Fukuoka Growth Next、スタートアップ選抜型プログラム「High Growth Program」2026年度募集開始

Fukuoka Growth Next運営委員会事務局

福岡市の官民共働型スタートアップ支援施設「Fukuoka Growth Next」(所在地:福岡市中央区大名、以下FGN)は、福岡市を代表するスタートアップの創出を目指す選抜型バリューアッププログラム「High Growth Program」の2026年度参加企業の募集を開始します。詳細は下記の特設サイトをご覧ください。

High Growth Program

https://growth-next.com/program/high-growth-program

High Growth Programについて

High Growth Programは、福岡市のスタートアップエコシステムを牽引し、将来的に大きな事業成長を目指すスタートアップを対象としたFGNの選抜型支援プログラムです。2024年度の開始以来、福岡市を代表するポテンシャルのあるスタートアップの成長を後押ししてきました。

2026年度は、これまでの支援実績と採択企業との伴走で得た知見を踏まえ、各社の事業価値を多面的に高めていくバリューアッププログラムとして再構築しました。福岡市のスタートアップエコシステムを牽引し、事業価値の飛躍的な向上を目指す企業に対して、各社の価値向上を最大化する伴走体制を整えました。

IPO経験を持つ経営者やトップベンチャーキャピタリストの知見をこれまで以上に深く取り込み、アドバイスにとどまらず、事務局や専門家がチームの一員として実務に伴走し、計画を着実に実行し、実践経験に裏打ちされた知見とネットワークをもとに、各社の成長を力強く後押しします。

支援内容例

各社の課題に合わせたカスタマイズ型の支援を提供します。以下は本プログラムで提供するリソースの一例です。これらを単なるアドバイスとして終わらせるのではなく、事務局や専門家がチームの一員として実務に伴走します。

メンタリング

プログラムのメンターが自身の培った具体的な知見を各社の課題に合わせて共有します

メンター（50音順・敬称略）

売上成長- 営業代行・販路開拓支援- 展示会出展およびリード獲得支援- デジタルマーケティング支援伴走支援の一例：2025年度採択 Tensor Energy株式会社の展示会出展広報支援- メディア露出の獲得に向けたPR支援- ピッチイベント等での露出機会の提供2025年度成果発表イベント「Fukuoka Growth Night in Tokyo ～High Growth Program DEMO DAY～」（2026年1月開催）経営基盤・管理面強化- 財務強化：資本政策や事業計画の策定、資金調達等のサポート- 販路拡大：営業戦略立案等のサポート- 内部統制：人事・労務管理規定等の諸規程の作成サポート- IPO準備業務：IPO直前期の証券会社や監査法人等の対応サポート- M&A：業績拡大等に寄与する買収先ロングリストの作成や意向表明までの伴走支援- 報酬制度設計：人材確保に寄与するストックオプションの制度設計サポート

IPO経験者やトップベンチャーキャピタリストがメンターとして参画します。実践経験に裏打ちされた知見と強力なネットワークを駆使し、成長を力強く後押しします。なお、採択企業の事業領域や課題に合わせて、今後も各界のトップランナーや専門家をメンターとして随時追加していく予定です。

下記は発表日までに公表をご承諾いただけた方を掲載しております。

秋枝 静香

株式会社サイフューズ 代表取締役

朝倉 祐介

アニマルスピリッツ合同会社 代表パートナー

榎本 一郎

福岡地所株式会社 代表取締役社長

及川 美紀

一般社団法人ダイアローグ・ジャパン・ソサエティ 理事

小笠原 治

さくらインターネット株式会社 フェロー

瓜生山学園 デジタルキャンパス局 局長 / 京都芸術大学 クロステックデザイン 教授

加藤 由紀子

SBIインベストメント株式会社 取締役執行役員 CVC事業部長

佐藤 健太郎

GMOペパボ株式会社 代表取締役社長

志水 雄一郎

フォースタートアップス株式会社 代表取締役CEO

高山 清光

DeepL Japan合同会社 太平洋アジア統括 社長

田中 邦裕

さくらインターネット株式会社 代表取締役社長

寺田 修輔

株式会社Dual Bridge Capital 代表パートナー

長尾 昂

京都フュージョニアリング 共同創業者

東北大学ベンチャーパートナーズ 取締役

長澤 亮

株式会社Roots Rewind 代表取締役

永田 暁彦

UntroD Capital Japan株式会社 代表取締役社長

中村 貴裕

株式会社Midtown 代表取締役CEO

東京科学大学 特任教授

福井 俊平

Archetype Ventures Managing Partner

前川 寛洋

Funds Startups株式会社 代表取締役

ファンズ株式会社 取締役 CFO

Funds Venture Debt Fund 代表パートナー

八木 智昭

株式会社タイミー 取締役CFO

選抜ステップ

応募時に提出いただいた書類および面談などをもとに選考を行い、事業成長支援を実施するスタートアップを選抜します。選抜ステップは下記のとおりです。

STEP1：書類審査

事務局による応募書類の審査を行います。

STEP2：面談審査

IPO経験者やキャピタリストによる面談を行い、次のステップに進むかを判断します。

STEP3：事業計画の検証

専門家がチームに加わり、提出された事業計画をレビューします。そして事業計画に沿ったアクションプランの策定とKPI設定を行い、計画の実現可能性を検証します。

STEP4：採択・事業成長支援

マイルストーンおよびKPIの合意をもって正式採択とし、事業計画に沿った販売促進支援やマーケティング支援などの成長支援を開始します。

プログラム概要

実施期間：2026年4月21日～2027年3月31日

参加費：無料

対象企業：福岡市内に本社（本店登記）があり、高い成長意欲を持つスタートアップ

募集開始：2026年4月21日（火）※初回募集以降は、随時募集

初回締切：2026年5月8日（金）23:59まで

採択予定社数：8社程度

申し込み方法

下記特設サイト内のフォームよりお申し込みください

High Growth Program

https://growth-next.com/program/high-growth-program

Fukuoka Growth Nextについて

Fukuoka Growth Next外観

Fukuoka Growth Next（FGN）は、豊かな未来を創造するアイデアを持ったスタートアップ企業を支援する官民共働型の施設です。2017年4月12日の開設以来、福岡市の雇用創出や地域経済の発展に貢献するとともに、スタートアップへの継続的な支援を行い、スタートアップ支援施設の先駆けとして評価を得てきました。FGNでは、「スタートアップカフェ」での起業相談や創業準備支援、「STARTUP ELITE Bootcamp」などのインキュベーションプログラム、社会起業家育成プログラム「FUKUOKA SOCIAL START UP ACADEMY」、そして成長志向のスタートアップを集中して支援する「Fukuoka Growth Network」や「High Growth Program」などを展開し、多角的にスタートアップの成長をサポートしています。

所在地

福岡県福岡市中央区大名2丁目6番11号

実施主体

福岡市スタートアップ支援施設運営委員会（福岡市、福岡地所株式会社、さくらインターネット株式会社、GMOペパボ株式会社、フォースタートアップス株式会社）

ウェブサイト

https://growth-next.com

本件に関するお問い合わせ先

Fukuoka Growth Next

https://growth-next.com

※ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。