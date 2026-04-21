なりたい私になれる遊園地『しゅごキャラ！』×浅草花やしきコラボレーションイベント「花なり 花やしき」を開催！

株式会社花やしき

株式会社花やしき(東京都台東区、代表取締役社長 西川豊史)が運営する日本最古の遊園地「浅草花やしき」は、作品20周年を迎えた大人気漫画『しゅごキャラ！』 とのコラボレーションイベント「花なり 花やしき」を2026年5月13日(水)～6月29日(月)まで開催します。

本イベントでは、主人公の日奈森あむをはじめとした３名が、和装で花やしきを楽しむ姿のコラボイラストが登場します。コラボイラストはPEACH-PIT先生による描き下ろしです。会場では、描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズの販売やコラボフード、謎解きラリー、ガラポンなどさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。

『しゅごキャラ！』 × 浅草花やしきコラボレーションイベント

「花なり 花やしき」開催概要



【開催期間】2026年5月13日(水)～6月29日(月)

【期間中の休園日】2026年5月26日(火)、6月2日(火)、6月23日(火)

【営業時間】10:00～18:00

※天候により変動あり ※最終入園は閉園30分前

【開催場所】浅草花やしき

【特設ページ】https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/ (https://www.hanayashiki.net/events/event/shugochara/)

※掲載内容は予告なく変更・中止になる場合がございます。予めご了承ください。

【コラボチケット】

限定グッズなどがセットになった「コラボチケット」を販売します。

※お客様の混雑緩和・安全対策などのため、5月13日(水)終日及び、5月14日(木)～5月17日(日)の10:00～14:00に限り、オリジナルグッズをご購入いただくためには「グッズ購入権付きコラボチケット(日時指定)」が必要となります。また、グッズ会場へのご案内はチケットに記載された時間内、整理番号順となります。グッズ会場への入場時、ご購入者様及び同行者様ともにご本人確認を行います。当日は必ず顔写真付き身分証明書のご提示ください。詳細は特設ページをご確認ください。

■販売概要

・内容…入園料＋パノラマ時間旅行（コラボバージョン1回券）＋クリアカード3枚セット

・入園可能時間…10:00～17:30

・料金…2,800円(税込) ※小人・大人同一料金 ※払い戻し不可

・販売情報…ローソンチケット

・チケット購入URL…https://l-tike.com/event/mevent/?mid=781019

・チケット券種

1)【終日日時指定】5月13日(水)分 「グッズ購入権付きコラボチケット」

【一部日時指定】5月14日(木)～5月17日(日)分 「グッズ購入権付きコラボチケット」

2)【日時指定なし】5月18日(月)～6月29日(月)分 「コラボチケット」

【オリジナルグッズ】

▲クリアカード3枚セット

コラボイラストを使用したオリジナルグッズを販売、及びグッズ購入特典の配布を行います。

・販売時間…10:00～閉園10分前 ・販売場所…園内3階「イベントスペース」

＊1会計毎のオリジナルグッズ個数制限

・ランダム商品…１商品につきバラ10個またはコンプリートセット2つまで／オープン商品…1商品につき各種2個まで

＊オリジナルグッズ一例

＊購入特典

『しゅごキャラ！』オリジナルグッズを3,000円(税込)ご購入ごとに「ましかくカード」(全14種)をランダムで1枚プレゼントします。

【謎解きラリー】

▲グッズ購入特典：ミニキャライラストカード(全14種／ランダム)

園内を周遊しながらお楽しみいただく謎解きラリーが登場します。難易度別に3コースから選択が可能です。クリアした方には「特製ブロマイド」(全3種／オープン)を1枚プレゼントします。※特製ブロマイドは、選んだコースのキャラクターをお渡しします。

・参加料金…700円(税込) ※1会計につき6枚まで

・受付時間…10:00～閉園1時間前 ※最終報告(クリア特典引き換え)は閉園30分前まで

・受付及び最終報告場所…園内お土産店舗「マルハナ商店」

【コラボアトラクション「パノラマ時間旅行」】

４面マルチ映像を楽しめるアトラクション「パノラマ時間旅行」が『しゅごキャラ！』仕様のスペシャルバージョンに！『しゅごキャラ！』コミックスの世界に飛び込もう！体験された方には「メモリアルカード」(前半1種／後半1種)を1枚プレゼントします。

・料金…800円(税込) ・場所…園内2階「パノラマ時間旅行」

＊メモリアルカードの配布期間について

・5月13日(水)～6月5日(金)：ミニキャライラスト／6月6日(土)～6月29日(月)：描き下ろしイラスト

【ネームステッカー】

自分の名前を入れてオリジナルステッカーを作ろう！

・料金…600円(税込)

・販売時間…10:00～閉園10分前

【ガラポン】

何が出るかお楽しみ！大きなガラポンを回して景品をゲットしよう！出た玉の色によって、必ず景品がもらえます。

・販売場所

5月13日(水)～5月17日(日)…園内ディスク・オー下特設ブース

5月18日(月)以降…園内お土産店舗「マルハナ商店」

・料金…600円(税込) ※1会計につき5回まで

・販売時間…10:00～閉園10分前

【コラボフード】

各店にてイベントを盛り上げるフードやドリンクメニューなどを販売、及びフード購入特典の配布を行います。

＊コラボフード一例

▲日奈森あむのピンクルビーソーダ▲月詠イクトのブルーソーダ▲ほしな歌唄のクランベリージュース▲アミュレットハートの恋するいちごクレープ▲辺里唯世のキングクリームパスタ▲「しゅごキャラ！×浅草花やしき」開催記念ドリンク

＊購入特典

コラボフードを1品ご購入ごとに「フード購入特典コースター」(全16種)をランダムで1枚プレゼントします。

【園内装飾】

園内各所に今回のコラボにちなみ、描き下ろしイラストのキャラクターパネルや装飾などを掲示します。園内散策をお楽しみください。

(C)PEACH-PIT／講談社