冷蔵庫製造用熱成形機の世界市場2026年、グローバル市場規模（単一ステーション型、複数ステーション型）・分析レポートを発表
2026年4月21日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷蔵庫製造用熱成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷蔵庫製造用熱成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、冷蔵庫製造用熱成形機市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.43億米ドルであり、2031年には1.75億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.0%と比較的緩やかですが、安定した需要に支えられた市場成長が見込まれています。
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熱成形は、プラスチックシートを加熱して柔軟化させ、金型により所定の形状に成形し、その後トリミングして製品を作る製造プロセスです。
冷蔵庫製造用熱成形機は、冷蔵庫の内槽やドアライナーの効率的な製造を目的として設計された専用装置です。高い成形精度と生産効率を実現することが特徴です。
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冷蔵庫は家庭および商業施設において食品保存のために広く使用されており、その需要は安定しています。近年ではエネルギー消費削減を目的とした政策が各国で推進されており、省エネルギー型家電の製造および普及が進んでいます。
このような政策の影響により、省エネルギー性能の高い冷蔵庫の需要が増加し、それに伴い関連設備である熱成形機の需要も拡大しています。
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また、感染症拡大の影響により家庭内での食品保存需要が高まり、冷蔵庫の利用頻度が増加したことも市場成長の一因となっています。これにより冷蔵庫生産量の増加が促進され、製造設備市場にもプラスの影響を与えています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格が整理されており、市場の変化や需要動向が明確に示されています。これにより、将来の成長機会の特定が可能となっています。
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製品区分では単一ステーション型と複数ステーション型に分類され、用途区分では冷蔵庫ドアおよび内装部品に分けられています。
複数ステーション型は生産効率の高さから需要が高く、大量生産に適した設備として重要な役割を果たしています。
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競争環境においては、Comi、Kiefel、ILLIG、Asano、GEISS、Cannon、QS Group、Anhui Kingpower、Anhui Sunmine、Qingdao Ouxinなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は技術力や製品品質を強みに市場競争力を維持し、グローバル市場において存在感を示しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域は家電製造の中心地であり、中国やインドなどの生産拠点の拡大により市場成長が顕著です。
一方、先進地域では高効率設備への更新需要が市場を支えています。
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株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「冷蔵庫製造用熱成形機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、冷蔵庫製造用熱成形機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、冷蔵庫製造用熱成形機市場について詳細かつ包括的に分析したものであり、市場規模、成長要因、競争環境、地域別動向などを多角的に評価しています。
2024年時点の市場規模は1.43億米ドルであり、2031年には1.75億米ドルに達すると予測されています。予測期間における年平均成長率は3.0%と比較的緩やかですが、安定した需要に支えられた市場成長が見込まれています。
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熱成形は、プラスチックシートを加熱して柔軟化させ、金型により所定の形状に成形し、その後トリミングして製品を作る製造プロセスです。
冷蔵庫製造用熱成形機は、冷蔵庫の内槽やドアライナーの効率的な製造を目的として設計された専用装置です。高い成形精度と生産効率を実現することが特徴です。
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冷蔵庫は家庭および商業施設において食品保存のために広く使用されており、その需要は安定しています。近年ではエネルギー消費削減を目的とした政策が各国で推進されており、省エネルギー型家電の製造および普及が進んでいます。
このような政策の影響により、省エネルギー性能の高い冷蔵庫の需要が増加し、それに伴い関連設備である熱成形機の需要も拡大しています。
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また、感染症拡大の影響により家庭内での食品保存需要が高まり、冷蔵庫の利用頻度が増加したことも市場成長の一因となっています。これにより冷蔵庫生産量の増加が促進され、製造設備市場にもプラスの影響を与えています。
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市場分析では、製造企業、地域、製品タイプ、用途別に定量および定性の両面から検討が行われています。
2020年から2031年までの消費額、販売数量、平均販売価格が整理されており、市場の変化や需要動向が明確に示されています。これにより、将来の成長機会の特定が可能となっています。
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製品区分では単一ステーション型と複数ステーション型に分類され、用途区分では冷蔵庫ドアおよび内装部品に分けられています。
複数ステーション型は生産効率の高さから需要が高く、大量生産に適した設備として重要な役割を果たしています。
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競争環境においては、Comi、Kiefel、ILLIG、Asano、GEISS、Cannon、QS Group、Anhui Kingpower、Anhui Sunmine、Qingdao Ouxinなどの企業が主要プレイヤーとして挙げられます。
これらの企業は技術力や製品品質を強みに市場競争力を維持し、グローバル市場において存在感を示しています。
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地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカに分けて分析されています。特にアジア太平洋地域は家電製造の中心地であり、中国やインドなどの生産拠点の拡大により市場成長が顕著です。
一方、先進地域では高効率設備への更新需要が市場を支えています。
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