【実態整理】Fantiaで月5万円を超える人の共通点 DM導線と無料コンテンツ比率の最適解
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Fantia向けSNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、Fantia（ファンティア）における収益化の実態について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「fantia 稼げない」「fantia 収益 目安」「fantia 月5万」「fantia 集客 方法」などの検索が増加しており、単なる登録ではなく“実際にどの程度稼げるのか”という具体的な関心が高まっています。
■ 背景
Fantiaはクリエイターがファンから直接支援を受けられるサブスクリプション型サービスであり、一定のフォロワー基盤があれば収益化が可能とされています。一方で、「始めたが全く収益が出ない」「フォロワーがいるのに登録されない」といった相談も多く、収益化には明確な分岐点が存在していることが分かります。
■ 実態整理
2026年時点の相談データをもとに分析すると、Fantiaで月5万円を安定して超えているアカウントには共通点があります。
まず1つ目は、DM導線が設計されていることです。単に投稿からリンクに誘導するのではなく、フォロワーとの接点をDMで作り、その中で自然にファンクラブ登録へ誘導する流れが構築されています。特にXやインスタを起点とした場合、DM経由の登録率が最も高くなる傾向があります。
2つ目は、無料コンテンツと有料コンテンツの比率が適切であることです。収益化できていないケースでは、いきなり有料に誘導する、または無料を出しすぎて課金理由がなくなるといった極端な設計が多く見られます。一方、収益が出ているアカウントは「無料で興味を引き、有料で差分を提供する」という構造が徹底されています。
3つ目は、外部SNSからの流入が安定していることです。Fantia単体での自然流入には限界があり、Xやインスタなど複数チャネルから継続的に新規ユーザーを流入させているかどうかが、収益の安定性を左右します。
■ よくある失敗パターン
実務上、以下のようなケースは収益が伸びにくい傾向があります。
・リンクを貼るだけで導線設計がない
・無料コンテンツの質が低い
・フォロワーとの関係構築がない
・SNS運用が止まっている
・複数プラットフォームを使っていない
特に多いのが、「フォロワーはいるのに登録されない」というケースであり、これはフォロワー数ではなく“関係性”と“導線設計”が不足している状態といえます。
■ 考察
Fantiaで月5万円というラインは、単なるフォロワー数ではなく、「どれだけ導線を設計できているか」で決まります。ゼロからSNS運用を行い、フォロワーを集め、関係性を作り、導線を最適化するまでには、相応の時間と試行錯誤が必要になります。
そのため近年では、すでにフォロワー基盤や運用導線が整っているSNSアカウントを活用し、そこからFantiaへ誘導する手法が現実的な選択肢として広がっています。特に非属人型で再現性のあるアカウントは、引き継ぎ後も同様の導線を維持しやすく、収益化までの時間を短縮できる傾向があります。
■ まとめ
Fantiaで月5万円を超えるために必要なのは、フォロワー数ではなく、DM導線と無料コンテンツ設計です。単に投稿を続けるだけではなく、「どのように接点を作り、どのタイミングで誘導するか」という設計が収益を分けるポイントとなります。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、SNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。Fantiaへの導線として活用できるアカウントも多数掲載されており、ゼロから構築するのではなく、すでに基盤の整ったアカウントを活用するという選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
Fantia向けSNSアカウント売買サイト、アカバイ（ https://akabuy.jp）を運営する合同会社MYASIA Entertainment（本社：東京都）は、このたび、Fantia（ファンティア）における収益化の実態について、実務上の相談傾向をもとに整理し公開いたします。近年は「fantia 稼げない」「fantia 収益 目安」「fantia 月5万」「fantia 集客 方法」などの検索が増加しており、単なる登録ではなく“実際にどの程度稼げるのか”という具体的な関心が高まっています。
■ 背景
Fantiaはクリエイターがファンから直接支援を受けられるサブスクリプション型サービスであり、一定のフォロワー基盤があれば収益化が可能とされています。一方で、「始めたが全く収益が出ない」「フォロワーがいるのに登録されない」といった相談も多く、収益化には明確な分岐点が存在していることが分かります。
■ 実態整理
2026年時点の相談データをもとに分析すると、Fantiaで月5万円を安定して超えているアカウントには共通点があります。
まず1つ目は、DM導線が設計されていることです。単に投稿からリンクに誘導するのではなく、フォロワーとの接点をDMで作り、その中で自然にファンクラブ登録へ誘導する流れが構築されています。特にXやインスタを起点とした場合、DM経由の登録率が最も高くなる傾向があります。
2つ目は、無料コンテンツと有料コンテンツの比率が適切であることです。収益化できていないケースでは、いきなり有料に誘導する、または無料を出しすぎて課金理由がなくなるといった極端な設計が多く見られます。一方、収益が出ているアカウントは「無料で興味を引き、有料で差分を提供する」という構造が徹底されています。
3つ目は、外部SNSからの流入が安定していることです。Fantia単体での自然流入には限界があり、Xやインスタなど複数チャネルから継続的に新規ユーザーを流入させているかどうかが、収益の安定性を左右します。
■ よくある失敗パターン
実務上、以下のようなケースは収益が伸びにくい傾向があります。
・リンクを貼るだけで導線設計がない
・無料コンテンツの質が低い
・フォロワーとの関係構築がない
・SNS運用が止まっている
・複数プラットフォームを使っていない
特に多いのが、「フォロワーはいるのに登録されない」というケースであり、これはフォロワー数ではなく“関係性”と“導線設計”が不足している状態といえます。
■ 考察
Fantiaで月5万円というラインは、単なるフォロワー数ではなく、「どれだけ導線を設計できているか」で決まります。ゼロからSNS運用を行い、フォロワーを集め、関係性を作り、導線を最適化するまでには、相応の時間と試行錯誤が必要になります。
そのため近年では、すでにフォロワー基盤や運用導線が整っているSNSアカウントを活用し、そこからFantiaへ誘導する手法が現実的な選択肢として広がっています。特に非属人型で再現性のあるアカウントは、引き継ぎ後も同様の導線を維持しやすく、収益化までの時間を短縮できる傾向があります。
■ まとめ
Fantiaで月5万円を超えるために必要なのは、フォロワー数ではなく、DM導線と無料コンテンツ設計です。単に投稿を続けるだけではなく、「どのように接点を作り、どのタイミングで誘導するか」という設計が収益を分けるポイントとなります。
■ アカバイについて
アカバイ（ https://akabuy.jp）は、SNSアカウントの売買が可能なプラットフォームです。Fantiaへの導線として活用できるアカウントも多数掲載されており、ゼロから構築するのではなく、すでに基盤の整ったアカウントを活用するという選択肢を提供しています。
【会社概要】
・会社名：合同会社MYASIA Entertainment
・所在地：東京都
・事業内容：SNSアカウント売買プラットフォーム「アカバイ」の運営
・公式サイト：https://akabuy.jp
配信元企業：合同会社マイアジアエンターテイメント
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