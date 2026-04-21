ゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」日本発売決定

ZTEジャパン株式会社

ZTEジャパン株式会社（本社：東京都中央区晴海、以下 ZTEジャパン）は、nubiaブランドの新製品として、冷却ファンを内蔵した高い放熱性能と、ショルダートリガーによる優れた操作性を備えたミドルレンジゲーミングスマートフォン「nubia Neo 5 GT」を日本国内向けに発売いたします。発売を記念し、購入者を対象に「nubia Gamepad 2」を先着475名へプレゼントするキャンペーンも実施します。

本製品は、高速ターボファンによる強力な冷却性能、144Hz AMOLEDディスプレイ、AI戦術アシスト「Demi 2.0※1」など、ゲームプレイを快適にする要素を1台に集約したモデルです。また、側面に配置したショルダートリガーにより、アクションゲームやFPSでの操作精度を高め、より直感的なプレイを実現します。さらに、MediaTek製4nmチップ（Dimensity 7400）と最大20GB相当※2のメモリ拡張により、ミドルレンジ帯ながらハイエンドに迫る処理性能を実現。“勝てる体験”を追求したゲーミングスマホを、税込52,800円の手に取りやすい価格で提供します。

スマートフォンでゲームを楽しむユーザーが増える中、ゲームコンテンツの高精細化や長時間プレイの一般化により、端末には高い処理性能や冷却性能が求められています。一方で、高性能なゲーミングスマホは高価格化が進み、手に取りやすい価格帯の選択肢が限られているのが現状です。

こうした背景を受け、ZTEジャパンは “高性能 × 手に取りやすい価格” を両立したミドルレンジゲーミングスマートフォンとして「nubia Neo 5 GT」を投入します。

■ 製品特長

■ 発売日・価格

1. 熱くなりにくい、ずっと快適。冷却ファン内蔵のゲーミングスマホ。- 23,000RPM 高速ターボファン が熱を素早く排出- 4,475mm²大型液冷VC ＋ スルーフロー構造で発熱を効率よく分散- 冷却により FPS低下やカクつきを抑制、長時間でも安定したパフォーマンス- MediaTek Dimensity 7400（4nm） ＋ 最大20GB相当※2のメモリ拡張、256GBストレージ2. 見やすい、すばやく反応する。“勝てる”操作性。- ショルダートリガー による一瞬の反応速度- 超高速タッチサンプリングレート でラグのない直感操作- 1.5K × 144Hz AMOLEDディスプレイ で視認性と没入感を向上- Magic Touch 3.0 と背面フラットデザインで安定したグリップ ※33. AIと戦う、AIが支える。新時代のゲームパートナー。- Demi 2.0※1 がリアルタイムで戦術アドバイス- ゲームスペース が通知・パフォーマンス・操作設定を自動最適化- ゲーム中の疑問は AIチャットボット が即解決- Demi Auto-Chat が通知を読み取り、自動返信でプレイに集中4. 電池残量を気にせず、ずっと遊べる。- 6,210mAh※4大容量バッテリー で1日中ゲームに没頭- 55W急速充電※5 で短時間でフル充電- 充電分離（バイパス充電） で充電中の発熱を抑制- 90°L字型ケーブル で充電しながらでも持ちやすい- 発売日：2026年4月23日以降- 通常販売価格：税込52,800円- カラー：シルバー / ブラック

＊実際の販売価格は、各販売チャネル・販売店の価格設定により変動する場合があります。

■ 発売記念キャンペーン

「nubia Neo 5 GT」の発売を記念し、対象期間中に本製品をご購入いただいた方を対象に、先着475名へ「nubia Gamepad 2」をプレゼントするキャンペーンを実施します。ゲームプレイの操作性をさらに高める専用アクセサリーを、いち早く体験いただける特典です。

キャンペーン期間： 2026年4月23日～5月10日

対象： nubia Neo 5 GT 購入者

特典： nubia Gamepad 2 をプレゼント（先着475名）＊先着数に達し次第終了

応募方法： キャンペーンサイトにアクセスし、必要事項を入力のうえ応募

キャンペーンサイト： https://zte-nubia-neo5gt-cpn.jp/(https://zte-nubia-neo5gt-cpn.jp/)

■ 販売チャネル

SIMフリー端末として、以下のチャネルにて順次販売予定です。

予約および販売開始日、価格については取扱各社にお問い合わせください。

＊以下50音順

MVNO：

IIJmio（株式会社 インターネットイニシアティブ）

量販店：

ビックカメラ / ヤマダデンキ / ヨドバシカメラ

ECサイト：

Amazon / 楽天市場 / トレテク！ソフトバンクセレクション / Yahoo!ショッピング

■ 製品スペック

■ nubia Neo 5 GT 公式ホームページ

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4176/table/13_1_efe192da3df0ff364f2f199c1aadfc3b.jpg?v=202604210251 ]

https://www.nubia.com/jp/products/smartphones/nubia/nubia-neo-5-gt.html

■ 製品に関するお問い合わせ先

メール：ztecustsupport@xelex.co.jp

電話番号：0120-601-123

平日9:00 ～ 18:00（土・日・祝祭日、並びに弊社休暇日を除く）

＊内容によっては、返信・回答にお時間を頂く事があります。

※1 「Demi」はキャラクターの名称です。

※2 RAMブーストによる拡張RAMは内部ストレージを仮想メモリとして使用するため、ストレージ容量が減少します。

※3 Magic Touch 3.0技術により、最大2,000Hzの瞬時タッチサンプリングレートと平均240Hzのタッチサンプリングレートを実現。指の動きが素早く画面に反映され、誤タッチや検出漏れを抑制します。

※4 すべてのデータはnubia Labによる測定値です。

※5 55W急速充電に対応するには、nubia専用充電器が必要です。