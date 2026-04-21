タカギ「キレイストシャワープラス」新発売

株式会社タカギ

株式会社タカギ（本社：福岡県北九州市、代表取締役：高城いづみ、以下タカギ）は、浄水により髪とを守りながら高い洗浄力を両立した高機能シャワー「キレイストシャワープラス」を新たに発売いたします。

本製品は、塩素を除去する浄水機能により髪・頭皮へのダメージに配慮しながら、髪を美しく健やかに保つために重要なシャンプー前の「予洗い」に着目して開発しました。ウルトラファインバブルを含むサイクロンバブルミストが、髪や頭皮に付着した汚れをやさしく浮かせて洗い流すことで、シャンプー時の泡立ちを高め、洗浄効果の向上に貢献します。

※福岡県立大学看護学研究紀要6(1),35-39,2008 洗髪技術のエビデンスに関する研究 「予備洗いの有無による清浄度と快適性の検討」

日本油化学会誌 第45巻第10号(1996) 「香粧品における界面活性剤の応用」

●特設サイトはこちら：https://purifier.takagi.co.jp/lineup_n/kireistshower/

ウルトラファインバブルを含むサイクロンバブルミストの水形により、従来比約２倍※の洗浄力を実現

ウルトラファインバブルを含むサイクロンバブルミスト水形により、従来比約2倍※の洗浄力を実現。水流1mlあたり約1,090万個※2の微細な泡が、髪や頭皮に付着した汚れにアプローチし、ヘアワックスなどの落としにくい汚れも効果的に洗い流します。

しっかりとした浴び心地を維持しながら、従来品と比較して約19％※の節水効果を実現

手に擬似汚れ(墨汁で着色したヘアワックス)を塗り、洗浄度合いを比較

浄水ソフトシャワーは、当社従来品のシャワー水形と比べて節水効果が高く、日々の使用において、水道使用量の削減に貢献します。

ウルトラファインバブルが毛穴や髪のすき間に入り込み、従来品と比較して高い洗浄力を実現。皮脂や汚れをしっかり落とします。

サイクロンバブルミストが頭皮までしっかり届く

シャワー水形で水槽に吐水し、流量を比較

ウルトラファインバブルの力で、髪も頭皮もスッキリ。微細な泡が皮脂やベタつきをしっかり落とします。

ウルトラファインバブルが毛穴の奥まで入り込む

ウルトラファインバブルは、直径1µm未満の超極小の泡で、毛穴(約0.2mm)の奥まで入り込みます。 微細な泡が汚れに吸着するため、さまざまな場面で高い洗浄力を発揮します。※６

浄水機能付きで髪にもお肌にもやさしい水を生成

グリップ部分にセットする「浄水カートリッジ」で髪のパサつきや、肌のピリピリ感の原因といわれている水道水に含まれる残留塩素を除去。髪にもお肌にもやさしい水をつくります。手元のボタンで簡単に浄水・原水の切り替えが可能です。

浄水カートリッジは消耗品です。浄水効果を保つためにはカートリッジの定期交換が必要です。「浄水カートリッジ定期お届けサービス」を利用すれば、 交換時期を気にせず使い続けられます。

4種の水形切り替え

サイクロンバブルミストシャワー／ソフトシャワー、それぞれの原水／浄水と、計４つの水形をスライド操作で簡単に切り替え可能。シャンプー前の予洗いや仕上げの洗い流し、浴室のお掃除など、使用シーンに合わせて、最適な水形をお使い分けいただけます。

※1・・・・サイクロンバブルミストの水形(ミスト孔＄0.7mm×12個+シャワー孔＄0.43mm×72個)と当社従来型シャワーの水形[JSB021/キモチイイシャワピタWS](墨汁で着色したヘアワックス)を塗布した人工皮膚に水流(吐水流量:4±0.2L/min ・吐水温度38±1℃)を10秒間吐水した。洗浄前後の汚れ量の変化から洗浄率(洗浄率=(試験開始前の汚れ質量一試験後の汚れの質量)/試験開始前の汚れ質量)を算出した。本試験は N=12 で実施し、平均洗浄率を比較評価した。(2026年1月タカギ調べ) ※2・・・サイクロンバブルミストの水形で通水する前の原水と、通水して吐水された水の各々で測定した1mlあたりのバブル数量の差を算出した結果。測定器:NanoSight NS300、測定条件:ファインバブル産業会規格 「ファインバブルシャワーヘッドの試験方法(FBIA 3-1-1:2019)」に準拠。供給水:イオン交換水(FBIAの超純水定義に準拠した水、水温:40℃、流量:9.0L/min、ウルトラファインバブル測定結果(n=10による平均値):「通水後吐水[数量:平均約1,380万個/ml] [バブルサイズ:平均径約0.11µm、最頻径約0.08µm]、通水前原水 [数量:平均約 290万個/ml] [バブルサイズ:平均径約0.08µm、最頻径約0.07µm]、通水後吐水と通水前原水の数量の差: 1,090万個/ml (2025年10月28日第三者機関にて測定)。水質・環境・ 時期により数値は変動します。※3・・・社内検証を再現したイメージ動画です。※4・・・ キレイストシャワープラスのソフトシャワーの水形(穴径40.45mm・穴数222個)と当社従来型シャワー品:JSA021/キモチイイシャワーWS (穴径40.3mm・穴数351個)を使用し、静水圧0.2MPaで60秒間吐水した際の流量を比較した結果 (2026年1月タカギ調べ)※5・・・シャワー前後の毛穴周辺の頭皮・毛髪のイメージ画像※6・・・イメージイラスト

製品情報

2026年４月より、各種ECサイト等にて販売開始。

製品動画

[表: https://prtimes.jp/data/corp/41767/table/36_1_56318dbcda4fa2e0b3344094696e3343.jpg?v=202604210751 ][動画: https://www.youtube.com/watch?v=tSrzOHsQ9v4 ]

会社概要

【株式会社タカギ】

代表者 ： 代表取締役 高城 いづみ

所在地 ： 北九州市小倉南区石田南2-4-1

創 業 ： 1961（昭和36）年

資本金 ： 9千8百万円

従業員 ： 1,426人

事業内容： 家庭用園芸用品、家庭用浄水器、省エネ商品の開発、製造、販売・プラスチック射出成形加工・金型事業

URL ： https://www.takagi.co.jp/