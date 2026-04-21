LED TOKYO、日本科学未来館の「シアタールーム」に大型曲面LEDパネルを提供。 音と映像が織りなす究極の没入型体験空間の実現をサポート。

LED TOKYO株式会社

LEDビジョンをはじめ、様々な映像ソリューションを提供するLED TOKYO株式会社（本社：東京都渋谷区、以下「LED TOKYO」）は、日本科学未来館（東京都江東区）に新設されるイマーシブ型体験空間「シアタールーム」へ、曲面型のイマーシブLEDウォール（W10,443mm×H5,135mm）を提供したことをお知らせいたします。

本LEDウォールは、2026年4月25日(土)より公開される、人類未踏の星々を巡る没入型インスタレーション作品『Voyage 未踏のむこう』の上映スクリーンとして活用されます。

■ 導入の背景と役割

日本科学未来館が新設する「シアタールーム」は、科学データに基づいた高精細な映像と音響、さらに宇宙船を思わせる、ラウンジのようなゆったりとした着席型ステージを配した、科学的体験とイマーシブ（没入型）体験の融合を目指した空間です。

LED TOKYOは、宇宙船の窓を彷彿とさせる「大型曲面LEDパネル」を提供。平面では実現が難しい広い視野角と、宇宙の深淵を再現する高いコントラスト比を実現し、歪みを抑え、臨場感あふれる迫力で再現することで、来館者がまるで宇宙船に乗って惑星を巡っているかのような「非日常の没入体験」を視覚面から強力にサポートします。

■ 作品『Voyage 未踏のむこう』について

本作品は、宇宙探査の歴史のなかで蓄積された科学データをもとに、太陽や火星、そして探査機すら踏み込めていない木星の雲の中、遠い宇宙を旅するNASAの探査機「ボイジャー」の姿などを高精細なCGで再構築したものです。

- 企画・制作：日本科学未来館- 監修： 渡部 潤一 氏（京都産業大学 特別客員教授 神山宇宙科学研究所所長）- ナレーション： 青葉 市子 氏（音楽家）- 機材提供： LED TOKYO株式会社

LED TOKYOの高品質なLEDディスプレイは、作品の世界観とアーティスティックな映像美を両立させるための重要なインフラとして、本プロジェクトを支えています。

■ 日本科学未来館 展示公開概要

■ 今後の展望

- 公開日： 2026年4月25日(土)- 会場： 日本科学未来館 7階 シアタールーム- 上映作品： 『Voyage 未踏のむこう』- 詳細URL： https://www.miraikan.jst.go.jp/news/general/202604024484.html

LED TOKYOは今後も、LEDビジョンや周辺技術を駆使し、教育・エンターテインメント・社会課題解決の場で、これまでにない体験の創出を目指し、エンターテインメントによる感動を提供し続けてまいります。

画像提供：日本科学未来館 写真：細川比呂志