「食べログ 食堂 百名店 2026」を発表

株式会社カカクコム

株式会社カカクコムが運営するレストラン検索・予約サービス「食べログ（https://tabelog.com/）」は、2026年4月21日（火）、食べログユーザーから高い評価を集めた「食べログ 食堂 百名店 2026」を発表しました。

発表サイト：https://award.tabelog.com/hyakumeiten/shokudo/2026(https://award.tabelog.com/hyakumeiten/shokudo/2026)

「食べログ 食堂 百名店 2026」について

「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンルごとに高い評価を集めた100店を発表するグルメアワード。2017年より数々のジャンルで毎年発表しており、「食堂 百名店」は今回で3回目の発表（※）となります。今回は東京都から24店、福岡県から11店、千葉県から7店が選出されました。

（※）初回は「食べログ 定食 百名店」、前回より「食べログ 食堂 百名店」に変更

選出方法について

選出基準日：2026年3月12日

以下条件に該当する店舗から点数上位100店を選出

・選出基準日時点で、第一ジャンルが「食堂」となっている

2026年は初選出が25店

5大うに食べ比べと熟成に拘るうに料理専門店「うに専門店 世壱屋 函館朝市店(https://tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1073958/)」（北海道函館市）や、しめ鯖丼やサーモン丼など、鮮度抜群の魚介を味わえる「海鮮食堂 さばや(https://tabelog.com/niigata/A1501/A150101/15020489/)」（新潟県新潟市）、創業90余年、秘伝の味噌で二昼夜漬け込む伝統の西京漬専門店「西京焼き 京都やま六(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26039724/)」（京都府京都市）、鹿児島産黒毛和牛や鹿児島特産の黒豚、お刺身なども揃う「わしょく亭(https://tabelog.com/kagoshima/A4601/A460101/46003295/)」（鹿児島県鹿児島市）など、各エリアから幅広く選出されました。

食堂 百名店 2026 初選出店（25店）

店名/エリア

食堂わた(https://tabelog.com/tokyo/A1304/A130402/13301720/)/東京都

築地 田所食品(https://tabelog.com/tokyo/A1313/A131301/13220295/)/東京都

とん汁と玄米の店 檍食堂(https://tabelog.com/tokyo/A1315/A131503/13276433/)/東京都

レバニラや金太郎 東京出張所(https://tabelog.com/tokyo/A1314/A131405/13289015/)/東京都

うに専門店 世壱屋 函館朝市店(https://tabelog.com/hokkaido/A0105/A010501/1073958/)/北海道

食事処 たらふく(https://tabelog.com/saitama/A1101/A110101/11046666/)/埼玉県

玉井屋(https://tabelog.com/saitama/A1105/A110605/11012295/)/埼玉県

食堂オーツカ(https://tabelog.com/chiba/A1202/A120202/12059567/)/千葉県

たけおごはん(https://tabelog.com/chiba/A1205/A120502/12029079/)/千葉県

海鮮食堂 さばや(https://tabelog.com/niigata/A1501/A150101/15020489/)/新潟県

のぶ味(https://tabelog.com/gifu/A2103/A210301/21001753/)/岐阜県

鈴波 エスカ店(https://tabelog.com/aichi/A2301/A230101/23006114/)/愛知県

西京焼き 京都やま六(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260101/26039724/)/京都府

呑喜屋むね(https://tabelog.com/kyoto/A2601/A260202/26016501/)/京都府

銀シャリ en(https://tabelog.com/osaka/A2705/A270501/27134058/)/大阪府

神戸温泉 創作ダイニング蒼(https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280112/28063657/)/兵庫県

神戸北野旭屋精肉店(https://tabelog.com/hyogo/A2801/A280101/28069552/)/兵庫県

富屋(https://tabelog.com/ehime/A3804/A380401/38012170/)/愛媛県

さばたろう(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400104/40063488/)/福岡県

中西食堂(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400201/40000918/)/福岡県

HAKKO食堂(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400105/40050325/)/福岡県

びっくり亭 本家 本店(https://tabelog.com/fukuoka/A4001/A400108/40018309/)/福岡県

宝楽(https://tabelog.com/nagasaki/A4203/A420302/42003262/)/長崎県

炭火焼き魚と、土鍋炊きごはん。定食屋 おちゃわん(https://tabelog.com/kagoshima/A4601/A460101/46018052/)/鹿児島県

わしょく亭(https://tabelog.com/kagoshima/A4601/A460101/46003295/)/鹿児島県



※移転やリニューアルの場合も初選出としています

※他ジャンルを含め、初めて百名店に選出されたお店を初選出としています

【食べログ 百名店について】

食べログでは、日本が誇る「おいしい」お店を表彰する年間アワード「The Tabelog Award

（https://award.tabelog.com/）」と合わせ、多様なニーズに合わせたお店選びに活用いただけるよう、幅広いジャンルで名店100店を発表しています。今年もアジア・エスニック、カレーなどのジャンルを発表予定です。

【食べログ 概要】

外食体験を豊かにするレストラン検索・予約サービス。掲載店舗数は89万店以上。お店が発信するこだわり情報やユーザーが投稿した口コミ・写真など、レストランに関する豊富な情報から、さまざまな視点で目的に合ったお店が探せます。またいつでもどこからでも、簡単に空席確認やネット予約ができます。

・食べログについて：https://tabelog.com/help/beginner/

・点数・ランキングについて：https://tabelog.com/help/score/

・口コミ・ランキングに対する取り組み：https://tabelog.com/help/policy/

・食べログアプリについて：https://tabelog.com/appli_campaign

2026年4月現在の掲載レストラン数は約89万件、口コミ投稿数は約9,063万件。

アクセス状況：月間利用者数 1億175万人、月間総PV24億6,234万PV（2025年12月実績）。

（デバイス別の月間利用者数）スマートフォン：8,336万人 パソコン：1,839万人

※月間利用者数の計測方法について：

サイトを訪れた人をブラウザベースで数えた利用者数です（特定のブラウザ、OS等によっては一定期間経過後に再訪した利用者を重複計測する場合があります）。モバイル端末のウェブページ高速表示に伴う利用者数の重複や、第三者による自動収集プログラムなどの機械的なアクセスについては可能な限り排除して計測しています。なお、食べログにおいては、2022年２月をもってAMP（Accelerated Mobile Pages）対応を終了いたしました。

＜公式SNSアカウント＞

・Facebook：https://www.facebook.com/tabelog/

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・中国語

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【株式会社カカクコム 会社概要】

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿南3丁目5番7号 デジタルゲートビル

代表取締役 ：村上 敦浩

事業内容 ：サイト・アプリの企画運営、各種プラットフォームの提供

当社運営サイト：https://corporate.kakaku.com/service