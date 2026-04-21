【開催レポート】奈良おもちゃ美術館1周年セレモニー・関連イベントに2000名超が来場

社会福祉法人檸檬会

「奈良おもちゃ美術館」（奈良県生駒郡三郷町／設置：三郷町 指定管理運営：社会福祉法人檸檬会、以下 檸檬会）が、2026年3月20日に開館から1周年を迎え累計来館者数10万人を突破しました。これを記念して、3月20日（金・祝）・21日（土）に、同館があるFSS35キャンパス内の複数の事業所が参加し、キャンパス全域で1日を通して楽しめるイベントを開催しました。

奈良おもちゃ美術館1周年記念セレモニーで「10万人突破」への感謝

初日に行われたセレモニーでは、三郷町の木谷町長、奈良おもちゃ美術館の館長、檸檬会の理事長と副理事長が登壇。巨大クラッカーの号砲、生駒笛吹クラブの演奏とともに華やかに1周年を祝いました。また、開館からわずか1年で累計来館者数10万人に達したことへの感謝を伝えました。

多世代が交流できる多彩なプログラム

本イベントは「奈良おもちゃ美術館」だけでなく、FSS35キャンパスという広大な敷地を活かし、産学官が協働した多様なイベントを実施しました。

・世界を魅了した技が披露された「けん玉検定」

日本けん玉協会の指導員による教室・検定に、けん玉ワールドカップ2年連続王者がサプライズ参戦。トップアスリートの技に会場は熱狂に包まれました。

・初の試み、200名満員御礼の「ナイトミュージアム」

閉館後の館内を舞台にした「夜のおもちゃ美術館で大冒険」では、手作り提灯を手に、暗がりの中に隠れた「シカちゃん」が持っているキーワードを探すゲームを実施。予約開始後すぐに定員に到達したこの企画は、子どもだけでなく大人も真剣に遊べる時間となりました。

・壊れたおもちゃを無料修理「宇陀おもちゃ病院」

おもちゃドクターの手により持ち込まれた32台のおもちゃが修理され、子どもたちの喜ぶ姿が見られました。また、本イベント中に通算修理件数が1,000件に達するという、記念すべき瞬間を迎えました。

・地域連携による「竹あかり」と「ナイトシネマ」

三郷町灯りプロジェクトの一環として行われている「竹あかり」を、日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会および藤本建設株式会社の協力により設置。幻想的な夜間ライトアップを行いました。屋外での「ナイトシネマ」では、子どもたちに人気の映画「SING」や「しあわせの隠れ場所」の上映会を行い、約40名が夜空の下で映画鑑賞を楽しみました。

「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」としての役割

FSS35キャンパスで檸檬会がプロデュースするコンセプトエリア「ソーシャルインクルージョンヴィレッジ」には、教育と福祉のさまざまな施設が設置されています。本イベントでは、多世代が交流し多様性が混ざり合う場をデザインし、就労移行支援事業所「レイモンドカレッジ」の利用者や、広域通信制高校「精華学園高等学校レイモンド学園奈良校」の生徒たちも参加しました。

・屋外「いんくるステージ」での発表

地域の高校生やカルチャースクールの発表、子どもの空手演武など約14団体が出演。「障がいの有無に関わらず音楽を楽しむ」をコンセプトとした「とっておきの音楽祭inさかい」実行委員会にバックアップいただきました。また、キャンパス内で菓子製造を行う京西陣菓匠宗禅有限会社に協賛いただいた、奈良おもちゃ美術館オリジナルのお煎餅を舞台から撒き、伝統的な祝祭風景に盛り上がりました。

・いんくるパークでの「カレッジマーケット」開催

「亀のコーラ」で知られる日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会や、「寅まんじゅう」の曽我乃家本店など2日で約25店舗が出店。レイモンド学園奈良校の高校生が堂々と接客している姿もあり、成長を感じさせました。

イベントを終えてからの変化と、今後の展望

本イベントの企画と運営を担った檸檬会・ソーシャルインクルージョンヴィレッジの職員は、「企画が立ち上がった時は不安しかありませんでした。でも、檸檬会のさまざまな部署の職員、三郷町や企業、そして地域の皆さんが力を貸してくださり実現することができました。」と話しました。

この2日間は、三郷駅とFSS35キャンパスを結ぶシャトルバスは、通常の休日平均乗客数の10倍ほどとなる1日300名以上の利用があり、ダイヤを増便して運行しました。また、本イベントを通してキャンパス内にある「いんくるれすとらん」や「MOKUMOKU Cafe」「いんくるパーク」の認知が高まり、お客さまが増えるなどの変化も起きています。このことからも檸檬会では、“ 地域コミュニティのハブ ”としての機能を促進していきたいと考えています。

奈良おもちゃ美術館とソーシャルインクルージョンヴィレッジは、「多世代交流の拠点」「教育と福祉の総合コミュニティ」として、さらなる感動と笑顔をつくる場として成長していきます。

部署や施設をまたいでイベント運営に携わった職員たち（慰労会）

イベント開催実績

日程

2026年3月20日（金・祝）～21日（土）

来場者数

FSS35キャンパス全体 2,203名

（奈良おもちゃ美術館 来館者数 1,251名）

出店者数 25店舗

主催

社会福祉法人 檸檬会（ソーシャルインクルージョンヴィレッジ）



協賛

奈良県、奈良県教育委員会、三郷町、三郷町教育委員会、日本遺産「龍田古道・亀の瀬」推進協議会

協賛

南都銀行、藤本建設（株）、京西陣菓匠 宗禅（有）、（株）城田設計、ソフトバンク（株）、（株）谷川、（株）ほそやITパートナーズ、奈良学園大学、（学）奈良学園、富士フィルムビジネスイノベーションジャパン（株）、（有）飛鳥工業、環境衛生薬品（株）、アイ防災（株）、（株）尾家産業、（株）ecoreCycle、（株）果恵会ヤマト健診クリニック、（有）曽我乃家本店、高田会計事務所、奈良ドリーマーズ、橋本デザイン事務所、アサヒ飲料（株）、（一社）miraie【順不同／敬称略】

＜今後の開催予定：ゴールデンウィークのイベント案内＞

◼️奈良おもちゃ美術館 2階（入館チケット必要エリア）

【有料ワークショップ】

・5/2（土）、5/6（水・祝） バランス積み木色塗り（11:15～／14:15～）

・5/3（日）、5/5（火・祝） ちいさいおうち作り（11:15～／14:15～）

・5/4（月・祝） いちごキーホルダー色塗り（随時）

【無料ワークショップ】

・5/2（土）～5/4（月・祝） 紙飛行機ワークショップ（随時）

・5/5（火・祝）、5/6（水・祝） ブンブンゴマ作り（随時）

【スペシャルイベント】

・5/2（土）～5/6（水・祝） GWつみきショー（2階）

・5/5（火・祝） おはなし会（2階・11:30～）

◼️奈良おもちゃ美術館 1階（入館無料エリア）

・5/2（土）～5/6（水・祝） 縁日広場（カフェご利用の方のみ・12:00～16:30）

・5/3（日） おもちゃ病院（10:00～15:00）

◼️いんくるれすとらん前（屋外）

・5/6（水・祝） 制服を着てパトカーと記念撮影（11：00～15：00）

奈良おもちゃ美術館 概要

奈良おもちゃ美術館

関西初のおもちゃ美術館姉妹館として、FSS35キャンパス内に奈良県三郷町が設置。「誰もが学び、働き、遊び、交流できるインクルージョンなおもちゃ美術館」として、社会福祉法人檸檬会が指定管理運営。入館無料エリアには「MOKUMOKU Cafe ～本のある山のカフェ～」を併設し、旬のスイーツやオリジナルブレンド珈琲も楽しめます。

2025年度 キッズデザイン賞受賞

住所：三郷町立野北3-12-7（FSS35キャンパス内）

営業時間：10:00～16:00 （定休日：木曜日）

入館チケット：事前予約制

WEBサイト：https://toymuseum.lemonkai.or.jp/

ソーシャルインクルージョンヴィレッジ 概要

ソーシャルインクルージョンヴィレッジ

奈良県の大学跡地であるFSS35キャンパスを利活用し、檸檬会がプロデュースするコンセプトエリア。「ここで働き、学び、遊び、交流する。すべての人が躍動できる社会」をコンセプトに、教育と福祉の総合コミュニティを目指している。奈良おもちゃ美術館のほか、就労支援事業所、通信制高校、日本語学校、レストラン、認定こども園、介護福祉士養成学校などがあります。

2025年度 グッドデザイン賞受賞



WEBサイト：https://village.lemonkai.or.jp/leimond-village/