ヤマタネロジスティクス 第３回となる子ども向け交通安全教室を開催

株式会社ヤマタネ

株式会社ヤマタネ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：河原田 岩夫）のグループ会社である株式会社ヤマタネロジスティクス（代表取締役社長：柴崎 崇）は、４月４日にヤマタネ深川営業所構内において、地域の子どもたちを対象とした「親子で楽しく交通安全教室」を開催いたしました。

「自転車安全利用5則」説明の様子「内輪差の実演」の様子

本イベントは、2024年から毎年継続して開催しており、今回で３回目の開催となりました。本イベントを通して安全活動に取り組むことにより地域へ貢献し、また地域の方々へ日頃の感謝の気持ちをお伝えすることを目的として、開催しております。なお、本イベントの開催に当たっては、深川警察署 交通課・いすゞ自動車首都圏株式会社（東京都江東区、代表取締役社長：芝田 隆一）にご協力いただいております。

当日は、あいにくの雨天となってしまいましたが、事前にご案内させていただいた江東区内にお住まいの新小学１年生・２年生・３年生の児童の方々および保護者の方々約60名にお越しいただき、交通安全の啓発活動へのご参加やトラックへの試乗体験、パトカーや白バイ、フォークリフトなどの「はたらくくるま」との記念撮影など、楽しみながら交通安全の重要性を体感していただきました。

ヤマタネグループはこれからも、地域コミュニティの一員として地域社会への貢献に取り組むとともに、交通事故が一件でも減少するように交通安全の啓発に努めてまいります。

＜開催概要＞

名称：第３回 親子で楽しく交通安全教室

会場：株式会社ヤマタネ深川営業所

日時：2025年４月４日（土）10:00～12:00

主催：株式会社ヤマタネロジスティクス

協力：深川警察署 交通課・いすゞ自動車首都圏株式会社

内容：トラックの危険な動きを知ろう（内輪差の実演）

横断歩道の渡り方教室

自転車の安全な乗り方教室

トラック試乗体験

「はたらくくるま」との写真撮影

＜当日の様子＞

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ヤマタネ 経営企画部 広報担当

TEL：03-3820-1116 お問い合わせフォーム(https://form.run/@yamatane-fhrJxjc9aMHj4MrBbOzM)