オンライン診療後の薬局探し・薬の受け取り予約がよりスムーズに。みてねコールドクター、EPARKくすりの窓口と連携開始

株式会社コールドクターオンライン診療後の薬局探し・薬の受け取り予約がよりスムーズに。みてねコールドクター、EPARKくすりの窓口と連携開始

株式会社コールドクター（本社：東京都渋谷区、代表取締役：合田 武広）と株式会社くすりの窓口（本社：東京都豊島区、代表取締役：堤 幸治）は、オンライン診療後の薬局利用体験の向上を目的に、「みてねコールドクター」と「EPARKくすりの窓口」のサービス連携を開始したことをお知らせいたします。

本連携により、「みてねコールドクター」でオンライン診療を受診した患者は、EPARKくすりの窓口が提供する全国約61,000店舗の薬局データをもとに、薬を受け取る薬局をスムーズに検索・選択できるようになります。さらに、処方箋ネット受付に対応している全国約21,000店舗の薬局については、「みてねコールドクター」アプリ上から薬の受け取り日時を予約することが可能となります。

連携の背景

近年、オンライン診療の普及に伴い、診察後の薬の受け取り体験の利便性向上が求められています。一方で、これまで「みてねコールドクター」においては、薬局の営業時間などの最新情報を把握することが難しい場合があり、患者側が適切な薬局を見つけるまでに時間を要するケースや、受け取り時間の調整に手間がかかるといった課題がありました。

両社はこれらの課題を解決し、診療から服薬まで一貫したスムーズな医療体験を実現するため、本連携に至りました。

本連携により実現されること

最新かつ正確な薬局情報のもとでのスムーズな薬局検索

EPARKくすりの窓口が提供する情報を活用することで、営業時間や対応状況など、より精度の高い情報をもとに薬局を選択可能となります。

EPARKくすりの窓口が提供する情報を活用することで、営業時間や対応状況など、より精度の高い情報をもとに薬局を選択できる

薬の受け取り日時の事前予約

処方箋ネット受付に対応している薬局においては、アプリ上から薬の受け取り日時を指定することができ、診察から薬の受け取りまでを自身の都合に合わせて調整しやすくなります。

処方箋ネット受付に対応している薬局は、みてねコールドクターのアプリ上から薬の受け取り日時を指定することができる

薬局との直接コミュニケーションによる受け取りの円滑化

患者と薬局間で直接コミュニケーションが可能となり、受け取り時間や在庫状況の確認がスムーズに行えるようになります。これにより、特にサービス利用が集中する時間帯においても、円滑な薬の受け取りが期待されます。

【薬受け取り予約フローイメージ図】患者と薬局間で直接コミュニケーションが可能となり、受け取り時間や在庫状況の確認がスムーズに行える

今後の展望

両社は本連携を通じて、オンライン診療後の体験価値をさらに向上させ、診療から服薬まで一貫した、より安心で便利な医療体験の実現を目指してまいります。

今後もそれぞれの強みを活かしながら、より利便性の高いサービスの提供に取り組んでまいります。

子どもも、親も、救いたい。家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」

医師監修オンライン診療アプリ「みてねコールドクター」では、24時間365日、ビデオ通話で医師の診察を受けられるオンライン診療サービスを提供しています。

システム手数料は無料。保険証・医療証も適応でき、対面受診と同じ金額でオンライン診療が受けられます。

みてねコールドクターの特徴

・24時間365日、最短5分で受診可能

・システム利用料無料

・保険証や医療証適応

薬は近隣の薬局で受け取れるほか、全国配送（離島を除く）、一部地域では即日配送にも対応。

登園・登校に必要な診断書や登園許可証の発行も可能です。

夜間・休日に診察を受けたい、病院での長い待ち時間は子どもがぐずってしまい大変、お薬が欲しいけど病院に行く時間がないなど、家族の病気や通院のお悩みをサポートします。

みてねコールドクター【オンライン診療】のご紹介

https://calldoctor.jp/news/article/50/

ダウンロードURL

【iOS】https://apps.apple.com/jp/app/id1516410571

【Android】https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.calldoctor.app

家族のためのオンライン診療アプリ「みてねコールドクター」

■会社概要

社名：株式会社コールドクター

本社：東京都渋谷区東3-14-15 MOビル５階

代表者：合田 武広

事業内容：オンライン診療サービス「みてねコールドクター 」の運営

URL：https://calldoctor.co.jp/

「みてねコールドクター」は株式会社コールドクター及び株式会社MIXIの商標です。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社コールドクター 広報担当

pr@calldoctor.co.jp

株式会社くすりの窓口 広報担当

https://kusurinomadoguchi.co.jp/contact/other/