【4/21より】最大1,000万円「愛媛県RX設備導入支援事業費補助金」の申請サポートを開始します！【助成金なう】
株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、
助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。
「愛媛県RX設備導入支援事業費補助金」の情報が公表されましたのでご案内いたします。
https://www.pref.ehime.jp/page/143111.html
生産現場等におけるロボット等自動化装置導入について、最大1,000万円を補助します！
ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
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【募集期間】
令和8年4月14日（火）～令和8年5月29日（金）
【補助対象】
中小企業
【補助額】
上限額：1,000万円
下限額：200万円
補助率：補助対象経費の3分の2以内
【対象経費】
機械装置・システム構築費、
専門家経費、クラウドサービス利用料、
外注費、物品等購入費、使用料及び賃借料、
その他の経費
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ナビットでは本補助金の相談・申請サポートを受け付けております。
ご興味がある方は是非お申し込みください！
〇申請サポート相談はこちら↓
https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php
☆お問合せはこちら
認定経営革新等支援機関
株式会社 ナビット 助成金なう事務局
TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702
営業時間：(月～金 10:00～19:00)
e-mail：info@joseikin-now.com