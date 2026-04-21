ライブ・ビューイング・ジャパン公式キャラクター「ライブビューイヌ」と仲間たちに決定！LINEスタンプも販売！

ライブ・ビューイング・ジャパンライブエンターテインメントを国内外の映画館等に中継する、株式会社ライブ・ビューイング・ジャパン（本社：東京都港区、代表取締役社長：青木普起、以下「当社」）は、はうつーライビュ動画に出演していたライブビューイヌ、おきゃくま、ザセキーイヌ、スクリーイヌ、もぶくまを、ライブ・ビューイング・ジャパン公式キャラクターに決定いたしました。今後はライブ・ビューイング・ジャパン公式SNSなど、多方面で活躍してまいります。

＜キャラクタープロフィール＞

ライブビューイヌ

ライブ・ビューイングの魅力を

多くの人に広めたいわんちゃん

特殊な耳を持ち、様々なライブや舞台、イベントを映画館に伝送することができる

移動手段は UFO

口ぐせ：「～っす！」

おきゃくま

推し活が大好きなしっかり者の女の子

ライビュの魅力を知ってからはライブとライビュをとことん楽しんでいる

スクリーイヌ

繊細な性格で、巨大なスクリーンを持ち、キレイな映像をみんなに届けている

口ぐせ： 「～でしゅ！」

ザセキーイヌ

座られるのが大好きなふっかふかのお椅子

映画館でのマナーを教えてくれる

お友だちが多い

もぶくま

時々出現してくる可愛いくまちゃん

＜LINEスタンプ販売＞

価格：120円

種類：全16種

LINE STORE URL：

https://line.me/S/sticker/33159839

＜キャラクターデザイン＞

田中紫紋

デザイナー、アニメーション作家、ディレクター。

1979 年生まれ 神奈川県横浜市出身 武蔵野美術大学 視覚伝達デザイン学科卒。

『報道 station』の OP アニメーションを機にフリーランスのアニメーション作家として活動。

【株式会社ライブ・ビューイング・ジャパンについて】

コンサートや舞台、アニメ・声優イベントなどのライブエンターテインメントを国内外の映画館等に中継するライブ・ビューイング事業をメインに、インターネット配信や映画・コンサートフィルム、ドキュメンタリーなど収録物の企画、配給を行う。さらに、アニメ・ゲームなどの新規IPの企画開発、ならびにマネジメント事業も展開。

・コンテンツサイト https://liveviewing.jp/

・コーポレートサイト https://liveviewing.co.jp/

・X（音楽メインアカウント） https://x.com/Live_Viewing_jp

・X（舞台、ミュージカル、アニメ、声優イベント等のアカウント） https://x.com/LVJ_culture

・X（K-POP&韓国エンタメアカウント） https://x.com/LVJ_K_culture

・X（スポーツ関連のアカウント）https://x.com/LVJ_sports

・Instagram：https://www.instagram.com/live_viewing_japan/