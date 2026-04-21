【4/21より】最大1,000万円「愛媛県RX設備導入支援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】

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株式会社ナビット


株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、


助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。




「愛媛県RX設備導入支援事業費補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。


https://www.pref.ehime.jp/page/143111.html



生産現場等におけるロボット等自動化装置導入について、最大1,000万円を補助します！



ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



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【募集期間】


令和8年4月14日（火）～令和8年5月29日（金）



【補助対象】


中小企業



【補助額】


上限額：1,000万円


下限額：200万円


補助率：補助対象経費の3分の2以内



【対象経費】


機械装置・システム構築費、


専門家経費、クラウドサービス利用料、


外注費、物品等購入費、使用料及び賃借料、


その他の経費


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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。


ご興味がある方は是非お申し込みください！



〇申請サポート相談はこちら↓


https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php



☆お問合せはこちら


認定経営革新等支援機関


株式会社 ナビット 助成金なう事務局


TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702


営業時間：(月～金 10:00～19:00)


e-mail：info@joseikin-now.com