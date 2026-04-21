【無償提供】MagicSuccess、カスタマーサクセス向け「明日から使えるCS実践トレーニング」を正式リリース

株式会社UPDATA

カスタマーサクセスに特化したAIワークスペース「MagicSuccess」を提供する株式会社UPDATA（東京都港区、代表取締役：岡村雅信）は、2026年3月より試験的に実施した「明日から使えるCS実践トレーニング（第1期）」が参加企業から高い評価を獲得したことを受け、本プログラムを正式サービスとしてリリースし、第2期（2026年5月14日～）および第3期（2026年5月27日～）の受講者募集を開始いたします。

開発の背景と課題

1. 現場が直面する「自社の成功パターン」構築の壁

近年、SaaSビジネスの急拡大に伴いカスタマーサクセスへの投資が加速しています。書籍やインターネットでノウハウを容易に取得できるようになった一方で、私たちが「MagicSuccess」を提供する中で見えてきたのは、「教科書通りの理論を自社の複雑なビジネスモデルにどう落とし込むか」に頭を悩ませ、自社独自の成功パターンを見出せずにいる企業が数多く存在するという現実です。成功パターンが確立されていなければ、優れたツールを導入してもその効果を最大化できないだけでなく、チーム全体の成果の底上げや生産性の向上、そして急激な組織拡大を見据えたスケーラビリティの確保も困難になります。

2. AI時代に求められるカスタマーサクセス人材の条件

今後不可避となるAI活用の成否を分けるのは、テクノロジーそのものではなく、その土台となる「自社の成功パターン」が精緻に設計されているかどうかです。AI時代においてカスタマーサクセスの現場で求められる人材とは、AIを使いこなすことを前提とし、「自社の成功パターン」を高い解像度で構築し、現場に実装できる人材だと考えています。

そのため、これからのCS担当者には以下の能力が強く求められます。

- カスタマーサクセスの本質的な体系への深い理解- 抽象的な理論を自社のビジネスモデルに適合させ、具体的なプロセスへと設計・言語化する能力

これらの課題を解決するため、座学（インプット）にとどまらず、学んだ内容をその場で自社の体制に落とし込むワークショップ（アウトプット）を組み合わせた、超・実践的な本トレーニングを開発いたしました。

「明日から使えるCS実践トレーニング」の特徴

本トレーニングは、現場で即座に結果を出すための「即効性」を最重視したプログラムです。

先行実施した「第1期」の反響

- 成果に直結する「3つの設計」に特化「セグメント」「ライトサクセス（顧客が最初に得るべき成果の定義）」「リニューアル」という最重要プロセスに集中して取り組みます。- 実践型ワークショップと参加者同士の相互研鑽理論の習得に留まらず、自社の実例に落とし込むワークショップを並行実施。他社の参加者との意見交換を通じて客観的な視点を取り入れ、アクションプランをブラッシュアップします。- 圧倒的な即効性と再現性座学で得た知識をその場で自社専用のプロセスへと昇華させるため、翌日から迷いなく現場で実行できます。また、属人的なスキルに頼らず、組織として成果を出し続けるための「再現性」を持った仕組みづくりをサポートします。

完全招待制で実施した第1期では、「漠然としていた課題が明確に言語化された」「共通言語化のためにチーム全員で受講させたい」といった声を多数いただきました。受講直後に自社内でワークショップを展開し、スピーディーに業務へ実装された企業様もいらっしゃいます。この反響を受け、より多くのCS担当者様へ本プログラムをお届けするべく追加開催を決定いたしました。

第1期 受講者コメント（抜粋）

株式会社スタメンTUNAG事業部 カスタマーサクセス部 部長菊地 達登 様

初回から内容がすごく濃いです！改めてCSについて体系的に学べる機会になっています。他の企業との交流もあるため、普段の自分自身が考えていることが整理されます。またCS実践トレーニングで学んだことを日頃から対応しているCS業務にも「すぐに」活かせることも嬉しいです。

CSを初めてチャレンジする方からCSをやられてきた方まで学びになる研修だと思います！

株式会社KiteRa CS Ops中村 優介 様

CSの設計を定期的に見直す中でこれまでモヤッとしていた課題の解像度が一気に上がりました。ライトサクセス/ミドルサクセスの考え方はオンボーディング強化に直結するヒントをいただき、早速自社へ持ち帰ってあらためてブラッシュアップを進めています。

セグメント別の完了基準やギャップ分析などといった具体的なアクションに落とし込めるよう社内議論をすすめられた点が最大の収穫です。CS担当として一歩先に進みたい方にぜひおすすめしたい講座です！

株式会社Jストリーム営業本部プロダクトマーケティングセールス部 カスタマーサクセス課 課長大濱健介様

CSのサイクルを整理した上で、優先的に取り組むプロセスについて理由と共にレクチャー頂くことができるので、すべきこと、できていないこと、できているが惜しいことを洗い出すことに繋がります。既にCSに関するアクションを実施し、ノウハウもある程度持っていましたが、それぞれが断片的でプロセス化されていなかったので、トレーニングを受けて次に起こすべきアクションが明確になりました。

「明日から使えるCS実践トレーニング」開発者・講師コメント

株式会社UPDATA 執行役員関戸翔太

第1期では参加者の皆様から想定以上の反響をいただき、私自身も非常に大きな手応えを感じています。

本プログラムは「明日から現場で使えること」を何よりも大切にしています。理論を学ぶだけでなくワークショップ形式にこだわったのは、得た知識をその場ですぐに「自社の型」へと落とし込むことが、成果創出への一番の近道だと考えたからです。

トレーニングを通じて一人でも多くのCS担当者を支援し、一社でも多くの事業成長を支えていきたい。そして、明るく強いビジネスが次々と生まれることが、日本経済を元気にする原動力になれたらと考えています。

「自社の成功パターン」を一緒に見つけ、AI時代を勝ち抜く組織を共に創っていきましょう！

開催概要・スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/57412/table/50_1_74c718478dc99e6646a1638dfff29122.jpg?v=202604210251 ]第2期：木曜・夜間コース（2026年5月14日～6月25日）- 第1回：5月14日（木）19:00～21:00 【オンライン】カスタマーライフサイクル / セグメント設計- 第2回：5月28日（木）19:00～21:00 【オンライン】オンボーディングのベストプラクティス- 第3回：6月11日（木）19:00～21:00 【オンライン】リニューアルのベストプラクティス- 第4回：6月25日（木）19:00～22:00 【リアル開催】ゲスト講師登壇 ＆ 参加者懇親会

申込URL：https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort2(https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort2)

お申込みはコチラ :https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort2?event_utm_source=updata_prtimes

第3期：水曜・ランチタイムコース（2026年5月27日～7月8日）- 第1回：5月27日（水）12:00～14:00 【オンライン】カスタマーライフサイクル / セグメント設計- 第2回：6月10日（水）12:00～14:00 【オンライン】オンボーディングのベストプラクティス- 第3回：6月24日（水）12:00～14:00 【オンライン】リニューアルのベストプラクティス- 第4回：7月8日（水）19:00～22:00 【リアル開催】ゲスト講師登壇 ＆ 参加者懇親会

申込URL：https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort3(https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort3)

お申込みはコチラ :https://magicsuccess.tech/event/detail/cs_training_cohort3?event_utm_source=updata_prtimes株式会社UPDATA

■ カスタマーサクセス特化型AIワークスペース「MagicSuccess」

MagicSuccessは、SaaS企業のカスタマーサクセスに特化したAIワークスペースです。顧客データ基盤×AIをオールインワンで提供することで、カスタマーサクセスに最適化されたAI活用環境を短期間で立ち上げることが可能です。煩雑な業務はAIに任せ、CSMは顧客へのアプローチに専念できる環境を実現。最短2週間での導入が可能で、「アップセル・クロスセル率1000％向上」「チャーン50％削減」といった高い成果を生み出しています。

https://magicsuccess.tech/



■ 超実践型プログラム「明日から使えるCS実践トレーニング」

現場での「即効性」と「再現性」にこだわったSaaS企業向け無償トレーニングです。自社のビジネスモデルに合わせた成功パターンを構築するワークショップを通じ、AI時代を牽引できる実践的なカスタマーサクセス人材の育成を支援。現場ですぐに実行可能なレベルまでアクションプランをブラッシュアップします。



■ カスタマーサクセス専門メディア「CS NOW」

CS担当者から組織を率いる経営層まで、カスタマーサクセスに関心を持つすべての方へ向けたオウンドメディアです。現場で活きる実践的なノウハウや最新事例を発信し、日本市場における概念の普及と業界の発展を後押しします。

https://media.updata.tech/



■ 業界発展に向けたコミュニティ・カンファレンス運営

自社プロダクトの提供にとどまらず、「日本カスタマーサクセス協会」の設立および常任理事としての運営参画をはじめ、CS特化型の大規模カンファレンスや交流会を主催。業界全体のナレッジ共有とエコシステム構築に尽力しています。



■会社概要

会社名：株式会社UPDATA(https://updata.tech/)

代表者：代表取締役 岡村 雅信

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2丁目7番20号猪瀬ビル2階

資本金：8250万円（資本準備金含む）

設立：2007年9月

事業内容：カスタマーサクセスに特化したAIプロダクトやトレーニングの開発・提供、交流会やカンファレンスの開催・運営



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