターグラフィックをプリント。ミニマルな中にメッセージを込めたデザインとしています。

さらに本コラボレーションでは、ホワイトとブラックの2枚組パック仕様にパウダーブリーチ加工を施し、着用と洗いを重ねることでヴィンテージTシャツのような表情へと変化。日常の中で育っていくプロダクトとして提案します。

本モデルのキャンペーンビジュアルには、GDC復活時のコラボレーションでも印象的な存在感を放った窪塚洋介氏を再び起用。撮影は熊谷隆志氏が担当し、ベーシックな白Tシャツは削ぎ落としたミニマルな表現で、ブラックTシャツは重厚感のあるスタイリングにより、削ぎ落とした白とは対照的に、存在感と陰影を際立たせた対照的なビジュアルとして構成。両者の関係性だからこそ成立する、静と動のコントラストを感じさせる仕上がりとなっています。

【 コラボレーションモデル デザイン】

【 コラボレーションモデル 概要】

商品名：Hanes × GDC 2P BEEFY-TクルーネックTシャツ

品番：HM1-D704S

素材：綿100%

カラー：ホワイト＆ブラック

サイズ：S, M, L, XL,XXL

価格：\9,900(税込)

数量：2枚入り

発売：2026年4月29日（水・祝）

＊この商品は製品洗い加工により自然な色落ち具合や独特の表情に個体差が御座いますが製品の特性としてお楽しみください

■発売情報

【Hanes】

Hanes公式オンラインストア

発売日時：2026年4月29日（水・祝）11:00

URL：https://www.hanesbrandsinc.jp/hanes/c/c10/

【GDC】

渋谷PARCO POP UP

発売日時：2026年4月29日（水・祝）11:00

開催日時：2026年4月29日（水・祝）～ 5月10日（日）

営業時間：11:00 - 21:00

発売店舗：渋谷PARCO 1F POP UP SPACE 「GATE」

店舗住所：〒150-8377 東京都渋谷区宇田川町１５-１ 渋谷パルコ・ヒューリックビル

※尚、整理券を配布、入店抽選を実施する場合がございます。予めご了承ください。

※数量限定の発売となります。

※おひとり様の購入制限を設けさせていただく場合がございます。予めご了承ください。

GDC代官山店・GDCオフィシャルオンラインストア

発売日時：2026年5月2日（土）12:00

営業時間：土・日・月・火曜日 12:00 - 20:00

※GW期間中の営業については、GDC公式Instagramをご確認ください。

発売店舗：代官山店・オフィシャルオンラインストア

店舗住所：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町２－５ コレタス代官山 1F

URL： https://gdc.tokyo/

【About GDC】

1998年設立。スタイリスト、フォトグラファー、クリエイティブディレクターとして長年第一線で活躍する 熊谷隆志氏が、自身のキャリアの中で最初手がけたメンズブランド。ヴィンテージアメカジ、フレンチトラッドなど熊谷氏がルーツに

持つカルチャーがもの作りのベース。シンプルで実用的なデザイン、クラス感ある素材選定、細部までこだわったシルエット演出を緻密に行う。2025年3月にブランド活動を再開、シーンに完全復帰を果たした。

ヘインズの最新情報につきましては、公式サイト及び公式SNS をご参照ください。

X: https://x.com/hanes_japan/

Instagram: https://www.instagram.com/hanes_japan/

YouTube: https://www.youtube.com/c/HanesJapan

about Hanes

1901年、広大なコットン畑が広がる アメリカ ノースカロライナ州ウィンストンセーラムの地に誕生したヘインズ。

肌着やTシャツなどベーシックなアパレルブランドとして多くの人々に親しまれ、アメリカ国内のアンダーウェアではトップシェアを誇ります。 「コンフォート(快適さ)」を最も大切なコンセプトとして、数々の魅力あふれる製品を生み出し、常に身近で親しみやすいブランドとして世界中で愛されています。 “THE KING OF PACK T-SHIRTS”のヘインズは ベーシック アパレルブランドとして肌着からカジュアルアイテム、 ボトムスやソックスに至るまで快適で気持ちのいい製品を通して 、これからも生活者のコンフォートライフをサポートしていきます。