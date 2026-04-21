ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ 2026」受賞のお知らせ

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』が選定する「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ 2026」において、GSグローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用）が優秀賞を受賞しましたのでお知らせいたします。ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントは、今回の受賞を励みに、お客さまの資産形成により一層お役に立てるよう、引き続き努力してまいります。

世界株部門優秀賞

GSグローバル・コア株式ファンド（DC・つみたてNISA専用）

ファンドの詳細については弊社WEBサイトのファンドページ(https://am.gs.com/ja-jp/individual/funds/detail/PV103295/9EI00THE1/gs-global-core-equity-fund-dc-tsumitate-nisa)をご覧ください。

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社は、1996 年の設立以降、国内外の株式や債券、為替に加え不動産、ヘッジファンドなどの代替投資を含む、世界の幅広い資産クラスにおいて運用サービスを提供しております。ゴールドマン・サックス・グループの投資運用部門として、長年にわたり培ってきた実績に裏打ちされたノウハウ、グローバルなネットワーク、最新の投資技術および調査能力を活用し、世界の個人投資家、機関投資家、政府系機関などのお客さまに資産運用サービスを提供しています。

■「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」について

ダイヤモンド社が発行する月刊マネー誌『ダイヤモンドZAi』が主体となり、「個人投資家目線でNISAで本当に買いの投信を表彰する」アワード。2023年からスタートして今年で4回目。個人投資家にとって、長期で安心して保有できる投資信託を公平・中立な立場で実績の数値をもとにした完全な実力主義で選出している。評価方法の詳細は『ダイヤモンドZAi』2026年6月号に掲載。

※当グランプリの詳細は株式会社ダイヤモンド社のウェブサイト（https://promo.diamond.jp/zai/toshin-gp/ ）をご覧ください。

■【評価対象】について

・2025年12月末時点で、日本国内で販売登録されており、新NISA対象の投資信託。

・2025年12月末時点で、5年以上の運用実績がある投資信託。フレッシャー賞は３年以上の運用実績がある投資信託。

※評価方法の詳細につきましては、『ダイヤモンドZAi』2026年6月号をご覧ください。

■「ダイヤモンドZAi」について

ダイヤモンド社が発行する 2000 年 3 月創刊の月刊マネー誌。日本株や投資信託などの最新の投資情報の他、年金や税金関連、節約、ふるさと納税などのマネー情報を幅広く掲載する。マンガや図解を豊富に使い、初心者にもわかりやすく、経験者も満足できる誌面が特徴。

定価950 円(税込)

発売日:毎月 21 日

発行:ダイヤモンド社

https://www.diamond.co.jp/magazine/h58i5c0000010kxi.html

■ディスクレーマー

「ダイヤモンドZAi NISA投信グランプリ2026」は、ダイヤモンド・ザイ編集部が信頼し得ると判断した過去のデータに基づいた情報提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、または将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また本グランプリは信用格付を行うものではありません。

本グランプリに関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はダイヤモンド・ザイ編集部に帰属しており、無断転載・複製等を禁じます。

本ファンドの投資リスクと費用

投資リスク

投資信託は値動きのある有価証券等（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額が変動します。したがって、ご投資家の皆さまの投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。また、投資信託は預貯金と異なります。信託財産に生じた損益はすべてご投資家の皆さまに帰属します。

本ファンドの主な変動要因は株式投資リスク（価格変動リスク・信用リスク）、株式の流動性リスクおよび為替変動リスクです。くわしくは投資信託説明書（交付目論見書）の「投資リスク」をご覧ください。

投資信託に係る費用について

● 投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料：なし

信託財産留保額：なし

● 投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用（信託報酬）：年率0.7975％（税抜0.725％）

※運用管理費用は日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われます。

信託事務の諸費用

監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、印刷費用など信託事務の諸費用が信託財産の純資産総額の年率0.1％相当額を上限として定率で日々計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われるほか、組入れ投資信託証券の信託事務の諸費用が各投資信託証券より支払われます。

● その他費用・手数料：上記以外に保有期間等に応じてご負担いただく費用があります。投資信託説明書（交付目論見書）等でご確認ください。

※ 手数料等の合計額については、購入金額や保有期間等に応じて異なりますので、あらかじめ表示することはできません。

投資信託をお申し込みの際は、販売会社から投資信託説明書（交付目論見書）をあらかじめ、または同時にお渡ししますので、必ずお受け取りになり、内容をよくお読みいただきご確認のうえ、お客さまご自身が投資に関してご判断ください。

【当資料に関する留意事項】

本資料はゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社が設定・運用する投資信託についてお伝えすることのみを目的として作成したプレスリリースです。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。

(C)2026 Goldman Sachs. All rights reserved. < 505564-OTU-2517317>

商号：ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第325号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人資産運用業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会