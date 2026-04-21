【高タンパク×ラム肉の旨味】VALX×Suageの初コラボ、トレーニーも唸る1杯が登場！山本義徳氏監修の”スープカレー＆プロテインラッシー”が期間限定で販売開始！

VALX株式会社

フィットネスブランド「VALX（バルクス）」を展開するVALX株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：只石昌幸、以下VALX）は、北海道発のスープカレー専門店「Suage（https://suage.info/(https://suage.info/) ）」と初のコラボレーションを実施し、山本義徳氏監修の「スープカレー＆プロテインラッシー」を、2026年5月1日(金)~5月31日(日)の期間限定で、全国14店舗にて販売することをお知らせいたします。

本コラボは「美味しさ」と「身体づくり」を両立した新しいスープカレーの提案を目的に実現しました。

一般的にカレーは小麦や脂質の多さから敬遠されがちな一方で、スープカレーはルウを使用せず、食材そのものの組み合わせで構成されるため、食事内容を意識する方にとっても取り入れやすいメニューです。

本コラボでは、そうしたスープカレーの特長を活かし、“しっかり食べたい”と“コンディションも意識したい”というニーズの両立を目指しました。

【美味しさの理由】

主役となるスープカレーには、やわらかく旨みの強いラム肉をふんだんに使用。

さらに、甘みのあるカボチャやブロッコリー、Suageが仕入れや品質にこだわっている北海道産のジャガイモ、8時間以上じっくり炒めたタマネギなどの野菜を組み合わせることで、食べ応えを追求し、1杯でしっかり満足できる仕上がりとなっています。

仕上げにはフレッシュな水菜とパプリカを彩り豊かにトッピングし、見た目にも食欲をそそる一皿に。

スープには複数のスパイスを使用しており、風味の奥行きとともに、最後まで飽きずに楽しめる味わいを実現しています。また、野菜はすべて衣を使わずに素揚げすることで、素材本来の旨みと甘みを最大限に引き出しています。

【身体づくりにも嬉しい理由】

本メニューは、山本義徳氏の監修のもと、“しっかり食べながらコンディションも意識できる一杯”として設計されています。

主役のラム肉は良質なタンパク質を含み、トレーニングを行う方の食事としても取り入れやすい食材。さらに、長時間炒めた玉ねぎや複数のスパイスを組み合わせることで、満足感を保ちながらも軽やかに食べ進められる味わいに仕上げています。

加えて「VALX プロテインラッシー」には「VALX ホエイプロテイン ヨーグルト風味」を使用。ヨーグルトの爽やかな風味とともに、1杯でタンパク質約10gを手軽に摂取することができ、カレーとの相性も抜群です。

トレーニング後でも楽しめる1杯として仕上げています。

【商品概要】

・コラボメニュー名：ラムと彩り野菜の燃焼美ボディカレー / VALX プロテインラッシー

・税込価格：1,980円 / 580円

・販売期間：2026年5月1日(金)～5月31日(日)

・販売店舗：Suage 全国14店舗（※福岡大橋店を除く）

また、本コラボ期間中は、皆さんが参加できるキャンペーンを3つ用意しました。

コラボメニューを味わうだけでなく、投稿や参加を通じてもお楽しみいただける企画となっておりますので、奮ってご参加ください。

【キャンペーン内容】

（1）

抽選で合計10名様に「Suageスープカレーパック」＆「VALX ホエイプロテイン個包装2個セット ※」をプレゼント！

＜応募方法＞

１.「VALX “FUN”コミュニティ」への登録（無料）

▶︎『VALX “FUN” コミュニティ』の登録はこちら(https://valxfun.commmune.com/)

２.コミュニティ内のVALX公式アカウントによる「Suageコラボ投稿」にいいね

※フレーバーはランダムです。

（2）

抽選で合計10名様に「Suageオリジナルグッズ」＆「VALX ホエイプロテイン1kg ※」をプレゼント！

＜応募方法＞

コラボメニューの写真を撮影し「#SuageでVALX」をつけて、コミュニティサイト、またはSNS（X・Instagram）に投稿

※フレーバーはランダムです。

※コミュニティサイト・SNS両方への投稿で当選確率がアップします。

※おひとり様何度でも投稿可能です。

（3）

選ばれたメニューが商品化するかも！？抽選で5名様にどちらかの賞をプレゼント！

・Suage賞：Suageスープカレー1週間分

・山本先生賞：VALX ホエイプロテイン 個包装コンプリートセット

＜応募方法＞

「#VALX妄想カレー」をつけて、カレーに入れたい具材3種とカレーのテーマをSNS（X・Instagram）に投稿

（例）

テーマ：高タンパクカレー

具材：ラム、きのこ、鶏肉

この機会に、“美味しさ”と“身体づくり”をどっちも楽しめる新しいスープカレー体験をお楽しみください。

～株式会社すあげホールディングス 代表取締役 齋藤右京様からのコメント～

Suageは、札幌で生まれたスープカレーの可能性を追求し続けてきました。

今回、山本義徳氏とご一緒させていただき、新しい目線でのご意見を形にしていく中で、これまでの味に新たな価値を重ねることができたと感じています。

トレーニングやダイエットの観点からスープカレーを敬遠されていた方々にも、この1杯を通じて新しい選択肢を届けたいと考えています。

そして、今回のコラボレーションをきっかけに、より多くの方がスープカレーに興味を持っていただけたら嬉しいです。

私たちSuageは、スープカレーをより身近な食にしていくため、これからも走り続けます。

～監修者 山本義徳氏からのコメント～

皆様の健康な身体を形づくる毎日の食事。

ただ栄養を摂るだけでなく、ワクワクと心の浮き立つようなコラボにしたいなと思っております。

このスープカレーは美味しいだけでなく、鮮やかな彩りと芳醇な香りに包まれる非日常的な経験を皆様に提供いたします。

脂肪をエネルギーに変えるカルニチンが豊富に含まれるラム肉、素揚げで栄養の閉じ込められた北海道産のジャガイモなど、活動的な皆様を大いにサポートしてくれる食材が満載。

楽しく健康を手に入れる助けになれれば幸いです。

今後もVALXは、フィットネス業界のみならず、人類の心身をより強く、より豊かに、熱く突き動かす様々な取り組みを行ってまいります。

【Suageについて】

Suage（スアゲ）は、2007年に北海道・札幌で創業したスープカレー専門店。

じっくり引き出した玉ねぎの甘みとコクに、鶏の旨味とトマトの酸味を重ねたスープ。口にした瞬間に広がる香りと奥行きのある味わいが、素材の魅力を引き立てます。

素揚げした野菜の力強い甘みや、素材そのものの魅力を最大限に引き出す一皿を追求し、地元の方々に愛されてきました。現在は国内外に28店舗を展開し、台湾・韓国・香港など海外にも広がっています。

創業以来守り続けてきたこだわりの味をもとに、北海道発のスープカレー文化を国内外へ広げています。

本商品は、トレーニング・栄養分野の第一人者である山本義徳氏監修のもと開発。

Suageのスープが持つ深い旨味に、理論に裏打ちされた設計を掛け合わせることで、これまでにない新しい価値を実現しました。

美味しさと機能性、そのどちらも妥協しない1杯をお届けします。

【株式会社すあげホールディングス 会社概要】

会社名：株式会社すあげホールディングス

代表者：代表取締役 齋藤 右京

本社：北海道江別市角山440番地

事業内容：飲食事業

設立：2007年11月

資本金:500万円

TEL:011-391-6003

FAX:011-391-6004

URL：https://www.suage.info/

【VALXについて】

VALXは「本物」を追求し続け、常に十分な量と高い品質、そして時代の最先端を進む商品やサービスを開発するフィットネスブランドです。 トレーナー界のレジェンド山本義徳氏監修のサプリメント・アパレル・トレーニンググッズやフィットネスジムを展開しています。運営するYouTubeチャンネル「VALX 山本義徳 筋トレ大学」はチャンネル登録者数78万人を超え、SNS総登録者数は155万人を超えています。

▶︎VALXプロテイン一覧はこちら(https://shop.valx.jp/shop/product_categories/protein)

【VALX株式会社 会社概要】

・プロテイン・サプリメント、フィットネスブランド「VALX」

https://shop.valx.jp/

・24時間フィットネスジム「VALX GYM」

https://gym.valx.jp/

会社名：VALX株式会社

代表者：代表取締役 只石 昌幸

本社：東京都渋谷区南平台町16番11号 No.R渋谷南平台ビル3階

事業内容：D2C事業・フィットネス事業

設立：2006年5月

資本金：9,000万円

TEL：03-6455-0045

FAX：03-6455-0046

URL：https://corp.valx.jp/