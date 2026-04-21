冷水、温水で快適睡眠。オールシーズン対応の温冷水循環式マットをMakuakeプロジェクトにて先行予約開始。

株式会社フルークフォレスト

Makuakeプロジェクト

タイトル：設定温度は18℃！熱帯夜も朝まで快眠、オールシーズン対応の温冷水循環式マット

URL：https://www.makuake.com/project/hapel002/

期間：2026年05月30日まで

【製品背景】

昨今、熱帯夜が連日続くような日が増えております。今年の夏もエアコンを併用したとしても寝苦しい夜が続くことが予想されます。

温冷水マットは冷水、温水でベッドや布団を睡眠に快適な温度に保つ機器でエアコンなどの室温管理とは違った視点で安眠をサポートします。

当社の温冷水マットは毎年機能アップしてリリースしております。

このほど、2026年版として温度範囲を拡大して発売致します。

【水で温度をコントロール】

冷水、温水を作り出し、極薄のパイプマットに水を循環させます。

●夏は冷水

本体内部で最低18℃まで設定できる冷水を循環させます。

水が流れる音は皆無でマット全体がひんやりして気持ちいい感覚のまま寝られます。

●冬は温水

温水を循環することでマット全体を温めます。

電熱線を使わないので電磁波の心配もなく、優しい暖かさを感じながら寝られます。

【冷水、温水はペルチェ素子で作る】

温水や冷水を作るのはペルチェ素子という電子部品を使用します。

特殊な部品に電流を流すと片方は発熱、片方は冷却ができる電子部品です。

このペルチェ素子を３基使用して温度を細かくコントロールします。

また、ペルチェ素子は季節家電に使われることが多々ありますが、耐久性や温度性能に難があり、壊れやすい素子として扱われることがあります。

そのペルチェ素子を温冷水マットは独自の製造特許の特殊な製法で設計、生産されており、ペルチェ素子の高効率化と高耐久の両方を実現しました。

本製品の温冷水マットは通年を通して長くご利用いただける製品です。

【機器を清潔に保つ】

水を循環させる機器であるがゆえに洗浄、浄化には独自の工夫があります。

●循環する水は常に浄化

内部の水はUV除菌と抗菌機能を搭載して流れる水を常に清潔に保ちます。

●排気は静かで消臭

内部電子機器を冷却、放熱するために吸気排気を行います。吸気した空気は光触媒にて消臭してから外部に放出します。

また、吸気構造に抵抗を無くすことで吸気音を極力静かに保ちます。

【ペルチェ素子は省エネ機器】

本製品の消費電力は102W程度です。電気代にもやさしく、ポータブル電源などでも駆動できる程度の電力なので、キャンプや車中泊などのアウトドアでもご利用いただけます。

【寝ながら操作できる電波式リモコン】

温度設定などの主要操作がリモコンで設定が可能です。

リモコンは赤外線ではなく電波方式でこの方向からでも操作が可能です。

本体に向ける必要がないので、リモコンについた液晶画面を見て寝ながらでも操作が可能です。

【カラー】

カラーはホワイトとブラックを用意、お部屋や家具の雰囲気に合わせて選択できます。

【詳細はMakuakeプロジェクトページへ】

快適睡眠をサポートする温冷水マット2026年版の詳細はMakuakeプロジェクトページへ

Makuakeプロジェクト

タイトル：設定温度は18℃！熱帯夜も朝まで快眠、オールシーズン対応の温冷水循環式マット

URL：https://www.makuake.com/project/hapel002/

期間：2026年05月30日まで

【製品のお問い合わせ】

株式会社フルークフォレスト

https://flukeforest.jp/