5月のお出かけは、ドラゴンクエストの縁日！屋台！で大冒険 「ドラゴンクエスト アイランド ５周年記念大感謝祭」
第2弾イベント「5周年記念わくわくミニゲームチャレンジ」 5月15日（金）より開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347493/images/bodyimage1】
淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えることを記念し、「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」と題し、アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）の期間限定で開催いたします。
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たまねぎスライムのころころゲーム
第2弾イベント「5周年記念わくわくミニゲームチャレンジ」では、ドラゴンクエストの世界観を再現した4つのミニゲーム「たまねぎスライムのコロコロゲーム」、「ドキドキ輪投げチャレンジ」、「モンスターバトルストライク」、「スライムシュートチャレンジ」が遊べる屋台が5月15日（金）～7月6日（月）の期間限定で開店いたします。ミニゲームごとに「ドラゴンクエスト アイランド」限定ノベルティの景品がもらえる他、4つのミニゲームに全て参加した方限定で「オリジナル ポケットティッシュ用ポーチ」をプレゼントいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347493/images/bodyimage3】
さらに！期間中にアトラクションの入場チケットを購入されたお子様には、お好きなミニゲーム1つが無料で遊べるスペシャルチケットもプレゼント！夏の炎天下が来る前に、家族みんなで夢中になれる冒険に出かけよう！
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モンスターバトルストライク
■5周年記念大感謝祭 第2弾「5周年記念わくわくミニゲームチャレンジ」 概要
期間：
2026年5月15日（金）～7月6日（月）
営業時間：
10:00～18:00
場所：
「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町内
内容：
縁日エリアに4つの屋台を出店。全てのゲームが1回500円で参加でき、全てのゲームに参加された方限定で、オリジナルノベルティ「オリジナル ポケットティッシュ用ポーチ」をプレゼントいたします
(1)「たまねぎスライムのコロコロゲーム」
たまねぎを転がし、3×3マスの穴で縦・横・斜めのいずれかでビンゴを出せば景品をプレゼント
(2)「ドキドキ輪投げチャレンジ」
的に向かって、5回の輪投げにチャレンジ。3種類の的に輪がかかれば、景品をプレゼント
(3)「モンスターバトルストライク」
モンスターが描かれた的にボールを投げ、倒したモンスターのポイントをゲット！合計ポイントが160点以上で、景品をプレゼント
(4)「スライムシュートチャレンジ」
スライムのカートを3回連続で的に向かって滑らせ、的に止まった合計得点によって、景品をプレゼント
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の大人気アトラクション「ドラゴンクエスト アイランド」では、この春2026年5月15日（金）にオープンから5周年を迎えることを記念し、「ドラゴンクエスト アイランド 5周年記念大感謝祭」と題し、アトラクションエリア内で子どもから大人まで、誰もが主人公になって楽しめる様々なスペシャルイベントを4月17日（金）から7月13日（月）の期間限定で開催いたします。
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たまねぎスライムのころころゲーム
第2弾イベント「5周年記念わくわくミニゲームチャレンジ」では、ドラゴンクエストの世界観を再現した4つのミニゲーム「たまねぎスライムのコロコロゲーム」、「ドキドキ輪投げチャレンジ」、「モンスターバトルストライク」、「スライムシュートチャレンジ」が遊べる屋台が5月15日（金）～7月6日（月）の期間限定で開店いたします。ミニゲームごとに「ドラゴンクエスト アイランド」限定ノベルティの景品がもらえる他、4つのミニゲームに全て参加した方限定で「オリジナル ポケットティッシュ用ポーチ」をプレゼントいたします。
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さらに！期間中にアトラクションの入場チケットを購入されたお子様には、お好きなミニゲーム1つが無料で遊べるスペシャルチケットもプレゼント！夏の炎天下が来る前に、家族みんなで夢中になれる冒険に出かけよう！
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モンスターバトルストライク
■5周年記念大感謝祭 第2弾「5周年記念わくわくミニゲームチャレンジ」 概要
期間：
2026年5月15日（金）～7月6日（月）
営業時間：
10:00～18:00
場所：
「ドラゴンクエスト アイランド」オノコガルド城下町内
内容：
縁日エリアに4つの屋台を出店。全てのゲームが1回500円で参加でき、全てのゲームに参加された方限定で、オリジナルノベルティ「オリジナル ポケットティッシュ用ポーチ」をプレゼントいたします
(1)「たまねぎスライムのコロコロゲーム」
たまねぎを転がし、3×3マスの穴で縦・横・斜めのいずれかでビンゴを出せば景品をプレゼント
(2)「ドキドキ輪投げチャレンジ」
的に向かって、5回の輪投げにチャレンジ。3種類の的に輪がかかれば、景品をプレゼント
(3)「モンスターバトルストライク」
モンスターが描かれた的にボールを投げ、倒したモンスターのポイントをゲット！合計ポイントが160点以上で、景品をプレゼント
(4)「スライムシュートチャレンジ」
スライムのカートを3回連続で的に向かって滑らせ、的に止まった合計得点によって、景品をプレゼント
HP：
https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr
■リメイク版『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』概要
2026年4月『ドラゴンクエスト アイランド』は新たなステージへ・・・
2023年3月～2024年10月まで実施をしていた『ドラゴンクエスト アイランド いにしえの魔神と導かれし冒険者たち』が新たなサブクエスト等を携え、2026年4月よりスタートします。
本アトラクションは、「ドラゴンクエスト」の世界をリアルとデジタルを融合させて表現した、フィールドRPGアトラクション。アトラクション参加者は、オリジナルストーリーに沿いながら、自分自身が物語の主人公となり、冒険を通じて、「ドラゴンクエスト」の世界を堪能することができる。黄金の腕輪を探すメインクエストとサブクエスト「カンダタのいたずら大作戦に挑戦！」に加え、新たなサブクエストも登場しオリジナルのストーリーを楽しむことができる。（https://nijigennomori.com/dragonquestisland/?utm_campaign=pr）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
配信元企業：株式会社ニジゲンノモリ
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