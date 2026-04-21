美容サロンの「営業外業務」をAIでスリム化！自社サロン経営の知見を活かした美容室・サロン経営者向け『Salon AI Academy』をサービス開始

美容サロンの経営およびWebコンサルティング事業を展開する株式会社LiIBe（本社：東京都中央区築地、代表取締役：宗像良祐｜広瀬久也）は、美容室・サロン業の経営者に特化したAI活用スクール『Salon AI Academy（サロンAIアカデミー）』のサービスを新たに開始いたしました。 本サービスは、サロン経営における「お客様対応以外の業務」をAIで徹底的に効率化し、固定費の削減や、今後の人件費高騰を見据えた売上アップ（短時間高単価メニューの販促等）を実現するための実践的なAI活用法を提供します。

株式会社LiIBe

詳細URL：https://liibe.co.jp/salon-ai-academy/

【サービス開始の背景】

現在の美容業界・サロン業界は、慢性的な人手不足や、今後のさらなる人件費の高騰という深刻な課題に直面しています。

それに加え、SNS運用や集客サイトの管理、顧客管理やPOP作成など、お客様と直接関わる「営業（施術・接客）」以外の業務に多くの時間が割かれ、経営者やスタッフの大きな負担となっています。

また、これらの業務を外部業者や様々なシステムに依存することで、毎月の固定費が経営を圧迫しているケースも少なくありません。

昨今話題の「AI」を活用すればこれらの課題を解決できる可能性が高いものの、現場のサロン経営者の多くは「AIを自分たちのビジネスにどう活用すればよいのかイメージが湧かない」というのが現状です。

そこで、自社でも美容室や美容サロンを経営し、現場のリアルな悩みとWeb・ITの専門知識の両方を持ち合わせている株式会社LiIBeが、サロン経営に直結する“本当に使える”AI活用法を体系化し、『Salon AI Academy』として提供する運びとなりました。

全国36店舗のドライヘッドスパサロン「雲上のゆりかご」4店舗展開の高単価白髪染め専門店「Irodori」

【Salon AI Academyの3つの目的と特徴】

1. 「お客様対応」以外の業務を徹底的にスリム化

SNSの画像や投稿文作成、ブログ、ニュースレター、顧客からの問い合わせへの一次対応案の作成など、これまで数時間かかっていたバックオフィス業務やクリエイティブ業務を、AIを活用することで自動化します。

これにより、スタッフが本来の「お客様への施術・接客」に集中できる環境を整えます。

2. 外部委託や複数ツールへの依存を減らし、固定費を削減

外注していたWEBデザイン業務やコピーライティング、各種専門ツールに支払っていた月額費用などを、AIツールに集約・内製化することで、大幅な固定費の削減を実現します。

3. 【人件費高騰への対策】AIを活用したLP集客で「短時間高単価メニュー」を促進

今後の人件費高騰を乗り越えるためには、生産性の向上が不可欠です。本アカデミーでは、利益率の高い「短時間高単価メニュー」に特化した集客用ランディングページ（LP）を、AIを活用してスピーディーかつ高品質に自社制作するノウハウを提供します。テストマーケティングを容易にし、効率的な売上アップを支援します。

【こんな経営者様におすすめです】

・AIという言葉は聞くが、サロン業務にどう落とし込めばいいか分からない

・集客やSNS運用に時間がかかりすぎて、休む暇がない

・外注費や広告費などの固定費を見直し、利益率を改善したい

・今後スタッフの給与対応など、経営のために生産性の高いメニューを打ち出したい

【株式会社LiIBeについて】

【ブランドの確立と醸成】をコンセプトに美容サロンのWEB集客及びWEB制作、化粧品のOEM企画～卸販売、サロン運営を行っている会社です。 WEB集客では実店舗のブランドづくりのパートナーとして活動し、化粧品卸販売弊事業ではOEM企画の他にメーカー及び特約店という立ち位置にてブランドの育成をしております。 また自社にてドライヘッドスパサロン及びヘアサロンのブランドを運営・育成しております。

Webマーケティング・美容卸/メーカー・美容サロンの経営を並行して行うことで、現場のリアルなデータに基づいた実践的なソリューションを提供しています。

商号：株式会社LiIBe

代表者：宗像良祐 | 広瀬久也

所在地：〒104-0045 東京都中央区築地2-15-20 築地二丁目ビル2F

TEL：03-4446-3664

資本金：700万円

設立：2020年7月

事業内容：ライフスタイルブランドの企画・販売・卸／美容・健康関連商品の受託製造（OEM）／サロン運営

コーポレートサイト：https://www.liibe.co.jp/

Salon AI Academy 詳細ページ：https://liibe.co.jp/salon-ai-academy/