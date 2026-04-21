発売2ヶ月で累計出荷本数300万本※1突破！発売早々ベストコスメ受賞のエリクシール「超・光ブースト化粧水・乳液」好調！

株式会社資生堂

スキンケア市場 19年連続売上 No.1※2のエイジングケアブランド「エリクシール」より、2026年2月21日（土）に発売した、超・光ブースト化粧水・乳液「エリクシール ブライトニング ローション・エマルジョン ca（医薬部外品）」が発売からわずか2ヶ月で累計出荷本数300万本※1を突破しました。これにより、2026年の美白＆エイジングケアの化粧水・乳液の売上金額は2025年対比で＋81％※3と好調に推移しています。

好調の背景には、”美しい肌”としてイメージされる項目の1位である「透明感のある肌」 が、毎日のベーシックケアである化粧水・乳液で叶う心強さに加え、心地よいテクスチャーなど、毎日使い続けたくなる使用性への高い評価があります。SNSを中心に話題となり、30代～60代の幅広い世代の支持へと広がっています。また、美容のプロフェッショナルからも高く評価され、発売早々、主要美容誌の2026年ブライトニング＆UVベストコスメも受賞しています。

さらに、2025年8月発売の「リフトモイスト ローション・エマルジョン ba（医薬部外品）」も相乗効果により、前年を上回る実績で推移。両シリーズがブランド全体の売上を牽引しています。

この勢いを受け、人気の「美白＆エイジングケアシリーズ」と「エイジングケアシリーズ」の化粧水2種を体感いただける機会として、2026年4月21日（火）～5月6日（水）の期間中、エリクシール公式Xアカウントにて、抽選で合計3,000名さまに当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

＊価格は参考小売価格です。（店舗によって異なる場合があります）

エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

※1 2026年4月11日時点（限定品含む）

※2 インテージ SRI・SRI+ スキンケア市場 メインシリーズランキング 2007 年 1 月～2025 年 12 月 推計販売金額

※3 日本における当社売上高ではなく、お客さまの購買動向を基準 期間：2025年2月1日～3月31日 vs 2026年2月1日～3月31日

《売上好調要因》

【１.「透明感」への生活者ニーズ】

美しい肌としてイメージされる項目の 1 位は「透明感のある肌」であることがエリクシールの調査※4から分かりました。そこで改めて「大人の透明感」に向き合い、透明感を阻害する要因をより精度高く測定可能にしました。

本商品には、シミを防ぐ 2 種の美白有効成分「m-トラネキサム酸※5」と「4MSK※6」を資生堂社の化粧水・乳液で唯一配合※7。さらに、ゆるぎないハリのためのエリクシール独自成分「コラジェネシス?※8」を配合しています。

化粧水と乳液というベーシックケアでうるおって光をきれいに反射する、透明感とハリに満ちた「つや玉」輝く肌導きます。

【２.毎日使いたくなる使用性】

近年の暑くて長い夏の季節背景を踏まえ、季節や好みで選べるテクスチャーを化粧水・乳液それぞれ 2 タイプ（みずみずしい・しっとり）配置。それぞれ異なる使用感でありながら、同じ効果・保湿力を実現したテクスチャーは、アイテム・タイプごとに異なる計 4 名の研究員が開発しました。さらに、心地よい使用性ながらアルコールフリー※9を実現。アルコールを配合しないことで、なじみが悪く、ぬるつきが気になる使用感になりやすくなる中、アルコールを配合せずになじみ・浸透感※10の良さと保湿感を同時に実現できる組み合わせを叶えるために、化粧水・乳液 4 タイプにおいて、合計約 300 種類の処方を検討したほど、こだわり抜いたテクスチャーです。

※4 エリクシール調べ。2025 年1 月 n=200（20～69 歳女性）

※5 トラネキサム酸

※6 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※7 2026年2月発売時点の国内販売状況

※8 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

※9 エチルアルコール

※10 角層まで

《キャンペーン概要》

エリクシールでは、2026年4月21日(火)～5月6日（水）まで、エリクシールX公式アカウント（＠elixir_TW）において、人気の2種の化粧水が試せる『エリクシールの2つ化粧水体感キャンペーン』を実施。抽選で3,000名さまにエイジングケアの化粧水・乳液と、美白＆エイジングケアの化粧水・乳液のパウチサンプル各3回分、計6回分をプレゼントします。

【応募期間】

2026年4月21日(火)～5月6日（水）

【応募方法】

STEP1：エリクシール公式X（@elixir_TW）をフォロー

STEP2：キャンペーン指定のハッシュタグとともにエリクシールの化粧水に期待することを記載しご自身のXアカウントに投稿

STEP3：キャンペーン指定の応募フォームに必要情報を入力

※詳細はエリクシール公式Xアカウント(https://x.com/elixir_TW)よりご確認ください

※価格は参考小売価格です（店舗によって異なる場合があります）。

【美白＆エイジングケアシリーズ】

エリクシール ブライトニング ローション ca（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体170mL 3,400円（税込3,740円）

つめかえ用 150mL 3,000円（税込3,300円）

エリクシール ブライトニング エマルジョン ca（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体130mL 4,000円（税込4,400円）

つめかえ用 110mL 3,300円（税込3,630円）

〈商品特長〉

シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸※5・4MSK※6」と、ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシス?※8」を配合。

うるおって、光をきれいに反射する、透明感とハリに満ちた「つや玉」輝く肌へ。

【エイジングケアシリーズ】

エリクシール リフトモイスト ローション ba（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体170mL 3,100円（税込3,410円）

つめかえ用150mL 2,700円（税込2,970円）

エリクシール リフトモイスト エマルジョン ba（医薬部外品）

全2種（みずみずしいタイプ・しっとりタイプ）

本体 130mL 3,600円（税込3,960円）

つめかえ用 110mL 3,000円（税込3,300円）

＜商品特長＞

ゆるぎないハリのためのエリクシール独自成分『コラジェネシス?※8』を配合。

うるおって、小ジワ※11、大人毛穴※12まで目立たない。

高機能エイジングケアで、うるおってハリに満ちた「つや玉」輝く肌へと導きます。

※11 うるおいによって、乾燥による小ジワを目立たなくする

※12 キメを整えて、毛穴まで目立たなくする

《「エリクシール」とは》

1983年に誕生以来、常に最新のコラーゲン研究を重ね、確かな肌効果と心地よさを提供し続けてきたブランドです。肌で感じる小さな奇跡が、「つや玉」となり頬に美しく輝く。一歩前へ踏み出すあなたの味方になるよう

に。今もこれからも、ともに歩んでいくエイジングケアブランドです。

《「つや玉」とは》

「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。

■エリクシール ブランドサイト https://www.shiseido.co.jp/elixir/?rt_pr=tru81

■エリクシール 公式 X https://x.com/elixir_TW

■エリクシール 公式 Instagram https://www.instagram.com/elixir_official_shiseido/