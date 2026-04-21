プリンスアイスワールド横浜公演に中井亜美さん、中田璃士さんら豪華ゲストスケーター出演決定！【PIW横浜公演】

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ第二弾ゲスト発表となった（左から）織田信成さん、村元哉中さん＆高橋大輔さん、中井亜美さん、中田璃士さん

西武グループのコンテンツ創造企業 株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（本社：東京都豊島区、代表取締役：田中雅樹）が運営する、1978年に始まった日本で最も歴史のあるアイスショー「プリンスアイスワールド」の新シリーズ、プリンスアイスワールド2026-2027「THE REVUE ON ICE」の横浜公演において、第二弾の追加ゲストスケーターが決定いたしました！

＜全日程＞村元哉中＆高橋大輔、織田信成

＜7/17・18＞中井亜美 ＜7/19・20＞中田璃士

そして、4月20日(月)より横浜市民割先行販売、プレイガイド先行販売開始しました！

「ミュージカルシリーズ」から新たなシリーズへ

この夏、スケート・音楽・ダンス・歌を融合させた豪華でバラエティ豊かなREVUEの幕が上がります。

卓越したスケーティングと洗練されたショーマンシップを持ち合わせたPIWチームが、時代を超えた名曲をブレードに纏い、光り輝く銀盤の舞台で華麗に舞い滑ります。

更に、日本を代表するゲストスケーター達の華麗なプログラムと、PIWチームとのコラボレーションがこのREVUEに花を添えます。氷上ならではの幻想的なシーンへの没入感と、迫力のダンスシーンでの氷を削る音や疾走感やスケーター達の息遣いを生で感じられる唯一無二のエンターテインメント空間！

それはプリンスアイスワールドでしか味わえません。

プリンスアイスワールドのTHE REVUE ON ICEにどうぞご期待ください！

■プリンスアイスワールド2026-2027 THE REVUE ON ICE 横浜公演

【公演名】 プリンスアイスワールド2026-2027 THE REVUE ON ICE 横浜公演

【会 場】 KOSE新横浜スケートセンター（所在地：神奈川県横浜市港北区新横浜2-11）

【日 程】 2026年7月17日(金)～20日(月・祝)※4日間8公演

【時 間】 1回目11:30～14:00 / 2回目 16:00～18:30（開場は開演1時間前）

※7月17日(金)２回目はレイトショーのため 18:00～20:30

【出演者】 プリンスアイスワールドチーム

ゲストスケーター：全日程 荒川静香、鍵山優真、村元哉中＆高橋大輔、織田信成、

7/17・18のみ 佐藤駿、中井亜美

7/19・20のみ 三浦佳生、中田璃士

※その他決まり次第発表

【チケット発売スケジュール（予定）】

PIW友の会最速先行：3月30日(月)～4月5日(日)

SEIBU PRINCE CLUB会員先行・横浜市民割先行・プレイガイド先行：4月20日(日)より

一般発売：5月25日(月)12:00より

【特設サイト】https://www.piw-official.com/yokohama

【公式SNS】X・Instagram・YouTube：@princeiceworld / TikTok：@piw_bm

【主 催】 西武メディア・コミュニケーションズ ／ テレビ神奈川

【後 援】 公益財団法人 日本スケート連盟

【企画・制作】西武メディア・コミュニケーションズ ／ ｔｖｋコミュニケーションズ

■株式会社西武メディア・コミュニケーションズについて

株式会社西武メディア・コミュニケーションズ（2025年４月１日に株式会社ブルーミューズより商号変更）は、メディア事業を通じたさまざまな情報提供とエンターテインメントコンテンツの創造によるお客さまとのコミュニケーションを担い、西武グループにおけるハウスエージェンシー的機能を果たしてまいります。詳しくは https://www.bluemuse.co.jp/ をご覧ください。

■西武グループについて

西武グループは、不動産事業、ホテル・レジャー事業、都市交通・沿線事業を中心に、お客さまの生活に密着した幅広い事業を展開する企業グループです。2006年より「でかける人を、ほほえむ人へ。」をスローガンとして掲げ、お客さまの行動と感動を創造するとともに、株主、従業員、地域社会等すべてのステークホルダーの満足度を向上させ、豊かで持続可能な社会を実現してまいります。

詳しくは https://www.seibuholdings.co.jp/ をご覧ください。