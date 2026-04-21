「子どもが親を動かす」新時代のファミリープロモーション。4,000人の親子が熱狂する「体験価値」の正体

キッズウィークエンド株式会社

日本最大級の子ども向け『教育×オンライン』プラットフォームを展開する「キッズウィークエンド」（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：三浦里江）は、2026年4月26日（日）開催のオンラインイベント「かわいすぎる☆実験×工作で『ぷっくりシール』を作ろう！」において、募集開始から短期間で4,000名の申し込みを突破したことをお知らせいたします。

本件は、「探究学習の普及」と「消費行動の変化」が合致した社会現象であると分析しています。

■ 「子どもが親を動かす」パワーバランスの変化

従来のファミリー層向けマーケティングは、購買決定権を持つ「親」へのアプローチが主流でした。しかし、本イベントにおいて4,000名の申し込みを牽引したのは、子ども自身の「やってみたい！」「なぜ？」という純粋な探究心です。

子どもが起点となり、親の行動や消費を促す「キッズ・ドリブン（子ども主導）」の流れが、今やファミリー層における新たな意思決定のスタンダードになりつつあります。親は「子どもが熱中するもの」に対して投資を惜しまない傾向が強まっており、消費の主導権が子どもへとシフトしています。

■ 社会背景：探究教育の追い風による「体験消費」の拡大

2020年以降、教育現場で「探究学習」が本格化したことにより、家庭における価値基準も変化しています。単なる「玩具（モノ）」の所有から、理科的発見や試行錯誤を伴う「知的な体験価値（コト）」へと、消費の比重が明確にシフトしています。

「遊び」から「学び」への昇華：シール作りを「物質の三態（固体・液体・気体）」の学びへと繋げる構成が、高感度な保護者層のニーズに合致。

広告から「共感」へ：企業からの一方的なメッセージではなく、佐藤先生のような専門家と共に子どもの好奇心に伴走する「体験型コンテンツ」が、ブランドへの深い共感を生み出しています。

■ 4,000人を動かす「教育×プロモーション」の可能性

キッズウィークエンドでは、この社会変化を捉え、企業の持つ技術資産やサービスを「教育的体験」に変換し、全国の親子へ届けています。 「4,000名の集客」という数字は、企業のメッセージが佐藤先生の「教育的演出」と「子どものワクワク」というフィルターを通ることで、いかに強力に家庭内へ浸透し、実際の行動（消費）に繋がるかを証明しています。

■ 講師紹介：理科を好きにさせちゃう「ダンゴムシ先生」

4,000人の子どもたちの知的好奇心に火をつけるのは、キッズウィークエンドで絶大な人気を誇るサイエンスプロデューサー、佐藤ちひろ先生です。

佐藤ちひろ（さとう・ちひろ）先生

サイエンスプロデューサー・ダンゴムシ研究家

北海道札幌市を拠点に、対面・オンラインで理科実験教室を多数開催。キッズウィークエンドでは「理科を好きにさせちゃうダンゴムシ先生」として親しまれ、難しい科学の仕組みを子どもたちの目線でワクワクする物語に変えて伝えるプロフェッショナル。

先生が展開する「難しい科学をワクワクする物語に変える」手法は、まさに現代の探究学習が求める「自ら学びたくなる仕掛け」そのものであり、本イベントの爆発的な集客の原動力となっています。

■ イベント詳細：科学の力で「ぷっくりシール」をデザイン！

大人気のぷっくりシールを「UVレジン」を使用し、自分だけのオリジナルシール作りに挑戦。単なる工作に留まらず、「なぜ液体が光で固まるの？」「気体・液体・固体って何？」といった理科の疑問を実験で解き明かします。身近なものが光る「暗闇タイム」など、佐藤ちひろ先生の演出で、好奇心が止まらない60分をお届けします。

■ イベント概要

イベント名： かわいすぎる☆実験×工作で「ぷっくりシール」を作ろう！

開催日時：2026年4月26日（日） 10:00～11:00

講師：佐藤ちひろ先生（サイエンスプロデューサー）

参加方法：Zoom／YouTubeライブ配信

※Zoomの接続上限数を超えた場合は、YouTubeライブでのご案内となりますが、同様のプログラムを体験いただけます。

詳細URL：https://www.kidsweekend.jp/portal/events/0FFED109

■今後の展望

キッズウィークエンドは、今後も「社会を丸ごと教科書に」をテーマに、環境・医療・経済・科学・福祉など、社会のリアルな課題を学びに変える授業を全国に届けてまいります。

■企業情報

商号：キッズウィークエンド株式会社

代表取締役兼CEO：三浦 里江

設立：2021年8月

所在地：東京都中央区新富2-5-10 新富ビル7F

事業内容：

・ファミリー向けマーケティング支援事業

・小学生をはじめとする子ども対象のオンライン教育プラットフォーム運営

・次世代キャリア教育支援事業

URL：https://www.kidsweekend.jp/portal

【本件に関するお問い合わせ・企業様向け資料請求】

株式会社キッズウィークエンド 広報・ビジネス開発担当：三浦

TEL：03-5542-3294/ E-mail：info@kidsweekend.jp

URL：https://www.kidsweekend.jp/