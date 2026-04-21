Freefly Systems社が「Lマウントアライアンス」に加入

ライカカメラジャパン株式会社

ライカカメラ社（Leica Camera AG、本社：ドイツ・ウェッツラー、以下ライカ）は、Freefly Systems 社が「Lマウントアライアンス」へ新たに加入したことをお知らせいたします。フォトキナ 2018 において公式発表された「Lマウントアライアンス」は、今回のFreefly Systems 社の新規加入により 1 1 社目のメンバーを迎え入れることになります。これまでのメンバーは結成時からのメンバーであるライカカメラ社、株式会社シグマ、パナソニック株式会社のほか、エルンスト・ライツ・ウェッツラー社、DJI社、アストロデザイン社、SAMYANG Optics社、Blackmagic Design社、SIRUI社、Viltrox社の計10社でした。Freefly Systems社は、今回の「Lマウントアライアンス」への加入により「Lマウント」を採用した製品の開発が可能となり、ユーザーに写真撮影や映像制作において幅広い選択肢を提供できるという多大なメリットを得ることになります。

「Lマウント」のレンズマウント規格は堅牢かつ精密で高い互換性を備え、将来的にも継続して利用でき、撮影に求められるハイレベルな条件にも対応できる点が特長です。開発したのはライカですがその誕生以来、ライカとその戦略パートナーにより技術開発が続けられてきました。その結果、大幅な改良が加えられ、より高度で実質的に新しいマウント規格へと進化を続けて現在に至ります。「Lマウント」を採用したカメラとレンズのラインナップは、既存および新規加入メンバーによって継続的に拡充されており、その数は現時点でカメラが20機種以上、レンズが 134本以上にのぼります。 これらのレンズはそれぞれ「Lマウントアライアンス」の特定のカメラシステム専用のレンズではありますが、「Lマウント」を採用した他のカメラシステムでもアダプターを介することなく装着して機能の制限なく使用できます。それこそが、共通のマウント規格を採用することの数あるメリットのひとつなのです。

ライカで専門技術およびライセンスの管理に携わるヴァレンティノ・ディ・レオナルドは次のように語っています。

「『Lマウントアライアンス』は立ち上げ当初からライカの戦略の中核を担う存在であり、イメージング分野でのオープン性、イノベーション、そして最高水準の規格を象徴する存在でもあります。今回のFreefly Systems社の新規加入は、カメラムーブメントと空中撮影の分野で定評を得ている企業をパートナーとして迎え入れたことを意味します。Freefly Systems社のノウハウは、『Lマウント』のエコシステムにまたひとつ新しいクリエイティブな可能性をもたらします。特に、プロフェッショナルな映画制作やハイエンドな映像制作のワークフローへの恩恵は大きいでしょう。今後もメンバー企業とともに汎用性が高く将来的にも継続して活用できるシステムの開発に取り組み写真家や映像制作者の皆さまからの進化し続けるニーズに応えていきます」

Freefly Systems社のCEOであるタブ・ファーチャウは次のように語っています。

「世界最速のカメラと世界一堅牢なドローンを生み出すことに、Freefly Systems社は徹底したこだわりを持っています。今回『Lマウントアライアンス』に加入したことで、これまで以上の高速化が達成できます。また、製品に『Lマウント』を採用すれば、多種多様なレンズを装着できるようにもなります。軽量かつコンパクトで、カメラの電子制御という素晴らしいオプションを可能にする高度な電子技術を搭載した優秀なレンズの数々を使用できるようになるのです。『Lマウントアライアンス』に貢献できることを楽しみにしています。そして、ロケットの打ち上げや森林火災への対処など、『Lマウント』製品がまだ進出していない領域でも活躍するようになればと期待しています」

Lマウントアライアンスについて

「Lマウントアライアンス」のメンバーは、ライカがミラーレスカメラシステム用に開発したレンズマウント規格である「Lマウント」を採用した製品の開発・製造・販売を行っています。アライアンスのメンバーはライカカメラ社、株式会社シグマ、パナソニック株式会社、エルンスト・ライツ・ウェッツラー社、DJI社、アストロデザイン社、SAMYANG Optics社、Blackmagic Design社、SIRUI社、Viltrox社、そしてFreefly Systems社です。各パートナーは「Lマウント」を取り入れたカメラやレンズを独自に製造し、自社ブランドの「Lマウント」製品として販売しています。製品販売においては、メンバー各社は互いに競合他社となり、独自の販売戦略に基づいて自社の「Lマウント」製品を販売しています。その一方で「Lマウント」の技術開発においては、各メンバーは相互に協力し合っています。

「Lマウント」規格について

「Lマウント」は51.6mmというマウント径を採用しています。これはフルサイズフォーマットカメラでの使用に適していますが、APS-Cセンサー搭載のカメラにも適用可能です。フランジバックがわずか20mmと短いため、レンズとセンサーの間隔を短縮することができ、光学機器の小型化を実現することが可能で、特に広角レンズの開発には有効です。過酷な負荷への耐性を確保し、長年酷使しても最大限の信頼性を保証できるようにするため、カメラマウントの材料には耐摩耗性があるステンレスを採用しています。4か所のフランジセグメントの基準により傾くことなくレンズをしっかりとカメラに装着できます。「Lマウント」の電子接点は規格化されており、レンズとカメラの電子コンポーネント同士が円滑に通信を行います。将来的にファームウェアアップデートをインストールすることで、レンズの潜在的な性能を十分に発揮するための技術的進歩にも対応することができます。

詳細はウェブサイトをご覧ください。

https://l-mount.com(https://l-mount.com/)

ライカカメラ社について

ライカカメラ社はカメラ、レンズ、スポーツオプティクスを製造・販売するグローバルなプレミアムメーカーです。近年は成長戦略の一環として事業領域を拡大しており、モバイルイメージング（スマートフォン）の分野にも進出しています。また、高品質な眼鏡レンズと腕時計の製造も手がけるほか、自社製プロジェクターによりホームシネマ市場に参入しています。本社はドイツ・ウェッツラーにあり、ポルトガルのヴィラ・ノヴァ・デ・ファマリカンには第2工場を置いています。世界各地に独自の販売会社と約120のライカストアを構え、グローバルな販売ネットワークを構築しています。ライカは、革新技術と組み合わさった「最高水準の品質」「ドイツならではのクラフツマンシップ」「インダストリアルデザイン」の代名詞となっています。そのブランド力を活かした活動の一環として、世界各地に約30箇所のライカギャラリー設置、ライカアカデミーの開催、「ライカ・ホール・オブ・フェイム・アワード（Leica Hall of Fame Award）」や「ライカ・オスカー・バルナックアワード（LOBA）」といった国際的アワードの主催をはじめ写真文化の振興に取り組んでいます。

Leica Camera Japan

https://leica-camera.com