老朽水道管の漏水事故を未然に防止、クラウド型IoT遠隔監視システムを展示

フジテコム株式会社

フジテコム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：森山 慎一）は、2026年5月13日（水）～15日（金）に東京ビッグサイトにて開催される「自治体・公共Week2026」に、漏水事故による社会的な損失を未然に防ぎ、水道管路の予防保全の高度化を実現するクラウド型IoT遠隔漏水監視システム「リークネッツセルラー LNL-C」をご紹介、さらに開発中の次期モデルを参考出展いたします。

【漏水事故を未然に防ぐ！ クラウド型IoT遠隔漏水監視システム】

老朽化という深刻な課題に直面している水道インフラ。頻発する災害や人口減少による人手不足といった社会課題を抱えるなか、老朽管更新までの間も漏水事故リスクは時間とともに高まります。この管路更新までの間に起こり得る事故を未然に防ぐには漏水監視が唯一の方法です。

AI・IoT・クラウドおよび高度なセンシング技術を活用した「リークネッツセルラー LNL-C」は、常時遠隔監視により漏水事故の未然防止と点検業務の効率化を可能にし、予防保全型の維持管理を実現するクラウドシステムです。

ブースでは、実際の現場を模擬した機器の設置状況やクラウドアプリによる監視画面をご覧いただけますので、ぜひお立ち寄りください。

皆様のご来場、心よりお待ちしております。

主な展示内容

クラウド型IoT遠隔漏水監視システム リークネッツセルラー LNL-C

水道管に設置されたIoTセンサが漏水により発生する微小振動を日次モニタリングするシステムです。高感度センサが感知・記録したデータは、クラウド上に構築された独自アルゴリズムとAIを組み合わせた「ハイブリッド判定」により漏水と判断すると、スマートフォンやPCへメールやSNSを通じて即時に通知します。漏水の兆候が現れたタイミングで迅速な現場対応が可能となり、本システムは大規模な事故を防ぐ上で大きな力を発揮します。

【導入実績】

全国で100を超える事業体、5000箇所以上の監視実績があり、災害発生直後の漏水検知や、漏水リスクの高い送配水管の監視、交通量の多い国道沿いの管路監視など、さまざまなケースでご採用いただいてます。

詳細はこちら :https://www.fujitecom.co.jp/products/iotlnl-c/

出展概要

自治体・公共Week2026（第4回 自治体インフラ維持管理・老朽化対策展）

開催日時：2026年5月13日（水）～15日（金） 10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト（西1～2ホール）

〒135-0063 東京都江東区有明3-11-1

参加費用：無料

主 催：自治体・公共Week実行委員会

詳 細：https://www.publicweek.jp/ja-jp/visit/ime.html

会社概要

会社名：フジテコム株式会社

代表取締役：森山 慎一

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町二丁目２０番地

設立：1961年3月

事業内容：漏水検知機器の開発・販売、水インフラのDX支援、AI解析ソリューション提供

HP：https://www.fujitecom.co.jp

■問い合わせ先

フジテコム株式会社 営業推進グループ

電話：03-5825-2588

メール：e-honbu@fujitecom.co.jp