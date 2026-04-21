【登壇者・プログラム発表】ユース世代日本最大級のプライドイベント「Tokyo Pride 2026 Youth Pride」

特定非営利活動法人 東京レインボープライド

特定非営利活動法人東京レインボープライド（所在地：東京都港区、共同代表理事：山田なつみ、佐藤ユウコ、以下TRP）内のユースチーム「YouthProject（ユースプロジェクト）」は、2026年6月のプライドマンスに開催する「Tokyo Pride 2026」において、ユース世代が企画・運営を担うイベント「Tokyo Pride 2026 Youth Pride」（以下、Youth Pride）のステージプログラムおよび登壇者を発表しました。

Youth Prideは、全国のユース世代のLGBTQ+当事者やアライがつながり、同世代の仲間と出会うことを目的に開催するイベントです。2026年は「One Friend, One Love, One Future」をコンセプトに掲げ、参加者同士がつながる体験を重視したプログラムを実施します。

イベント趣旨・みどころ

今年は「交流」をメインコンテンツに据え、参加者同士が自然に出会い、つながることができる場となっています。

「交流会」「ステージ」「ブース」の3つを軸に、交流会を中心に、ステージやブースでもユースが主役となる企画を実施します。

ステージでは、ユースの関心や課題をテーマにしたトークプログラムや、公募パフォーマンス、ランウェイを実施。ブースでは、ユースの声を可視化する展示企画などを予定しています。

ステージプログラムの一部は交流会企画とも連動しており、Youth Pride全体で同世代の仲間と出会い、つながるきっかけとなる構成としています。

交流会プログラム

交流会では、テーマごとに分かれて参加者同士が自由に交流できる企画を実施します。同世代の仲間と出会い、つながるきっかけとなる場を用意しています。

※プロメン：ユースプロジェクトメンバー

【1日目：6月13日（土）】

■プロメン企画 ヒューマンライブラリー：12:00～12:40

人を「本」に見立てて読書するように、多様な生き方に触れ、未来を考えられる交流企画です。

■政治×未来 議論部屋：12:00～12:40

ユース世代がこれからの社会や政治について、フラットに、かつ熱く議論できる場です。

■もやもやを話そう：14:00～14:40

日常の違和感を共有。同世代だからこそ安心して話せる場でうまれる「共感」をきっかけに、新たなつながりがうまれる交流企画です。

■松岡宗嗣さんに聞いてみよう！：14:00～14:40

ステージプログラムに登壇する松岡宗嗣さんを囲み、社会課題や発信について直接対話できる貴重な機会です。

■「モヤモヤからはじめる、わたしたちのファッション会議」 by Nstyle（株式会社エル・ローズ）：16:05～16:45

Nstyle×パレットークが主催する、ユースのためのファッション会議。性別の「らしさ」についてやファッションに感じる「ちょっとしたモヤモヤ」を持ち寄り、言葉にしてみましょう。正解を出す場ではなく「自分と同じことを感じている人がいる」「新しい視点を見つけられた」という気づきが、自分にとって心地いい選択を見つけるヒントにつながるかもしれません。

合田文（株式会社TIEWA代表 / パレットーク編集長）

株式会社TIEWAの設立者として「ジェンダー平等の実現」などの社会課題をテーマとした事業を行う。広告制作からワークショップまで、クリエイティブの力で社会課題と企業課題の交差点になるようなコンサルティングを行う傍ら、ジェンダーやダイバーシティについてマンガでわかるメディア「パレットーク」編集長をつとめる。2020年にForbes 30 UNDER 30 JAPAN、2021年にForbes 30 UNDER 30 ASIA 選出。

上山和泉（株式会社エル・ローズ / Nstyleブランドマネージャー）

英語講師および語学学校の運営・管理、ITシステム会社における外資系企業サポートなどの経験を経て、2019年に株式会社エル・ローズへ入社。海外営業担当としての業務を経た後、コロナ禍の影響を受けて国内BtoC業務に転換。現在はマーケティングおよびブランディングを学びながら、オンラインストア「UNDY wardrobe」ならびに、展開する3つの自社ブランド「AERA BLUE」「Nstyle」「温labo」のマネジメントおよびディレクションを担っている。

■エルビアンTVさんに聞いてみよう！：16:05～16:45

人気クリエイターのエルビアンTVのお二人と、等身大のライフスタイルや関係性について楽しく語り合います。

【2日目：6月14日（日）】

■高校生×大学生：10:00～10:40

高校生が、ちょっと先輩の世代から進路や学校生活の話を聞くことができる交流企画です。

■English Hour：10:00～10:40

英語を交えながら、グローバルな視点で対話する交流企画です。どなたでも参加いただけます。

This is a room for dialogue from a global perspective, incorporating English. Everyone is welcome!

■Youth活動家集合！：12:00～12:40

社会を良くしたい、何かアクションを起こしたい・起こしているユースが集まり、つながりを創る交流企画です。

■大学生×社会人：12:00～12:40

キャリアや「働くこと」について、先輩・後輩の垣根を超えて本音でキャリアトークを展開します。

■花上惇さんに聞いてみよう！：14:00～14:40

モデル・俳優の花上惇さんをゲストに迎え、「自分らしく生きる」ヒントについて語り合います。

■ランウェイで交流しよう！：16:05～16:45

ランウェイショーの舞台となった象徴的なステージで、写真撮影などを通じて交流を楽しめます。

■プロメン企画 キーホルダー作り：16:05～16:45

手を動かしながらリラックスして会話を楽しめる企画です。世界に一つだけの思い出を形にします。

【両日共通】

■Youth Pride 大交流会：17:05～Close

2日間の締めくくりとして、会場にいる全員で新しい出会いとこれからの未来を祝う、最大規模の交流タイムです。交流を後押しする企画も予定しています。

ステージプログラム

ステージでは、トークプログラム、公募パフォーマンス、ランウェイなど、ユースの関心や表現をテーマにした企画を実施します。

総合司会

ラビアナ・ラベイジャ

中島幸乃（TRP YouthProject 共同代表）

ラビアナ・ラベイジャ

ドラァグクィーン/性教育パフォーマー

自身の性のあり方に葛藤した経験から性教育の重要性に立ち返り、現在は「ドラァグクイーン」というアートと「包括的性教育」を融合させた独自のスタイルで活動を展開。全国のナイトクラブでのパフォーマンスを通じ、エンターテインメントとしての性教育を確立している。

活動は現場に留まらず、トークショーの登壇、MC、執筆、翻訳、講演活動など多岐にわたる。専門家としての知見も深く、日本性科学会会員、性の健康カウンセラーとして研鑽を積む。エンターテインメントと学術的視点の双方から、性の多様性、性の健康と権利に関する啓発を行っている。

中島幸乃

NPO法人 東京レインボープライド YouthProject 共同代表

2002年生まれ。自身もLGBTQ+当事者として、居場所・コミュニティ事業を立ち上げたり、一般社団法人にて各地の中学校や高校、さらには企業にてDEIについての教育・啓発活動を行なったりしていた。2022年からボランティアとして、2024年から運営メンバーとして東京レインボープライドに参画。

【1日目：6月13日（土）】

■ユースパフォーマー ショー：11:00～11:40

ユースが主役となる公募パフォーマンス企画。歌、ダンス、スピーチなど、多様な表現を通して、それぞれの思いやアイデンティティを発信します。

※出演者は後日発表予定

■教えて！そうし先生！ ～Youthの「もやもや」を読み解く～：13:00～13:40

登壇： 松岡宗嗣（一般社団法人fair代表理事）

ユースのもやもやを、松岡宗嗣さんが論理的に解説！主催者企画「マジそれな！でも言えない展」や交流会とも連動し、「生きづらさは社会の構造にある」という視点から紐解き、心を前向きに変えるステージです。

松岡宗嗣

一般社団法人fair代表理事

愛知県名古屋市生まれ。政策や法制度を中心とした性的マイノリティに関する情報を発信する一般社団法人fair代表理事。ゲイであることをオープンにしながら、Yahoo!ニュースやGQ、HuffPost等で多様なジェンダー・セクシュアリティに関する記事を執筆。教育機関や企業、自治体等での研修・講演実績多数。著書に『多様な性を生きる - LGBTQ+として生きる先輩たちに人生のヒントを聞いてみた』（河出書房新社） 『あいつゲイだって - アウティングはなぜ問題なのか？』（柏書房）、共著『LGBTとハラスメント』（集英社新書）など

■ 先輩座談会：暮らし・家庭・子育て：15:00～15:40

登壇：エルビアンTV

将来に対する漠然とした不安を抱えているユースに向け、多様な家族のかたちについて考えるトークプログラムです。

パートナーシップ制度を宣誓した“ふたりママ”としての実体験をご紹介いただきます。ロールモデルとの対話を通じて、自分らしい家族のあり方を考えるきっかけを届けます。

エルビアンTV

YouTubeチャンネル「エルビアンTV」にてパートナーシップ宣誓をした"ふたりママ"の日常を発信中！2人の子供を育てる4人家族のリアルな姿を通して、自分らしい生き方を伝えています。また、LGBTQフレンドリーな不動産「KATATI」も運営し、みんなの居場所づくりにも全力でサポートしています。

【2日目：6月14日（日）】

■推し発表会：11:00～11:40

「好き」を語るときのユースは輝いている。月次交流イベントでも大好評だった企画「推し発表会」がYouth Prideに登場！みんなで「自分の好き」を共有し、共感や新たなつながりが生まれるプレゼンテーション企画です。

■ トランスジェンダーとして働く ～当事者の実体験シェア～：13:00～13:40

登壇： 平野優（YouthProject）、企業担当者、花上惇（モデレーター）

調べても見つけにくい「働く装い」や「職場のカミングアウト」など、トランスユースが直面する課題をテーマにしたトークプログラムです。花上惇氏をモデレーターに迎え、社会人ユースも交え、実体験をもとにリアルな対話を行います。

※企業登壇者は後日発表予定

花上惇

コンテンツクリエイター

1992年1月19日生まれ、富山県出身。コロナ禍にInstagramやTikTokなどSNSにおける動画投稿をスタート。独自の切り口で視聴者に寄り添いながらポジティブマインドを発信するオリジナル動画が話題を呼び、現在のSNS総フォロワー数は100万人以上にも及ぶ。

■ Youth Pride ランウェイショー：15:00～15:40

昨年満足度No.1の企画を今年も開催！ユースそれぞれの個性や表現、ありのままの姿を祝福する、公募ランウェイショーです。Youth Prideのステージを「自分らしく」歩くユースの勇姿をお届けします！

※5月1日より参加者50名を募集します。

YouthProjectブース

【両日共通】

YouthProjectの活動・コミュニティ紹介、企画展「マジそれな！でも言えない展」を実施します。

■「マジそれな！でも言えない展」

学校や職場など、日常の「もやもや」や「これっておかしくない？」という声を可視化する参加型展示です。YouthProjectブース内に、全国から寄せられた等身大のメッセージを掲出し、「同じようにもやもやしていた人がいたんだ」という共感から新しいつながりを育みます。

Tokyo Pride 2026 Youth Pride開催概要

名称： Tokyo Pride 2026 Youth Pride

日時： 2026年6月13日（土）・14日（日） 10:00～18:00

会場： WITH HARAJUKU HALL（東京都渋谷区神宮前1-14-30）

入場料： 無料

主催： 特定非営利活動法人東京レインボープライド（YouthProject）

公式サイト： https://pride.tokyo/youth/(https://pride.tokyo/youth/)

【特定非営利活動法人 東京レインボープライド】

Tokyo Pride公式サイト：https://pride.tokyo/(https://pride.tokyo/)

（2月26日、2026年度版に全面リニューアルいたしました）

特定非営利活動法人東京レインボープライドは、性的指向および性自認にかかわらず、すべての人が、差別や偏見にさらされることなく、より自分らしく、前向きに生きていける社会の実現を目指しています。Tokyo Prideの運営をはじめ、教育・啓発事業、芸術・文化事業、コミュニティ事業、ウェルネス事業、アドボカシー活動を通じて、LGBTQ+をはじめとする人々の人権の尊重と社会的理解の促進に取り組んでいます。

「Tokyo Pride」*1は、その活動の象徴として開催されるアジア最大級のLGBTQ+関連イベントであり、多様な文化やコミュニティが一堂に集うことで、社会における相互理解と連帯を深める機会を創出しています。

*1 2024年までは、東京レインボープライド（TOKYO RAINBOW PRIDE）の名称にて開催。