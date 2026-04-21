【BOOK☆WALKERアプリ】電子書籍ビューアが大幅リニューアル！新機能「フォント選択」「横書き変更」を公開

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」のiOS／Android向けアプリにおいて、購入した本を読むビューア機能を2026年4月20日（月）にリニューアルします。

BOOK☆WALKERアプリは2010年より提供を開始した、電子書籍の「購入」と「読書」の機能をもつアプリです。今回のリニューアルでは、「直感的な操作とカスタマイズ性」をコンセプトに、あらゆる方にとって快適な読書環境を提供することを目指しました。

主なリニューアル内容として、要望の多かった「フォント選択」機能を初搭載します。これによりボタンひとつで「ゴシック体」に変更できるなど、好みやシーンに合わせてさまざまなフォントから選択が可能になり、年齢や視力にかかわらず快適な読書を楽しめるようになりました。また、「横書き変更」機能では、「横書きのほうが読みやすい」という声にもお応えし、小説など縦書きの作品を横書きに変更して読めるようになりました。さらに、従来の「ページ移動」や「文字サイズ・背景色変更」機能は、操作内容がリアルタイムで反映され、画面を"見ながら"調整できる直感的な仕様に進化しました。

┃リニューアル内容

2つの新機能公開と、4つの機能アップデートを行います。

【新機能】

■「フォント選択」機能

内容：本の表示に使用する「フォント」が変更可能になりました

対象：小説等の文字作品（固定表示形式の本は対象外）

操作方法：本を開いた後、「カスタム」ボタンから操作可能

※iOS／Androidで選べるフォントが異なります

■「横書き変更」機能

内容：文字の向きが「横書き／縦書き」から選択可能になりました

対象：小説等の文字作品（固定表示形式の本は対象外）

操作方法：本を開いた後、「カスタム」ボタンから操作可能

※iOS/Androidで選べるフォントが異なります。また、一部の作品では変更できません。

【機能アップデート】

■「カスタム機能（文字サイズ・背景色等）」の改良

内容：背景色や文字サイズなどのこだわりの調整がリアルタイムで反映

され、画面を見ながら操作できるようになりました

対象：小説等の文字作品（固定表示形式の本は対象外）

操作方法：本を開いた後、「カスタム」ボタンから操作可能

■「ページ移動」の改良

内容：読書中に他ページに移動したい場合、移動先のページをリアルタ

イム表示しながら操作できるようになりました

対象：全作品

操作方法：本を開いた後、ページ下部のスライダーバーにて操作可能

■「ふせん」「マーカー」の改良

内容：読書中に多くの文字をメモできる「ふせん」機能や、気になった文

章に線がひける「マーカー」機能の操作が簡単になりました。

対象：小説等の文字作品（固定表示形式の本は対象外）

操作方法：本を開き「かきこみ」ボタンから操作可能（または文章を長押し）

■「メニュー画面」の改良

内容：電子書籍ビューアのメニュー画面を、すっきりした見た目と快適な

操作感にリニューアルしました。

対象：全作品

操作方法：本を開き、画面中央をタップ

┃「BOOK☆WALKER」とは

2010年にサービス提供を開始し、2025年12月に15周年を迎えた総合電子書籍ストアです。

現在1,500社以上の出版社との取引があり、マンガ、ライトノベル、小説、ビジネス・実用書など様々なジャンルの作品190万点以上を配信しています。

単品販売と併せてマンガ・マンガ雑誌や角川文庫・ラノベなどの作品を手軽に楽しめるサブスクリプションサービスや、1人1日10分だけ対象作品の全ページを試し読みできる「まる読み10分」など、電子ならではの形での読書体験も提供しています。

■公式サイト：https://bookwalker.jp

■公式X：https://x.com/BOOK_WALKER

■iOS版アプリ：https://bookwalker.jp/info/u-ios/

■Android版アプリ：https://bookwalker.jp/info/u-android/