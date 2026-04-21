「GX志向型住宅」に対応する戸建住宅商品『NEWカサ―ト』を発売

パナソニック ホームズ株式会社

パナソニック ホームズ株式会社は、国が推進する「GX志向型住宅」に対応※1した高効率な住宅性能に加え、邸宅感のあるデザインと新スマートホーム機能を両立させた戸建住宅商品『NEWカサート』を、2026年4月21日に発売します。

▼リリース全文はこちら

https://prtimes.jp/a/?f=d22927-254-3623d09a519e710ca35e12e4fe34577e.pdf

▼『NEWカサート』 の詳細はこちら

https://homes.panasonic.com/sumai/lineup/casart/(https://homes.panasonic.com/sumai/lineup/casart/)

近年、省エネ性能の向上や脱炭素への対応など、環境性能は住宅における重要な基本要件となっています。一方で、住宅購入者が住まいに求める価値は、性能にとどまらず、日々の心地よさや安心感、住む人の価値観を体現するデザインへと広がり、特に現在の住宅一次取得者層（Y世代・Z世代（一部）※2）においては、デザインを重視する傾向が強まるなど、住まいに対する価値観は一層多様化しています。『NEWカサート』は、こうした社会背景と生活者ニーズを踏まえ、次世代ZEH基準となる「GX ZEH※3」にも対応可能※4な住宅性能を有し、邸宅感のあるデザインと新スマートホーム機能を両立させることで、暮らし価値そのものを高める戸建住宅商品として発売しました。

『NEWカサ―ト』外観イメージ

■『NEWカサート』の特長

１. 次世代ZEH基準「GX ZEH」にも対応した高効率な住宅性能で、高い省エネ性を実現

２. 街並みとの調和と住宅としての品格を追求した、邸宅感あふれるデザインを実現

３. 日常から非常時まで暮らしを支える、新スマートホーム機能を搭載

現在、とよたハウジングガーデン展示場（愛知県豊田市）において、『NEWカサ―ト』の先行モデルの建設を進めています（2026年7月に公開予定）。

当社は今後も、環境負荷の低減と快適な暮らしの両立を軸に、社会の変化やお客さまの価値観に寄り添った住まい提案を行っていきます。

完成予想パース