「ドラゴンクエスト」シリーズ新作『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』正式サービス開始！

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司 、以下スクウェア・エニックス）は「ドラゴンクエスト」シリーズ新作のスマートフォン向けローグライトRPG『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』において、本日４月21日(火)に正式サービスを開始いたしました。ゲーム内では、リリースを記念したキャンペーンを開催中です。

＜ストアURL＞

■App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6747736697?mt=8

■Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.square_enix.android_googleplay.dqsgj

現在、早期にスタートしてくださったプレイヤー全員に、ふくびき10連分(プレミアム装備ふくびき券×10枚)をプレゼント中です。

■配布期間：2026年10月18日(日)23:59まで

※ゲーム内プレゼントボックスよりお受け取りください。

「リリース記念！キャンペーン」を開催！

サービス開始を記念し、最大1,000個のジェムが獲得できる「リリース記念ログインボーナス」を開催いたします。あわせて、メインストーリーやほこらクエストなどの対象コンテンツをプレイすることで「リリース記念メダル」が手に入るキャンペーンも実施。集めたメダルは様々な豪華アイテムと交換可能です。ぜひこの機会に、冒険のスタートダッシュにお役立てください。

■「リリース記念！ログインボーナス」

開催期間：2026年4月21日(火) ～ 2026年5月5日(火)11:59

■「リリース記念メダルをGETしよう！」

開催期間：2026年4月21日(火) ～ 2026年5月5日(火)11:59

引き直しが可能な「★3ぶき確定ふくびき券」がもらえる！

チュートリアルを完了したプレイヤー全員に、報酬として「★3ぶき確定ふくびき券」をプレゼントいたします。本ふくびきは武器を確定するまで何度でも引き直しが可能なため、お目当ての武器を入手した状態で冒険をスタートいただけます。

ふくびき10連分をプレゼント！「ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア」がオープン！

「ドラゴンクエストスマッシュグロウWebストア」がオープンいたしました。ジェムがお得に購入でき、様々なアイテムと交換できる「コネクトコイン」付きパックも販売されます。

また、事前登録期間中に実施した「Webストアオープン決定記念キャンペーン」の結果、キャンペーン対象投稿のリポスト&いいねがグローバル合計6,000件を達成しました。本日のオープンより、ふくびき10連分(プレミアム装備ふくびき券×10枚)をプレゼント中です。早期スタート特典と合わせてふくびき20連分を手に入れることができます。

＜ドラゴンクエストスマッシュグロウ Webストア＞

https://sqex.to/jnuHe

※「Webストア」の利用にはスクウェア・エニックス アカウント(登録無料)が必要となります。

※1アカウントにつき1 回のみ受取可能となります。

『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』とは

ドラゴンクエスト×直感＆爽快フィールドバトル！

直感操作でモンスターの群れを斬ってかわして必殺技で一気に吹っ飛ばせ！

ランダムに出現する「冒険スキル」の選択で毎回違った成長と戦略が楽しめる！

ドラゴンクエストならではの旅立ちのワクワクを何度でも体験しよう！

＜ゲーム紹介画面＞

『ドラゴンクエストスマッシュグロウ』タイトル概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/128734/table/343_1_b09f82435d199b34de8810f2311f27f5.jpg?v=202604210251 ]制作スタッフ

ゼネラルディレクター：堀井雄二

キャラクターデザイン：鳥山明

音楽：すぎやまこういち

開発：KLabGames

企画・制作：株式会社スクウェア・エニックス

権利表記

［映像や音楽を含む場合］

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) SUGIYAMA KOBO

Developed by KLabGames

※画面および映像はすべて開発中のものです。

［雑誌記事など、映像や音楽を含まない場合］

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KLabGames

※画面はすべて開発中のものです。

株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。

当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億900万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。

https://www.jp.square-enix.com