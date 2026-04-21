【ホテルニューグランド】初夏を彩る新作デザート「レモンパイ」（S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年5月1日（金）～

8月31日（月）までの期間、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店にて、

「レモンパイ」を販売します。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店／レモンパイ

ヨーグルトと生クリームを混ぜ合わせて仕上げた真っ白なクリームの下に、甘酸っぱいレモンクリームをたっぷりと詰め込みました。重なり合う2層の味わいと、爽やかなレモンの香りが、暑い夏を涼しげに彩ります。徐々に暑くなるこれからの時期に、初夏の光を透かすかのような一品をぜひお召し上がりください。

販売期間 2026年5月1日（金）～8月31日（月）

価格 レモンパイ 1個 イートイン \550 ／ テイクアウト \540

販売店舗 S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 （横浜高島屋 地下１階 Foodies’Port２）

https://www.hotel-newgrand.co.jp/s_weil_takashimaya/

営業時間 10：00～21：00 （カフェL.O.20：00）

カフェ席数 テーブル4卓8席・カウンター6席

お問合せ S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 ／ 045-534-3970（直通）

＜S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店 期間限定デザート＞

桃のババロア桃のババロア

販売期間 2026年5月1日(金)～7月31日(金)

価格 イートイン \825／テイクアウト\810

人気の「S.Weilのババロア」と桃のソースを混ぜ合わせた優しい桃色のババロアの上に、赤桃のピューレをかけて仕上げました。

甘酸っぱさが癖になる新商品です。

クリームソーダゼリークリームソーダゼリー

販売期間 2026年5月1日(金)～8月31日(月)

価格 イートイン \880／テイクアウト\864

バニラ薫るなめらかで濃厚なババロアにメロンソーダに見立てたぷるぷるのゼリーを重ね、トップにはふわふわな泡をトッピングし、ソーダのしゅわしゅわ感を表現しました。つるんとしたゼリーの爽やかな食感とくちどけなめらかなババロアが織りなす味わいは、まるで“食べるクリームソーダ”です。昔懐かしいクリームソーダの味わいをそのまま閉じ込めた、カラフルでレトロ可愛いひんやりスイーツです。

コーヒーゼリーモカソフトコーヒーゼリーモカソフト

販売期間 2026年4月1日(水)～9月30日(水)

価格 イートイン \935／テイクアウト\918

S.Weilの本格派コーヒーと、濃厚な北海道産生乳を使用した、カフェオレのような味わいが魅力のソフトクリームをコーヒーゼリーにトッピングしました。プルプルとした食感と濃厚でなめらかなソフトクリームのマリアージュをお楽しみいただける一品です。

S.Weil by HOTEL NEW GRAND横浜高島屋店

S.Weilブランドをはじめ、冷凍食品シリーズやベーカリー商品、レトルト商品、焼菓子のホテルニューグランドブランドも含めた、多彩なバリエーションの商品を取り揃えるカフェ併設のホテルニューグランド直営ショップです。大切な方への贈り物やご自分へのご褒美、家族へのお土産に最適なギフトを提案いたします。お買い物のご休憩として店内カフェエリアで憩いのひとときをお過ごしいただけます。

ホテルニューグランド

S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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