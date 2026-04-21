いなばペットフード　ウクライナ犬猫PETシェルターに通算5回目のフード支援を実施

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比 会長：稲葉優子）は、2022年4月より継続的に実施しているウクライナ犬猫PETシェルターへのフード支援活動において、通算5回目となる支援を完了いたしました。

2026年3月12日にフード輸送を終えた今回の支援では、いなばヨーロッパ（本社：独デュッセルドルフ）のドイツいなば在庫センターよりポーランドの支援団体を経由して、犬用・猫用「ちゅ～る」など計23万2千食分を供給いたしました。

これにより、4年間の支援は累計72万1千食分となりました。

ポーランド(プシェミシル)とウクライナ(リヴィウ)

■第5回目の支援内容- 実施期間：2026年3月12日（輸送完了）- 支援対象：ウクライナ犬猫PETシェルター- 支援内容：犬用・猫用「ちゅ～る」など23万2千食分のフード- 支援方法：いなばヨーロッパのドイツいなば在庫センターよりポーランドの「CENTAURAS国際動物愛護団体」を経由してウクライナのシェルターへ輸送。

■これまでの支援実績（計：721,000食）- 第1回（2022年4月）：38,000食- 第2回（2022年4月）：150,000食- 第3回（2022年8月）：110,000食- 第4回（2025年9月）：191,000食- 第5回（2026年3月）：232,000食

弊社は現在、EUに計21カ所の現地法人・営業支店を設けております。今後もグローバルのネットワークを活かした定期的なフード支援活動を継続する方針で、引き続きさらなるサポートを実施させていただく予定です。

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)