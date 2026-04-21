飯彩堂　あべのハルカス店4月2９日 オープンのお知らせ

株式会社バローホールディングス

中部フーズ株式会社 代表取締役社長 纐纈 直孝

中部フーズ株式会社は、2026年4月29日（水）、近鉄百貨店 あべのハルカス近鉄本店（大阪市阿倍野区）のウイング館地2階惣菜売場に、どんぶり専門店「飯彩堂（はんさいどう） あべのハルカス店」をオープンいたします。

当店は「旨い飯で、今日を満たす。」をコンセプトに、まぐろを主役に据えた海鮮丼を中心に、カツ重や天丼など多彩なメニューを展開し、食べ応えと満足感をお届けします。ご飯と具材を一体で楽しめる手軽さに加え、気分に合わせて選べる楽しさも魅力の”丼”スタイルに着目しました。

■商品について

本ブランドでは、三重・四日市の人気店「まぐろレストラン」を運営する、バローグループの株式会社ダイエンフーズ協力のもと、まぐろの旨さとボリュームを活かした海鮮丼を展開いたします。まぐろを豪快に盛り付けた看板商品「まぐろ豪快丼」や、天然南まぐろ中トロを使用した「まぐろ三昧丼」など、満足感のある丼を取り揃えます。

また、大ぶりの海老を3尾使用した「大海老天重」や、枕崎産鰹本枯節・利尻昆布を使用した「あわせ出汁の煮込みカツ重」、季節ごとに具材が変わる「だし香る海老あられ天丼」など多彩な商品をご用意しております。

※写真はイメージです。

■オープン記念セール

4月29日(水)より5月12日(火)まで、各日200パック限定で、「まぐろ豪快丼」を980円（税込）にて販売いたします。

※写真はイメージです。

■店舗外観イメージ

※実際の店舗と一部異なる場合があります。

■同日オープンのお知らせ

なお同日、近鉄百貨店あべのハルカス近鉄本店 ウイング館地2階の隣接区画において、当社が新たに立ち上げた「彩膳ことのはby Delica Kitchen」をオープンいたします。詳細につきましては、別途ご案内いたします。

＜飯彩堂 店舗概要＞

1．店舗名称飯彩堂（はんさいどう） あべのハルカス店

2．オープン日2026年4月29日（水）

3．所在地大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1番43号

4．電話番号06-6657-6014

5．営業時間午前 10時00分 ～午後 8時30分

6．休業日施設に準ずる

7．店舗面積約６.5平方メートル

8.コンセプト「旨い飯で、今日を満たす。」

見て満足・食べて満腹を叶える多彩な丼を取り揃えます。

＜企業概要＞

1．社名中部フーズ株式会社

2．会社設立1985年5月

3．本社所在地岐阜県多治見市高根町4丁目20番地

TEL 0572-29-1610 URL https://chubufoods.co.jp/

4．代表者代表取締役社長 纐纈 直孝

5．資本金9,500万円

6．株主構成株式会社バローホールディングス 100％

7．事業内容惣菜及びベーカリーの商品企画・製造・販売

8．製造販売供給企業株式会社バロー、株式会社食鮮館タイヨー、株式会社公正屋、

中部薬品株式会社 等

9．直営店デリカキッチン 19店舗

寿し 匠味 1店舗

彩膳ことのは 1店舗

飯彩堂 1店舗

にぎりたて 40店舗

ガラムとマサラ 12店舗

ミルクノキモチ 1店舗

10．製造拠点

多治見本社工場 岐阜県多治見市高根町四丁目20番地

（米飯・和惣菜・サラダ・和菓子・餃子製造）

静岡工場 静岡県島田市阪本512番地の9

（米飯・野菜加工・サラダ・和惣菜製造）

名古屋亀島工場 愛知県名古屋市中村区井深町1-1（米飯製造）

北欧倶楽部明和工場 岐阜県多治見市明和町三丁目1番地の198（ベーカリー・パン生地製造）

北欧俱楽部恵那工場 岐阜県恵那市長島町正家366番地の1（パン、ドーナツ類焼成）