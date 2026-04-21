【横浜エクセレンス】B3リーグ最後のオールスター！「#8 西山達哉」の「バイトル B3 サンクスオールスター」出場決定！！

株式会社横浜エクセレンス

いつも横浜エクセレンスを応援いただき、ありがとうございます。



この度、2026年5月30日(土)にアリーナ立川立飛にて開催される「バイトル B3 サンクスオールスター」へ横浜エクセレンスから「#8 西山達哉」の出場が決定しましたので、お知らせいたします。



「B3 リーグ最後のオールスター」として開催されるこちらの試合もぜひ熱い応援をよろしくお願いいたします！

バイトル B3 サンクスオールスター

【日程】

2026年5月30日(土)14:00試合開始



【会場】

アリーナ立川立飛

〒190-0015 東京都立川市泉町500-4

【対戦】

TEAM EAST(東) vs TEAM WEST(西)

※「#8 西山達哉」はTEAM WEST(西)所属となります。



【主催】

一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ（B3リーグ）



【主管】

B3リーグ サンクスオールスターチャリティゲーム実行委員会



【試合形式】

・10分×4クォーター(延長戦なし)

・ハーフタイムは20分

「バイトル B3 サンクスオールスター」では、B3 リーグ全15クラブおよび過去にB3リーグへ在籍していた各クラブのファン・ブースターの方々が集まって応援することができる「クラブ応援席」のチケットも販売されます。

横浜EX応援席チケットはこちら(https://tachikawa-dice.tstar.jp/cart/spa/performances/362237)よりお買い求めいただけます！

(※販売期間は、2026年4月22日(水)12:00～2026年5月29日(金)23:59となります。)



その他試合及びチケット概要はB3リーグ公式HP(https://www.b3league.jp/archives/46328)(※外部リンク)よりご確認いただけます。

#8 西山達哉 Tatsuya Nishiyama#8 西山達哉

【番号】8

【ポジション】PG

【身長・体重】172cm・68kg

【生年月日】1988年7月20日

【出身地】神奈川県横浜市

【経歴】

駒澤大学

2012-13 横浜ギガスピリッツ

2013-17 東京エクセレンス(現・横浜エクセレンス)

2017-19 アースフレンズ東京Z

2019-22 信州ブレイブウォリアーズ

2022- 横浜エクセレンス

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=f4Kg2n0g4WY ]コメント

「バイトル B3 サンクスオールスター」に出場することになりました。

きっと周りは若い子が多いと思いますが、おじさんなりに楽しみたいと思いますのでぜひ応援よろしくお願いします。

次回ホーム戦情報

次節は「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」最終節！！

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html)」へつながる勝利を共に掴みとりましょう！！

皆様のご来場を心よりお待ちしております！！



りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦 第32節(https://yokohama-ex.jp/lp/game_20260425_20260426/)

【日程】

2026年4月25日(土)15:05

2026年4月26日(日)14:05



【対戦相手】

福島ファイヤーボンズ



【アリーナ】

トッケイセキュリティ平塚総合体育館

JR湘南新宿ライン「平塚駅」 徒歩23分

東海道本線「平塚駅」からバスで「共済病院前・総合公園西」下車 徒歩3分

「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」概要

【出場クラブ】

・「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 B2リーグ戦」における各地区の1位、2位および3位のクラブと、各地区の上位3クラブを除いた8クラブのうち上位2クラブが本大会に参加する。

→3月29日(日)に横浜エクセレンスの「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」進出が決定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000036241.html)しました！

※ホーム開催時の日程及びチケット販売概要はこちら(https://yokohama-ex.jp/news/detail/id=22872)よりご確認いただけます。



【大会フォーマット】

・8クラブによるトーナメント方式で行い、準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝はそれぞれ2試合行う。

・準々決勝、準決勝、3位決定戦および決勝の2試合が終了した時点で1勝1敗となった場合は、別日に3試合目を行い、順位を決定する。3試合目の試合は通常の競技規則を採用して実施し、3試合目の試合終了時点で同点の場合は、1回5分の延長時限を勝敗が決定するまで行う。

※上記全ての試合を、出場順位上位クラブのホームゲームとする。



・本大会に優勝したクラブが「2025-26シーズン B2リーグ」の年間優勝クラブとなり、準優勝したクラブが年間準優勝クラブとなり、3位となったクラブが年間3位クラブとなる。

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=UtfqoU5-d2g ]

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試合は「バスケットLIVE」でご視聴いただけます！！

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※外部リンクとなります。

株式会社横浜エクセレンス

横浜を拠点に活動しているプロバスケットボールクラブ。

かつては「東京エクセレンス」として活動するも2021年、本拠地の横浜移転に伴い、クラブ名称を「横浜エクセレンス / YOKOHAMA EXCELLENCE」へと改称いたしました。

クラブ名は「Strive for Excellence」という常に自己向上の努力を惜しまないという生き方を表現しています。

すなわち、「EXCELLENCE」には心技体の全てにおいて「素晴らしい」という意味を表しています。