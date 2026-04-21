カラオケまねきねこZEROカラ新モデルに長浜広奈さんが就任！

株式会社コシダカ

株式会社コシダカ（東京本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：腰高 博）が運営する「カラオケまねきねこ」は、2026年4月21日（火）より、高校生グループを対象とした室料無料サービス「ZEROカラ」の新モデルとして、長浜広奈さんが就任することになりました。

■ 新ZEROカラモデルは長浜広奈さん

全国の「カラオケまねきねこ」で展開している「ZEROカラ」の新モデルに、地上波放送やSNSなど、多方面で活躍する長浜広奈さんが就任します。

4月21日（火）より、店頭POPや公式サイト、SNSにて長浜さんを起用した新ビジュアルの展開を開始。α世代やZ世代から高い支持を得ている長浜広奈さんを新モデルに迎えることで、より身近でワクワクするカラオケ体験を提案してまいります。

ZEROカラ公式ページはこちら

https://www.karaokemanekineko.jp/service/zerokara/(https://www.karaokemanekineko.jp/service/zerokara/)

■高校生室料0円「ZEROカラ」とは？

カラオケまねきねこの「ZEROカラ」は、高校生の皆様にカラオケをより気軽に楽しんでいただけるよう、2015年9月から開始したサービスです。

・対象： 全国の「カラオケまねきねこ」店舗を利用する高校生グループ

・内容： 室料0円（※別途、お一人様1品以上のワンドリンクかオプションオーダーが必要です）

※サービスの詳細は、ZEROカラ公式ページをご参照してください。

■長浜広奈さん就任コメント

この度、カラオケまねきねこZEROカラのアンバサダーに就任いたしました！

放課後やお仕事終わりに行っている思い出の場所なのでとっても幸せです！撮影も可愛い！って沢山言ってもらえて最大級の可愛いを出すことができました！

皆んなひなとカラオケまねきねこで最高の青春送ろうね。これからよろしくお願いします！

■長浜広奈さん プロフィール

生年月日： 2008年6月19日

出身地： 東京都

所属： seju

略歴： ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』シリーズ（マクタン編、ハロン編、夏休み編2025等）に参加。その独特で素直な感性が「おひな様語録」として大きな反響を呼び、SNS総フォロワー数は約167万人に到達するなど、同世代から圧倒的な支持を得ている。

主な受賞歴：

・AMF「JC・JK流行語大賞2025」ヒト部門 第1位

・Simeji「Z世代トレンドアワード2025」ヒト部門 大賞

・モデルプレス「今年の顔 2025」選出

人物像： 趣味は裁縫、メイク、ダンス。前向きな性格とキレのある発言で知られ、現在はモデルやタレントとして地上波バラエティ番組等にも活動の幅を広げている。

■カラオケまねきねこについて

大きな「まねきねこ」の看板が目印の「カラオケまねきねこ」は、北は北海道から南は沖縄まで、業界トップの店舗数を展開するカラオケチェーンです。海外でも韓国、マレーシア、タイ、インドネシアの4カ国に進出し、日本と同様の「安心・安全」「リーズナブル」「フレンドリー」なお店づくりで、着実に知名度を高めています。その特徴は、お客様に喜んでいただけるよう、心配りのサービスを追求している点にあります。「飲食物持ち込みOK」「全室禁煙」など、業界の先駆けとなった独自のサービスに加え、今後はカラオケルームを使用してのライブビューイングや、シアタールーム、ゲームルームとしての使用、あるいはリモートワークでの使用など、カラオケに限らない新たなエンタメ拠点（Entertainment as Infrastructure）としての開発も進んでいます。高品質な接客と新サービスで、より多くの方々に愛される店舗へ。成長し続ける「カラオケまねきねこ」で、楽しいひと時をお過ごしください。

■株式会社コシダカホールディングスについて

株式会社コシダカホールディングスは、「エンタメをインフラに」をビジョンに「カラオケまねきねこ」のカラオケ事業を中心に展開するエンターテイメント企業です。飲食持込可・全室禁煙などの業界初の取り組みで、誰もが気軽に楽しめる“日常エンタメ”の場を提供してきました。全世界の人々に進化させた有意なサービス・商品を提供し続けることによって、豊かな余暇生活の実現と希望に溢れた平和な世界の構築に貢献してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社コシダカホールディングス 東証プライム（証券コード：2157）

代表者：代表取締役社長 腰高博

東京本社 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂2丁目25-12 道玄坂通10F

設立：1967年3月

資本金：25億70百万円（2025年2月末現在）

店舗数：日本を含む世界5か国に813店舗（2026年1月末現在）

売上高：693億87百万円（2025年8月期連結）

■関連リンク

コシダカホールディングス公式ホームページ https://www.koshidakaholdings.co.jp/ja/index.html

株式会社コシダカ公式ホームページ https://www.koshidaka.co.jp/

カラオケまねきねこ公式ホームページ https://www.karaokemanekineko.jp/

カラオケまねきねこ公式X https://x.com/maneki_official

カラオケまねきねこ公式TikTok https://www.tiktok.com/@maneki_official