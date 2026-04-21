「OIMACHI TRACKS lounge」に多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」を導入

株式会社TOUCH TO GO

株式会社TOUCH TO GO（本社：東京都港区、代表取締役社長：阿久津智紀、以下：TTG）は、2026年3月28日（土）にオープンした「OIMACHI TRACKS lounge」で、多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」を採用いただきましたことをご報告いたします。当店は2026年3月にグランドオープンを迎えた大井町駅直結の複合施設「OIMACHI TRACKS」内にオープンし、TTGのシステムを導入する初めての試みとなります。

［3階］［4階］

■今回の取り組みについて

「OIMACHI TRACKS lougne」は、OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWERの3～5階に位置するコワーキングスペース・カフェであり、ビジネスワーカーや一般来館客の利用が多く見込まれます。今回「TTG-MONSTAR」は「OIMACHI TRACKS lounge」の3階および4階の飲食エリアで、各フロアに1台ずつ、計2台が設置されました。同店は高い回転率が求められるカフェ業態であることから、レジ業務の効率化と、会計待ち時間の短縮による利便性の向上を目的としています。また、利用者の利便性を追求し、「JRE POINT」の付与に対応しているセルフレジである「TTG-MONSTAR」が導入されました。

■多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」について

券売機、セルフレジ、セミセルフレジの1台3役をこなす多機能セルフレジ「TTG-MONSTAR」。レジ業務を担うことによりレジ人員を最大50%カット、自動レジ締め機能により閉店時の締め作業も不要。専用アプリによってどこでも売上管理、メニュー登録を可能にします。その他、時間ごとのメニュー切替や5か国語の多言語対応、セキュリティゲートとの連動、コールセンターサポート、レジの一部機能縮退による24時間営業の実現など、豊富な機能で様々な業態のお店に合わせてご利用いただけます。

［TTG-MONSTAR］［TTG-GATEWAYを導入した他社店舗例］

■店舗概要

店舗名 ： OIMACHI TRACKS lounge

所在地 ： OIMACHI TRACKS BUSINESS TOWER 3階、4階

営業時間： 9:00～18:00（フロアにより営業時間は異なる）

■株式会社TOUCH TO GOについて

会社名 ： 株式会社TOUCH TO GO

代表者 ： 代表取締役社長 阿久津 智紀

事業内容： 無人決済などの省人化システム及びサービスの企画、設計、開発、保守及び販売

事業所 ： 東京都港区高輪2-21-42 TokyoYard Building 8F

設立 ： 2019（令和2年）7月1日

URL ： https://ttg.co.jp/