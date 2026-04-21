飯彩堂　あべのハルカス店4月2９日 オープンのお知らせ

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株式会社バローホールディングス




中部フーズ株式会社　代表取締役社長　纐纈　直孝



中部フーズ株式会社は、2026年4月29日（水）、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）のウイング館地2階惣菜売場に、どんぶり専門店「飯彩堂（はんさいどう） あべのハルカス店」をオープンいたします。


当店は「旨い飯で、今日を満たす。」をコンセプトに、まぐろを主役に据えた海鮮丼を中心に、カツ重や天丼など多彩なメニューを展開し、食べ応えと満足感をお届けします。ご飯と具材を一体で楽しめる手軽さに加え、気分に合わせて選べる楽しさも魅力の”丼”スタイルに着目しました。



■商品について


　本ブランドでは、三重・四日市の人気店「まぐろレストラン」を運営する、バローグループの株式会社ダイエンフーズ協力のもと、まぐろの旨さとボリュームを活かした海鮮丼を展開いたします。まぐろを豪快に盛り付けた看板商品「まぐろ豪快丼」や、天然南まぐろ中トロを使用した「まぐろ三昧丼」など、満足感のある丼を取り揃えます。


また、大ぶりの海老を3尾使用した「大海老天重」や、枕崎産鰹本枯節・利尻昆布を使用した「あわせ出汁の煮込みカツ重」、季節ごとに具材が変わる「だし香る海老あられ天丼」など多彩な商品をご用意しております。




※写真はイメージです。

■オープン記念セール　


　4月29日(水)より5月12日(火)まで、各日200パック限定で、「まぐろ豪快丼」を980円（税込）にて販売いたします。




※写真はイメージです。

■店舗外観イメージ　　



※実際の店舗と一部異なる場合があります。

■同日オープンのお知らせ


　なお同日、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階の隣接区画において、当社が新たに立ち上げた「彩膳ことのはby Delica Kitchen」をオープンいたします。詳細につきましては、別途ご案内いたします。




＜飯彩堂　店舗概要＞


1．店舗名称飯彩堂（はんさいどう）　あべのハルカス店


2．オープン日2026年4月29日（水）


3．所在地大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号


4．電話番号06-6657-6014


5．営業時間午前　10時00分　～午後　8時30分


6．休業日施設に準ずる


7．店舗面積約６.5平方メートル


8.コンセプト「旨い飯で、今日を満たす。」


見て満足・食べて満腹を叶える多彩な丼を取り揃えます。



＜企業概要＞


1．社名中部フーズ株式会社


2．会社設立1985年5月


3．本社所在地岐阜県多治見市高根町4丁目20番地


TEL 0572-29-1610 URL https://chubufoods.co.jp/


4．代表者代表取締役社長　纐纈　直孝


5．資本金9,500万円


6．株主構成株式会社バローホールディングス　100％


7．事業内容惣菜及びベーカリーの商品企画・製造・販売


8．製造販売供給企業株式会社バロー、株式会社食鮮館タイヨー、株式会社公正屋、


中部薬品株式会社 等


9．直営店デリカキッチン 19店舗　


寿し　匠味　　 　　1店舗


彩膳ことのは　 1店舗


飯彩堂　　　　　 1店舗


にぎりたて　　 　 40店舗


ガラムとマサラ 　　12店舗


ミルクノキモチ　　　1店舗


　　　


10．製造拠点


多治見本社工場　岐阜県多治見市高根町四丁目20番地


（米飯・和惣菜・サラダ・和菓子・餃子製造）


静岡工場　静岡県島田市阪本512番地の9


（米飯・野菜加工・サラダ・和惣菜製造）


名古屋亀島工場　愛知県名古屋市中村区井深町1-1（米飯製造）


北欧倶楽部明和工場　岐阜県多治見市明和町三丁目1番地の198（ベーカリー・パン生地製造）


北欧俱楽部恵那工場　岐阜県恵那市長島町正家366番地の1（パン、ドーナツ類焼成）