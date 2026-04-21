ナハト、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026」に参画優勝者には最大1億円の出資機会を提供

株式会社ナハト

株式会社ナハト（本社：東京都渋谷区、代表取締役：安達友基、以下「ナハト」）は、2026年7月2日（木）に京都で開催される日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2026」内にて、学生起業家向けピッチコンテスト「SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026」にメインパートナーとして参画することをお知らせします。



ナハトは本コンテストのメインパートナーとして、優勝者に対し最大1億円の出資機会を用意します。50名規模の投資家審査員が参加する本気の選考を通じ、次代を担う学生起業家の挑戦を強力にバックアップします。



サイトURL：https://spikes.4s.link/spikes-pitch





SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026参画の背景

ナハトは、2018年の創業以来、インフルエンサーを強みに、現場の最前線でマーケティングの力を磨き、領域に縛られず自ら事業を創出・拡大させてきました。その歩みの中で私たちが実感しているのは、「時代を動かすのは、いつの世も圧倒的な情熱を持った個人の挑戦である」ということです。



現在、国内のスタートアップ環境はかつてないほど整備されていますが、日本の学生の起業意思は依然として世界的に低水準にあり、高い志を持つ才能が最初の一歩を踏み出すための「きっかけ」がまだ不足していると感じています。かつて何者でもなかった私たちが、挑戦を続けることで事業を形にしてきたように、今の学生たちにも「一人の起業家」として、社会や資本と真剣勝負ができる場を届けたい。そんな想いから、ナハトはこの度、学生起業家の登竜門となる「SPIKES」への協賛を決定いたしました。



本コンテストへの参画を通じて、ナハトが培ってきた「事業を形にする熱量」と「最大1億円の投資機会」を、次世代の挑戦者へと繋いでいきます。学生という枠を飛び越え、本気で市場に挑もうとする才能と共に、新たな可能性を育んでいくことを目指します。

SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026の特徴

1．ナハトによる最大1億円の出資機会

称賛だけで終わらせないために、優勝者には最大1億円の出資機会を提供します。学生起業家にとって、評価の先にある次の成長機会まで見据えた設計です。

※出資は確約ではなく、個別の審査・協議等を前提とします。





2．50名規模のVC・投資家審査員による「面談オファー票」

本選では、トップ審査員による採点に加え、50名規模のVC・投資家審査員がそれぞれ2票分の面談オファー票を保有します。

「実際に話したい」「もっと深く知りたい」と感じた学生起業家に票を投じ、その関心を最終結果に反映します。単なる人気投票ではなく、投資家のリアルな意思が審査に組み込まれる点が、SPIKESの大きな特徴です。





3．IVSの中で開催される、次の挑戦への接続点

IVSは2007年に始まった国内最大規模のスタートアップカンファレンスで、国内外のスタートアップ、投資家、大企業、クリエイターなどが集います。SPIKESはその中で開催されることで、学生起業家の挑戦を資金調達、採用、事業提携、発信機会へと接続していきます。

開催概要

・名称：SPIKES Student Startup Pitch in IVS2026

・開催日：2026年7月2日（木）

・会場：IVS2026会場：京都市勧業館 みやこめっせ内（京都）

・主催：4S株式会社

・形式：学生起業家向けピッチコンテスト

・応募対象：現在、学生であること

（高校生・高専生・専門学生・大学生・大学院生・博士課程・休学中を含む）

※代表者が学生であれば、チーム内に学生以外のメンバーが含まれていても応募可能です。

※本選ステージでの登壇は、原則として学生である代表者本人を想定しています。

応募条件

・社会を変える事業構想、または事業を持っていること

※アイデア段階でも応募可能です。

※法人化済み、プロダクト開発済み、売上あり、資金調達経験ありの学生起業家も歓迎します。

選考・審査方法

・エントリー受付期間：2026年4月20日（火）～5月17日（日）

・一次審査：書類選考

・二次～三次審査：オンラインピッチ審査

・本選登壇者：12名

・本選ピッチ時間：6分

・本選審査方式：

本選ではQ&Aを設けず、ピッチそのものの完成度、ビジョン、実行力、スケール可能性をもとに審査します。トップ審査員は100点満点で採点し、加えてVC・投資家審査員50名による面談オファー票を加味して最終順位を決定します。

両社コメント

4S株式会社 本企画責任者 執行役員 浅尾 尭洋

「毎年若いエネルギー渦巻くIVSで初となる学生のためのエリア、トガッた学生のための祭典「SPIKES」を開催することとなりました。SPIKES PITCHはその中でも起業やビジネスに焦点を当て、次代を担うような事業が生まれることを期待して、学生向けのピッチ企画としては異例の50名規模の投資家が審査、オファーをできるような機会をご用意します。さらに最大1億円の出資枠というまさに学生ドリームを実現できる場所になることと確信しております。特段鋭くトガッた方のご応募をお待ちしております。」

株式会社ナハト 代表取締役 安達 友基

「僕も学生時代は、何者でもないところからのスタートでした。特別な肩書きも、約束された未来もなかった。でも、挑戦することでしか見えない景色があると信じて、泥臭く一歩を踏み出してきました。ナハトが大事にしている考え方に「挑戦しようぜ」という言葉があります。今回の学生ピッチコンテストでも、若い挑戦者たちの可能性に本気で賭けたいと思っています。今はまだ、完璧な実績がなくても構いません。大事なのは、自分の手で新しい価値を創り出そうとする強い意志です。審査員として向き合うだけでなく、ナハトとして最大1億円の出資も視野に、未来の起業家たちの一歩を全力で応援していきます。」

4S株式会社について

4S株式会社は、新しい価値や世界を発信したい人がさらに活躍できる未来。同じ志を共にし、共に世界を作り上げる未来。私たちは、その未来を創るために企画プロデュース力とデジタルソリューションを提供し、様々な「世界」を繋ぐことに特化した"コミュニティープロデューススタジオ"です。4S（フォース）は「STARTUP」「STRATEGY（戦略）」「SENSE（感覚）」「SPACE（空間）」を組み合わせた言葉であり、その読み名の通り"フォース（力）"を意味します。私たちは、コミュニティー運営の企画プロデュースとDXの力で、日本の産業のさらなる成長を加速させることを目指しています。

【会社概要（URL：https://4s.link/company/(https://4s.link/company/)）】

・所在地：東京都港区芝浦4丁目19-1-3209

・代表者：萩原 慶太郎

・創業：2024年9月

・事業内容：グロースコミュニティデザイン事業、プラットフォーム事業

株式会社ナハト について

ナハトは、クライアント企業が持つ事業のプロモーション戦略の策定・実行を担う支援会社と、自社で商品開発・運営を行う事業会社といった二つの側面を併せ持つ次世代のマーケティングカンパニーです。

ブランドプロミス「～Profitable Marketing～ 利益に繋げるマーケティング」を掲げ、本質的なマーケティングをクライアントに提供しています。働くメンバーに対しては、「仲間と勝ち続ける」をPhilosophyに掲げ、非上場で自由な組織風土の中、株価のためではなく「コミュニティの繁栄」のために、仲間、成長、勝利の実現を目指しています。詳しくは、コーポレートサイト（https://nahato.co.jp/）をご覧ください。

【会社概要（URL：https://nahato.co.jp/(https://nahato.co.jp/)）】

・所在地：東京都渋谷区道玄坂1-12-1 渋谷マークシティウエスト 15F

・代表者：安達 友基

・創 業：2018年7月

・事業内容：マーケティング事業、D2C事業、クリエイティブ事業、人材育成事業 等



【本イベントについてのお問い合わせ先】

4S株式会社

E-mail：contact@4s.link

【本リリースに関するお問合せ先】

・ナハト広報担当

・E-mail：pr@nahato.co.jp