カタログ通販のセシール、マタニティマーク普及促進のための協賛広告を掲出開始【都営浅草線、都営三田線、都営新宿線、都営大江戸線】

株式会社セシール

株式会社セシール（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：村上 正和）は、女性のお悩みに寄り添った商品・サービスの提供を行う企業として、マタニティマーク普及促進のための協賛広告を掲載しています。2026年4月よりセシールで働くスタッフの写真を起用した新デザインポスターの掲載を開始しました。

■「心地よさ」を支える、セシールの"人"たち

株式会社セシールは1972年の創業以来、通信販売業界の中でも歴史ある老舗企業として長きにわたりお客様に愛され続けてきました。今回のポスターには、セシール創業の地である自然豊かな香川県で働く仲間たちの写真を起用しました。新ブランドスローガン「心地いいに、ときめく。」に基づく「心地いい商品やサービス」の背景には、毎日お客様のことを想って働く"人"の存在があります。

その存在こそが、セシールの誠実さとあたたかさを体現していると考えているからです。

セシールはこれからも、子育てにかかわる人をはじめ、すべての人が心地よく過ごせる社会づくりに貢献してまいります。

掲出概要

掲載期間：2026年4月から2026年3月頭ごろを予定

掲載沿線：都営浅草線、都営三田線、都営新宿線、都営大江戸線（各１編成）

掲載箇所：優先席エリア

※該当車両の編成や運行情報・時間につきましては非公開となっております。

※駅係員及び鉄道会社へのお問い合わせはご遠慮ください。

※車内の携帯電話のご利用マナーにご協力ください。

■マタニティマークとは

厚生労働省が提唱する「マタニティマーク」は妊娠中の女性に対しての配慮を示すためのマークです。妊娠中（特に初期）は、赤ちゃんの成長はもちろん、お母さんの健康を維持するためにもとても大切な時期です。

しかし、外見からは妊婦さんであるかどうか分かりにくい場合があります。

マタニティマークは、妊産婦さんが外出するときに身をつけ、周りの人が気づかいを示しやすくするためのものです。

※厚生労働省「マタニティマークについて」より

■新ブランドスローガン「心地いいに、ときめく。」とは

セシールは50年以上前に、ストッキングの製造・販売からスタートしました。肌へのやさしさや快適さを大切にし、安心してお使いいただける商品を届け続けてきました。その根底にあるのは、「お客様の毎日をより豊かにしたい」という変わらぬ想いです。今回、ブランドの原点を改めて見つめ直す中で、心地よさの提供にとどまらず、日常の喜びや楽しさ、ときめきを添える価値を届けたいと考えました。

こうした想いから導き出したのが、“心地よさの追求”と、その先にある「ときめき」という新たな価値です。このようにして生まれたブランドスローガンが「心地いいに、ときめく。」です。

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声に耳を傾け、改善を重ねながら「お客様に寄り添った商品づくり」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

■オンラインショップ

https://www.cecile.co.jp/

■Instagram @cecile.shopping

https://www.instagram.com/cecile.shopping/

＜お客様からのお問合せ先＞

セシールコールセンター

Tel：0120-70-8888 （受付時間：10時～18時）