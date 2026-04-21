ミャクミャク好き必見。らぽっぽファームが手掛ける公式カフェが梅田に登場「EXPO2025オフィシャルカフェ　らぽっぽリンクス梅田店」4月27日OPEN

白ハト食品工業株式会社

白ハト食品工業株式会社(本社：大阪府守口市、代表：代表取締役社長 永尾 俊一)が運営する、さつまいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」は、4月27日（月）より、大阪・関西万博で話題を集めたミャクミャクの世界観を楽しめる「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」をオープンいたします。

ミャクミャクをモチーフにしたおいもバーガープレート

見た目も楽しめるミャクミャクスイーツプレート

■らぽっぽが手掛けるミャクミャクの魅力あふれる空間で、万博の思い出を振り返る特別な体験を

おいもスイーツ専門店「らぽっぽファーム」は、万博で話題を集めた「ミャクミャク焼き」をはじめ、ミャクミャクの世界観を五感で楽しめる「EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店」をオープンいたします。

店内は、その魅力を随所に散りばめた、思わず写真を撮りたくなる世界観に引き込まれる空間。ビジュアルや装飾にとどまらず、空間全体で魅力を表現しており、訪れるだけで万博の記憶がよみがえるような体験をお楽しみいただけます。

さらに、ここでしか味わえない限定メニューもご用意。空間演出と連動したメニューにより、空間と味わいの両方で楽しめる特別なひとときを演出します。店内の空間演出を楽しみながら写真撮影をしたり、お気に入りの一皿とともにゆったりと過ごしたりと、それぞれのスタイルで世界観に浸っていただけます。

イートインメニューテイクアウトメニュー

■万博で大人気だった「ミャクミャク焼き」に加え、限定メニューも登場

万博会場の「らぽっぽファーム」で好評を博した「ミャクミャク焼き」をはじめ、らぽっぽリンクス梅田店限定のメニューやスイーツ、ドリンクが登場します。ミャクミャク焼きは、季節に合わせてさまざまなカラーで展開し、見た目にも楽しい一品としてお楽しみいただけます。

さらに、ミャクミャクをデザインしたオリジナルグッズ付きプレートもご用意。ここでしか手に入らない特別感とともに、思わず写真に収めたくなるラインアップとなっています。

オリジナルメニューを楽しみながら、万博の思い出を語り合うひとときをお過ごしください。

【カフェ概要】

店 名：EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店

住 所：〒530-0011 大阪市北区大深町1-1 LINKS UMEDA 1

営業時間：2026年4月27日（月）～10月31日（土）

10:00～21:00（ラストオーダー：店内20:00、テイクアウト21:00）

電話番号：080-6079-8950

売場面積：108.87平方メートル

＜EXPO2025オフィシャルカフェ らぽっぽリンクス梅田店に関するお問い合わせ先＞

expo2025-oc-lapoppo@shirohato.com

【イートイン事前予約について】

4月21日（火）13時から予約開始となります。下記URLよりアクセスください。

事前予約サイト：https://lapoppo.com/expo2025-oc/

※テイクアウトの事前予約はありません。