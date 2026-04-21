大人気ハンドガンを ”グレネードアップ” させるカスタムパーツ登場！ブレを抑え命中精度を上げる『東京マルイ G19 Gen5 MOS ノンリコイル2WAYアウターバレル』2026年4月24日発売！

インナーバレルのブレを抑え、弾道を安定させる！

有限会社ライラクスインナーバレルの安定化とスムーズな作動を両立したメタルアウターバレル

本製品は、東京マルイ製ガスブローバックハンドガン「G19 Gen5 MOS」に対応したカスタムアウターバレルです。

射撃時のブレを抑制し、より安定した弾道を実現。さらにスムーズなブローバック動作をサポートし、撃ち心地の向上にも貢献します。

■発売予定日：2026年4月24日

■東京マルイ G19 Gen5 MOS ノンリコイル2WAYアウターバレル：8,800円（税抜）

精度を ”さらに引き上げる” ためのカスタムパーツ

精度を求めるユーザーへ向けた新たな選択肢

エアソフトガンにおいて、わずかなインナーバレルのブレが命中精度に大きく影響します。

特にガスガンの構造上発生する可動部分の影響は避けられず、「狙い通りに当たらない」という課題を感じるユーザーも少なくありません。

本製品はその課題に対し、“ノンリコイル化”というアプローチで解決。

また、ブローバック動作もよりスムーズになり、連射時や素早い操作でも安定した挙動を維持。

製品本来のキレのあるブローバックはそのままに、精度向上が期待できるためシューティングレンジからサバゲーまで、幅広いシーンでパフォーマンスを発揮します。

選べる2WAY仕様で拡張性アップ

カスタムの幅を広げるマズル設計

マズル先端はノーマル形状と14mm逆ネジ形状の2種類が付属。用途や好みに応じて選択が可能です。14mm逆ネジ対応の各種アタッチメントに対応しており、トレーサーやサプレッサーなどの装着もスムーズに行えます。

さらに、マズル取り付け部にはM11正ネジを採用。同規格のアクセサリーにも対応し、カスタムの自由度を高めます。

素材には軽量かつ高剛性なアルミ合金を採用し、耐久性と操作性のバランスにも優れています。

精度も拡張性も、妥協しない

カスタムの完成度を一段引き上げる一品

安定した弾道、スムーズな作動、そして高い拡張性。本製品はエアソフトガンの性能を引き出し、より快適なシューティング体験を提供します。

初心者から経験者まで、「もっと当てたい」「もっと扱いやすくしたい」というニーズに応えるカスタムパーツです。

今すぐチェック｜カスタムで差をつける！

製品の詳細や最新情報は公式サイトをご確認ください。人気モデル対応パーツのため、早期完売が予想されます。

LayLaxオフィシャルサイト商品ページ：

https://laylax.com/products/4580887534219?variant=51397762908458

※製造状況によって発売予定日は変動する場合がございます。予めご了承ください。

その他にも人気カスタムパーツか盛沢山！

東京マルイ G17/G19 Gen5 MOS マルチマウントプレート

金額： \2,800（税抜）

https://laylax.com/products/4570189749671

●マイクロプロサイト、RMR、Osight、ROMEO 1PRO、ROMEO ZEROと同規格の光学機器に対応！

●軽量、高強度なアルミ切削製！

東京マルイ ガスブローバック GLOCK19(グロック19)ハンドガンバレル 87mm(内径6.03mm)

金額： \3,100（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-324

●寸法精度100分の1mm

● 内径6.03でBB弾をブレさせない!

東京マルイ ガスブローバック GLOCK19(グロック19)パワーバレル 87mm(内径6.00mm)

金額： \3,100（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-325

●極小内径6.00mmがエアロスを抑えパワーを伝達!

●高精度BB弾との併用で生まれる真のアキュラシー性能!!

GLOCK グロック対応 CQCホルスター

金額： \3,800（税抜）

https://laylax.com/products/4571443167934

●素早いドローと確実な保持を実現するホルスター!

●ハンドガンの素早いドローと収納、確実な保持を実現。

●パドルとホルスターをワンタッチで付け外し出来ます。

●360度、24段階での角度調整が簡単に行えます。

●調整ネジを使い各機種にフィットさせることが出来ます。

●ミリタリーグレードのハイテクポリマーを使用し高い堅牢性を可能にしました。

東京マルイ ガスブローバック グロック/MP7/M9 シリーズ ハイバレットバルブ NEO R

金額： \3,800（税抜）

https://laylax.com/products/laylax-260

●放出量の調節が可能!

●高次元の安定流量を実現!

ライラクスとは？

サバイバルゲームグッズ、エアソフトガンのカスタムパーツなどの企画製造販売を行うライラクスは全世界のエアガンファンによる投票Airsoft Players Choice Awardにてパーツメーカーとして初の殿堂入りを果たすなど国内外のホビーショップ、エアガン専門店で販売されているブランドです。

■主要取扱ブランド

・SIG SAUER

・KRYTAC

・KRISS USA

・MECHANIX WERE

・LANCER TACTICAL

・MAGPUL

・MIDWEST INDUSTRIES

・HKarmy

■公式アカウント

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