BIRKENSTOCKがバックストラップのイノベーション、MOGAMI TECH LOOPを発表。

Birkenstock Japan 株式会社

BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック）より、水辺やアウトドアなど多様なシーンに対応する耐水性を追求した「MOGAMI（モガミ）」シリーズから、新型「MOGAMI TERRA TEC LOOP（モガミ テックループ）」が登場します。

イノベーションによって誕生した本作は、伝説的なオリジナルフットベッドの可能性をさらに広げる一足。BIRKENSTOCKが長年培ってきた伝統を継承しながら、スポーツ後のリラックスタイムからアウトドアアドベンチャー、さらにはプールサイドでのひとときまで、さまざまなシーンでスタイリッシュに足元を彩ります。

自然な地面での移動を想定してデザインされた「MOGAMI TERRA」をベースに、耐水性・安定性・機能性をさらに高めた「MOGAMI TECH LOOP」。最大の特徴は、フィット感を自在に調整できる面ファスナー式のバックストラップです。踵にしっかりとフィットするTPU製ヒールパッドを備え、快適性と安定性を向上。伸縮性と耐摩耗性に優れた素材使いにより、足の自然な動きをサポートしながら、あらゆるシーンでソフトかつ確かなフィット感を実現します。

また、軽量で堅牢なTPUヒールパッドと、速乾性に優れたBirko-Flor(R)アッパーの組み合わせにより、アクティブな一日でも足を軽やかに、しっかりと支えます。足の形状を考慮したPUフットベッドには滑り止め加工が施されており、濡れた環境でも安心のグリップ力を発揮。さらに、機能性を高めたステルスバックルが、BIRKENSTOCKならではのダイナミックな実用性を際立たせています。

ACTIVEカテゴリーを象徴するモデルとして、「MOGAMI」シリーズでは高めに設計されたトゥバーとゆとりのあるトゥボックスが、足の自然な動きを促進し、通気性も確保。ダイレクトインジェクションによるPUアウトソールは、あらゆる天候下で柔軟性と高いトラクションを提供します。さらに、土などが詰まりにくいプロファイル構造により、さまざまな地形で優れたパフォーマンスを発揮します。

スタイリッシュなルックで都会での使用はもちろん、アウトドアにおいても優れたパフォーマンスを発揮するMOGAMI TECH LOOPは、ブラックとホエールグレイの二色展開で、4月17日(金)よりBIRKENSTOCKの直営店ならびに公式オンラインにて発売します。

MOGAMI TECH LOOP

右から：ブラック、ホエールグレイ

各15,400円 (税込)

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www.birkenstock.com/jp