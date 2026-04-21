六本木ヒルズ＆J-WAVE共催のGWフリーライブ「TOKYO M.A.P.S」タイムテーブルを発表！

森ビル株式会社



森ビル株式会社（東京都港区、代表取締役 辻 慎吾）が運営する六本木ヒルズは、ゴールデンウィークの5月2日（土）、3日（日）の2日間、ラジオ局J-WAVE（81.3FM）と共催で、フリーライブイベント「J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION」を六本木ヒルズアリーナで開催します。この度、両日のタイムテーブルが解禁となりました。

「TOKYO M.A.P.S」は、音楽・アート・パフォーマンスを多彩な表現で発信するイベントとして2008年にスタート。J-WAVEと六本木ヒルズが培ってきた文化発信の場を、より多くの方々に体感していただく機会を提供してきました。毎年、音楽界で活躍する人物をプログラム・オーガナイザーに迎え、その年ならではのテーマに沿ったオリジナリティ溢れる魅力的なアーティストが出演し、パフォーマンスを披露します。今年のプログラム・オーガナイザーは、プロデューサー・トラックメーカーのSTUTS(スタッツ)が就任。STUTSのキュレーションによるアーティストたちが、感性を刺激するパフォーマンスを繰り広げます。

■イベント概要

タイトル：J-WAVE & Roppongi Hills present TOKYO M.A.P.S STUTS EDITION

日程：2026年5月2日（土）、3日（日）

会場：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6-10-1）

出演（順不同）：

・5月2日（土）：STUTS、Elle Teresa、KID FRESINO、賽、柴田聡子、Sonsi

・5月3日（日）：KMC & STUTS、カネコアヤノ、北里彰久、tofubeats、U-zhaan×環 ROY×鎮座DOPENESS

入場：無料

主催：六本木ヒルズ/J-WAVE（81.3FM）

問い合わせ：六本木ヒルズ総合インフォメーション 03-6406-6000（11:00～19:00）

公式サイト：https://www.tokyomaps.jp/

■タイムテーブル

5月2日(土)

12:00～12:40 柴田聡子

13:45～14:05 Sonsi

14:05～14:25 Elle Teresa

15:30～16:10 賽

17:15～17:55 KID FRESINO

19:00～19:40 STUTS

5月3日(日)

12:00～12:40 カネコアヤノ

13:45～14:25 U-zhaan×環ROY×鎮座DOPENESS

15:30～16:10 北里彰久

17:15～17:55 tofubeats

19:00～19:40 KMC&STUTS

■「TOKYO M.A.P.S」コンセプト

「TOKYO M.A.P.S」は、まさに“東京の地図”。しかし、その地図には道や場所の記載はありません。

それは Music（音楽）、Art（アート）、Performance（パフォーマンス） で描かれる、新たな地図だからです。

このM.A.Pが複数（S）集まり、ショーケースの中で特別な流れとなり、セッションを生み出す。そんなシリーズが「TOKYO M.A.P.S」です。