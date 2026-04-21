「Otolio（オトリオ）」、会議後のメール自動生成機能の提供を開始

エピックベース株式会社

エピックベース株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：松田崇義）は、議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行してくれるAIエージェントサービス「Otolio」において、会議後のフォローアップメールを自動で生成する機能の提供を開始いたしました。

本機能により、会議が終わるとすぐに、参加者への連絡に使えるメールの下書きが仕上がります。会議の内容がそのまま反映された文面が用意されるため、担当者は内容を確認し、そのままメール送信まで完了できます。

メール自動生成機能とは

「メール自動生成機能」は、会議が終わると、その内容を反映したメールの下書きが自動で仕上がり、そのまま送信まで行える機能です。商談・1on1・定例・採用面談など、さまざまな会議で利用できます。

機能の特徴

1. 会議が終わった直後に、メールの下書きが完成している

会議直後の限られた時間でも、担当者は確認を終えればメール送信まで完了でき、後回しや失念を防げます。会議内容からお礼・議論の要点・次のアクションをまとめた下書きが自動で作成されます。

2. 会議で交わされたやり取りが、そのまま文面に活かされる

会議ごとに文面を一から考える手間がなくなり、送信のたびに生じる作業負担を軽減できます。Otolioが認識した会議の内容をもとに、テンプレート入力やプロンプト作成なしで、実際に話された流れを踏まえた自然な文面に仕上がります。

3. 画面を切り替えずに、Otolio上で確認から送信まで完結する

ツール間の移動やコピー&ペーストが発生せず、作業の流れを止めずに完了できます。ご利用中のメールサービスと連携することで、別のツールに画面を切り替えることなく、Otolioの画面上で下書きの確認から送信まで行えます。

※なお、Otolioでは音声データおよびお客様が登録したデータを機械学習に利用することはございません。

リリースの背景

AI議事録ツールの普及により、議事録そのものの作成負担はかつてに比べて大きく軽減されてきました。一方で、議事録作成は会議業務のごく一部に過ぎず、会議後のメール対応など、会議に関わる業務全体の負担は依然として大きいのが実情です。

中でも会議直後のお礼や決まったことの共有、次のアクションの連絡は、会議内容を踏まえた文面を一から作る必要があり、特に負担の大きい業務の一つです。次の予定がすぐ控えていることも多く、後回しになっているうちに失念してしまうことも少なくありません。最初の連絡の遅れや抜けは、相手への印象や次の一歩のスピードに直結します。

Otolioは会議に関わるあらゆる業務の自動化を通じて、大幅な業務工数の削減を実現するためにも、こうした会議後のメール対応の負担を軽減できる機能の提供を開始いたしました。

Otolio（旧: スマート書記）とは

Otolioは議事録作成などの会議に関わるあらゆる業務を自動で実行してくれるAIエージェントサービスです。オンライン・対面を問わず、会議の準備・記録・フォローアップまで幅広く対応します。複雑な設定は不要で、誰でも簡単に導入できます。

直近では、会議の種類ごとに議事録フォーマットを設定できる「カスタムテンプレート機能」に続き、今回の「メール自動生成機能」の提供を開始するなど、議事録作成にとどまらない会議業務全般の自動化を進めています。

累計8,000社以上の企業・自治体にご利用いただいております。東京都庁、積水化学工業株式会社など多くの組織で導入されています。AI精度向上に関する特許を取得しており、2025年のBOXIL SaaS調査では、議事録作成ツールの導入シェアで主要製品中1位（※）に選ばれています。

Otolioサービスサイト：https://www.smartshoki.com/

無料トライアル・資料請求：https://www.smartshoki.com/#footerTrial

お問い合わせ：https://www.smartshoki.com/contact/

※ 2025年BOXIL調べ：「議事録作成ツールの市場シェア 1,690人調査 1位はOtolio（旧：スマート書記）」

＜会社概要＞

エピックベース株式会社

代表者 ：代表取締役 松田崇義

所在地 ：東京都品川区西五反田5-1-3

設立 ：2020年1月

事業内容：音声を活用したAIソリューションの開発・運営

URL ：https://www.epicbase.co.jp