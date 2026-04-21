時間はかけたくない！だけど保湿はしたい「無添加※1 ミルキーミスト」で全身うるさらに

株式会社ネイチャーラボ

株式会社ネイチャーラボ（本社:東京都渋谷区）は、「やさしさを信じる、生き方がいい。」をコンセプトに展開している『ダイアンボタニカル』より、全身使えるボディミストを2026年5月1日(金)より全国発売いたします。

発売を記念して、本品が当たるSNSプレゼントキャンペーンも実施いたします。

ダイアンボタニカルは家族みんなをやさしく洗ってうるおす、無添加※1のボディ&ヘアケアシリーズです。こだわりである90%以上※2天然由来成分を維持しながら、3種のボタニカルセラミド※3とビタミンC※4を配合。紫外線やエアコンで乾燥しがちな夏の肌に、シュッと吹きかけるだけで手軽にうるおいを与えます。

ミルキーミストは、からだも顔もこれ1本でケアが完了する、忙しい時やスキンケアを手早く済ませたい時に便利な時短アイテムです。乾燥が気になる時は既存のボディミルクと併用することで、よりリッチなうるおいを体験できます。ベタつきが苦手な方や、動き回るお子様とのシェアにもぴったり。シーンに合わせて使い分けができ、夏の「とにかく楽な」スキンケアを叶える待望の新アイテムです。

■商品特徴

・ベタつかないのに、しっかりうるおう「ミルキー処方」

シュッとひと吹きで、乳液のような保湿力をミストの軽さで実現。

からだだけでなく、顔にもお使いいただけます。

・3種のボタニカルセラミド※3 & ビタミンC※4配合

ユズ・コメ・パイン由来のセラミドに加え、ビタミンC※4を配合。

日差しや空調で乾燥しがちな肌のバリア機能をキープし、みずみずしいうるおいを与えます。

・家族で使える90%以上※2天然由来成分＆低刺激※5

90%以上※2が天然由来成分でできており、子どもと一緒に使える低刺激処方。

ダイアンボタニカルこだわりの7つの無添加※1も守っています。

・シトラス＆ホワイトブーケの香り

夏にぴったりの、爽やかで清潔感のある微香タイプです。

■商品概要ダイアンボタニカル ミルキーミスト微香タイプ

自然にも自分にもやさしいダイアンボタニカルならではの「10種のオーガニックボタニカルエキス※6」や「8種のレアオイル※7」はそのままに、ユズ・コメ・パインの3種のボタニカルセラミド※3を配合した全身用乳液ミスト。

本体：200mL / 1,265円(税込)

※発売日：2026年5月1日

最大の特徴は、からだも顔もこれ1本で完了する圧倒的な手軽さ。低刺激処方※5でお子様も一緒に、家族みんなでお使いいただけます。紫外線やエアコン、汗拭き後など、夏特有の過酷な環境で起こる、夏の隠れ乾燥肌をシュッとひと吹きで瞬間ケア。暑い時期でもベタつきを気にせず、これ1本でスキンケアが完結するため、お風呂上がりや外出先など、忙しい毎日の保湿習慣をとにかく楽に変えてくれます。

※1 サルフェートフリー(ラウレス硫酸Naなど)、パラベンフリー、合成色素フリー、鉱物油フリー、石油系界面活性剤フリー、エタノールフリー、シリコンフリー

※2 水を含む

※3 グルコシルセラミド(保湿成分)・ユズ果実エキス(保湿成分)・パイナップル果実エキス(保湿成分)

※4 テトラヘキシルデカン酸アスコルビル（保湿成分）

※5 全ての方に皮膚刺激が起きないということではありません。

※6 アルテア根エキス、カミツレ花エキス、サントリソウエキス、セージ葉エキス、タチジャコウソウ花/葉/茎エキス、ダマスクバラ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ニガヨモギエキス、ラベンダー花エキス、ローズマリー葉エキス（全て保湿成分）

※7 プルーン種子油、バオバブ種子油、アルガニアスピノサ核油、シロバナルーピン種子油、スクレロカリアビレア種子油、マンゴー種子油、テオブロマグランジフロルム種子油、カラパグアイアネンシス種子油（全て保湿成分）

■モニタープレゼントキャンペーン

発売を記念して、ダイアンボタニカルの公式InstagramとXにて、本商品（ダイアンボタニカル ミルキーミスト）が抽選で当たるキャンペーンを実施いたします。

応募期間：2026年4月21日(火)～5月3日(日)

【モニターキャンペーン】抽選で50名様

ダイアンボタニカル公式Instagramアカウントをフォロー＆いいねでご応募いただけます。

https://www.instagram.com/dianebotanical/(https://www.instagram.com/dianebotanical/)

【プレゼントキャンペーン】抽選で3名様

ダイアンボタニカル公式X（旧Twitter）アカウントをフォロー＆リポストでご応募いただけます。

https://x.com/dianebotanical(https://x.com/dianebotanical)

■家族みんなで使える、やさしいボディミスト&ボディミルクシリーズ■10種のオーガニックボタニカルエキス配合

（エキスは全てオーガニック基準です）*1 タチジャコウソウ花/葉/茎エキス *2 トウキンセンカ花エキス *3ニガヨモギエキス *4 サントリソウエキス(保湿)（全て保湿成分）

■ダイアンボタニカルのこだわり〈7つの無添加〉

ダイアンボタニカルとは

ダイアンボタニカルは、「やさしさを信じる、生き方がいい。」をコンセプトに、大人から子どもまで家族みんなをやさしくケアする、無添加※1のヘア&ボディケアシリーズです。

90％以上※2が天然由来成分で、植物性由来の洗浄成分を使用しており、頭皮やお肌をやさしく洗います。

ダイアンボタニカル 公式ブランドHP：http://www.diane-botanical.com(http://www.diane-botanical.com)