入札情報提供サービス「入札王」、デジタル化・AI導入補助金2026の対象ツールに採択　～補助金を活用し、より多くの企業の入札参入を支援～

株式会社ズノー

近年、企業のデジタル化やAI活用の重要性が高まる中、業務効率化や生産性向上に向けたITツール導入のニーズは一層拡大しています。こうした背景を受け、従来の「IT導入補助金」は2026年度より「デジタル化・AI導入補助金」へと名称変更され、より広範なデジタル投資を支援する制度として位置づけられています。

また、官公庁・自治体の入札市場においても、案件数の増加や参入企業の拡大が進んでおり、適切な情報収集と迅速な意思決定の重要性が高まっています。

このような環境のもと、「入札王」は本補助金の活用を通じて、これから入札に取り組む企業や、既存業務の効率化を図りたい企業に対し、導入ハードルを下げ、より多くの企業の入札参入を支援してまいります。

デジタル化・AI導入補助金2026について

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業・小規模事業者等の生産性向上を目的として、デジタルツールやAI関連ツールの導入費用の一部を国が補助する制度です。

「入札王」は本補助金の対象ツールとして採択されており、以下の条件で導入費用の補助を受けることが可能です。

・補助率：1/2以内

・補助額：5万円以上150万円未満

※詳細な条件や申請要件については、公式サイトをご確認ください。

https://it-shien.smrj.go.jp/

入札情報提供サービス「入札王」について

「入札王」は、官公庁・自治体の入札情報を収集・整理し、企業が効率的に案件を検索・管理できるサービスです。

全国の入札情報を一元的に確認できるほか、条件検索や通知機能などにより、必要な案件を見逃すことなく把握することが可能です。

また、直感的に操作できる設計により、入札に初めて取り組む企業でも安心して利用できます。

現在、10日間の無料トライアルを実施しております。詳細は下記をご確認ください。

https://www.nyusatsu-king.com/

会社概要

会社名：株式会社ズノー

所在地：東京都港区東麻布1-5-2 ザイマックス東麻布ビル

代表者：高瀬真尚

＜事業内容＞

・全国の公共機関の入札・落札情報を提供するASPサービス「入札王」運営

・TV番組、YouTube等の映像制作

・TV番組等エンターテイメントから企業関連まで、リサーチ＆コンサルティング

・VRなど、最先端のデジタル関連の設計、制作、運営

・Web、アプリ等の新規メディアの開発・制作・運営

・Webコンテンツマーケティング