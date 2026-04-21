シナモンロール専門店「シナボン」が、きゅんと、澄みわたる「レッドチェリーボン」2種を期間限定販売！

きゅんと、澄みわたる。

ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社ＪＲ九州ファーストフーズ株式会社(所在地：福岡県福岡市、代表取締役社長：村上悟郎)は、シナモンロール専門店「シナボン」で「レッドチェリーボン」「レッドチェリーミニボン」を2026年4月23日(木)より期間限定で販売します。

瑞々しいレッドチェリーとマカラシナモンが届ける、清らかな味わい。

初夏の光を浴びて、澄みわたるように輝くレッドチェリー。

丁寧に焼き上げたシナモンロールに、瑞々しい果実を贅沢に添えました。

口にした瞬間、きゅんと広がるチェリーの酸味。 その爽やかなひとときを、マカラシナモンの気品ある香りと、とろけるフロスティングが優しく包み込みます。

甘酸っぱさが心まで解きほぐす、清々しくも上質なひととき。

今この季節にしか出会えない、特別な味わいをぜひご堪能ください。

【取扱店舗】

全国のシナボン店舗 (https://www.jrff.co.jp/cinnabon/location）



【販売期間】

2026年4月23日(木)～2026年6月下旬(予定)



【シナボンについて】

アメリカ・シアトルで誕生し、世界56ヵ国約1,800店舗展開するシナモンロール専門店「シナボン」。こだわりのシナモンロールは、シナボンのためだけに特別に栽培・精製されたシナモン"マカラシナモン"を使用し、秘伝のレシピで作られる一度食べたら忘れられない魅惑のシナモンロールとして、世界中で愛されています。



【Cinnabon Official Web/SNS】

・WEB: https://www.jrff.co.jp/cinnabon

・INSTAGRAM: https://www.instagram.com/cinnabon_japan/